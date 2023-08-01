Фото: кадр из сериала "Эйфория"
Актер Ангус Клауд скончался в возрасте 25 лет в своем доме в Окленде. Звезду популярного сериала "Эйфория" без сознания нашла мать. Она позвонила в службу спасения. Женщина заявила, что у сына не прощупывается пульс. Прибывшие на место врачи оказались бессильны. Он был объявлен мертвым на месте происшествия. Причиной смерти актера могла стать передозировка.
Ангус Клауд мог умереть от передозировки антидепрессантами, пишет TMZ. Такую причину смерти называют в окружении знаменитости.
Последние два года он находился в ужасном состоянии. Смерть горячо любимого отца, которого артист похоронил в Ирландии за неделю до своей кончины, вероятно, совсем подкосила звезду.
Остается неизвестным, была ли смерть случайной или это был суицид, мысли о котором, по признаниям близких, преследовали Ангуса. Родня сделала полное боли заявление.
"С тяжелейшим сердцем мы должны были сегодня попрощаться с невероятным человеком. Как художник, друг, брат и сын, Ангус был особенным для всех нас во многих отношениях. Мы надеемся, что мир помнит его за его юмор, смех и любовь ко всем. Мы просим о понимании в настоящее время, поскольку мы переживаем эту разрушительную потерю", - сообщила его семья.