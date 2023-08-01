Очевидцы удара беспилотника по Москва-Сити: «Все службы сработали четко и профессионально»

После детонации вылетело несколько стеклопакетов и еще часть вздулись от ударной волны Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Ранним утром 1 августа беспилотник влетел в фасад одной из башен квартала Москва-Сити. Дрон подавили средствами радиоэлектронной борьбы и он спикировал в тот же небоскреб, что и двумя днями ранее попал другой БПЛА. В Минобороны сообщили, что еще два украинских беспилотника уничтожены в воздухе расчетами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского округов. После инцидента в Москве пострадавших нет, только выбило окна.

Очевидцы крушения беспилотника рассказали KP.RU о первых минутах после атаки дрона.

— Мы живем в отеле в башне «Федерация» на 53-м этаже (это напротив здания, куда попал дрон. — Авт.), на каникулы с семьей приехали, — рассказывает kp.ru Сергей Зеленьков. — И 30 июля утром, когда прилетели два беспилотника, мы тоже тут были. В этот раз хлопок был не такой резкий, а глуховатый. Но все, конечно, проснулись. Семьей быстро собрались, спустились на первый этаж. Эвакуации общей не было — мы сами решили выйти из здания. Кто-то вообще дальше спать остался.

Сергей рассказывает: поскольку 30 июля было два беспилотника с разницей в полчаса, то и в этот раз семья решила перестраховаться.

— Посидели в холле высотки и пошли на улицу. Уже было оцепление: все службы на месте работали. Надо сказать, все вообще четко и профессионально с их стороны. В середине высотки, куда попал дрон, выбито несколько стеклопакетов. А часть «вздулись» от ударной волны. В целом, состояние жильцов нашей гостиницы — спокойное, никакой паники нет. Поговорили с соседями по отелю — они ночью с прогулки возвращались, прямо на их глазах все случилось. Говорят, сам беспилотник маленький: врезался в окна, вспышка и хлопок. Надеюсь, наше ПВО и РЭБ справятся, чтобы вообще дроны не пытались лететь в сторону Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что у высотки в Москва-Сити поврежден фасад на уровне 21 этажа. Нарушено остекление 150 «квадратов» фасада. Пострадавших нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинский беспилотник второй раз попал в ту же башню «Москва-Сити»

Опубликованы фото с места падения украинского беспилотника в "Москва-Сити" (подробнее)

Что происходит в Москва-Сити после падения украинских беспилотников: в нескольких башнях выбило окна, на улице полное спокойствие

Несколько башен в Москва-Сити повреждены из-за падения беспилотников 30 июля 2023 (подробнее)