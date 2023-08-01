«Африканцы устали жить в темноте»: обозначены новые горизонты сотрудничества России и Африки в области атомной энергетики

На саммите «Россия – Африка» обсудили новую страницу в истории энергетического партнерства РФ с Глобальным Югом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В рамках II Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка прошла важная сессия, посвященная развитию российско-африканского сотрудничества в области атомной энергетики. Участники обсудили существующие успехи в этой сфере. Кроме того, были рассмотрены актуальные проблемы и перспективы взаимодействия, направленные на обеспечение стабильного и устойчивого развития энергетической отрасли на африканском континенте.

Африка с населением более 1,5 миллиарда человек сталкивается с рядом серьезных проблем, среди которых можно выделить сложности в области экономики, недостаточное образование и доступ к здравоохранению, а также проблемы с доступом к чистой воде и пище. Одним из ключевых факторов, влияющих на решение данных проблем, является обеспечение стабильной энергетической безопасности. Именно от надежных источников энергии зависит развитие инфраструктуры и способность африканских стран справиться с вызовами будущего.

В этом контексте Россия, обладающая развитыми технологиями в области атомной энергетики, готова стать надежным партнером для Африки. Предоставление технической экспертизы, инвестиций и поддержки со стороны нашей страны может сыграть критическую роль в построении энергетической безопасности на континенте, что в свою очередь способствовало бы успешному решению многочисленных проблем, с которыми сталкивается Африка сегодня. Об этом рассказал гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

– Первая отличительная черта континента – это огромный потенциал роста технологий, а также уровня и качества жизни людей. В этом смысле мы уверены, что атомные технологии будут востребованы Африкой в ближайшие годы очень активно, – подчеркнул Лихачев. Вторая – это разнообразие запросов. И вот под это разнообразие Россия может предложить достаточно большой набор технологических и предпринимательских решений.

Он добавил, что Африка уже скоро «почувствует вкус» атомной энергетики, упомянув заявку «Росатома» на участие в тендере на строительство новой АЭС в ЮАР и возведение российским агентством первой атомной электростанции в Египте.

– Мы уже сейчас видим улучшения во многих сферах нашей жизни, – подхватил председатель совета директоров Управления атомных электростанций Египта Амгед Эль-Вакиль. – Например, мы ожидаем, что количество рабочих мест в регионе благодаря проекту Росатома возрастет в 9 раз. В Эд-Дабъа даже открылась специальная школа для обучения будущих специалистов.

Эль-Вакиль отметил, что атомная энергетика поможет Египту сократить количество выбросов CO2, а также станет источником для систем очистки воды.

В свою очередь гендиректор Rwanda Atomic Energy Board Фидель Ндахайо напомнил, что атомная энергетика – «это не только про деньги». Это также касается и экономического роста, поскольку сектор атомной энергетики связан и с сельским хозяйством, горнодобывающей отраслью, и даже здравоохранением.

– Я хочу еще раз выразить благодарность «Росатому» за плодотворное взаимодействие и укрепляющиеся отношения между нашими странами. Благодаря России сейчас около 70% населения Руанды имеют доступ к энергии, а к концу следующего года мы и вовсе надеемся повысить эти показатели, – подытожил Ндахайо.

Министр полезных ископаемых Танзании Дото Машака Битеко заявил, что использование урана поможет увеличить ВВП на 10% и призвал российских участников сессии инвестировать в национальные проекты его страны.

В ответ Лихачев отметил, что каждой стране Россия всегда предлагает три составляющие сотрудничества: собственную атомную генерацию, весь объем локализаций, связанный с созданием таких мощностей, а также набор других необходимых компетенций.

– Начиная работу с той или иной страной-новичком или расширяя работу с членом ядерного клуба, мы выстраиваем особые доверительные отношения. Вопрос межгосударственного сотрудничества в атомной сфере всегда в повестке первых лиц. При этом сотрудничество может быть успешно реализовано, только если есть серьезные доверительные отношения, – добавил гендиректор «Росатома». – Слишком велика мощь атомной энергии, чтобы рассматривать ее только с точки зрения предпринимательского аспекта.

Министр гидравлики, энергетики и горнодобывающей промышленности Республики Бурунди Ибрахим Увизейе поделился, что в его стране с населением более 13 миллионов человек энергетический дефицит составляет 80%. Посетив ЛАЭС, у Увизейе не осталось сомнений в необходимости взаимодействия с «Росатомом», и уже на полях форума было заключено соглашение о сотрудничестве по мирному атому.

Основательница фонда Africa4Nuclear Принцесса Мтомбени указала, что совершенно очевидно, что Россия может предложить стабильные решения для африканского континента. И если африканские страны примут предложения России, то они окажутся «в гораздо более лучшей ситуации, чем раньше».

– Посмотрите на результаты сотрудничества России с Египтом и Индией. Мы постоянно подчеркиваем достижения Российской Федерации, ведь важно, чтобы не было недопонимания того, что она на самом деле может дать нам в области ядерных технологий, – заявила Мтомбени. – Африканцы уже устали жить в темноте, и атомная энергетика станет следующим этапом развития моего континента.

С ней согласился министр энергетики и энергетического развития Зимбабве Жему Сода. По его словам, атомная энергетика является решением для Африки, в котором она так нуждается, прежде всего, чтобы вывести людей из-за черты бедности.

В заключении сессии Лихачев подтвердил, что атом для Африки – это возможность «сократить дистанцию» и за несколько десятилетий сделать то, на что у других цивилизаций «ушли сотни лет».