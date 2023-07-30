Здания пустые - пострадавших нет Фото: Александр РОГОЗА

Что происходит в Москва-Сити после атаки беспилотников 30 июля 2023 года

Незначительное повреждение фасадов двух башен Москва-Сити. Жертв и пострадавших нет. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ранним утром в воскресенье, 30 июля 2023 года, Украина вновь пыталась атаковать российскую столицу беспилотниками.

В Министерстве Обороны России уточняют, что два БПЛА были подавлены средства радиоэлектронной борьбы. Именно они, потеряв управление, и упали на территорию Сити около 4 часов утра.

Место происшествия оцепили Фото: Александр РОГОЗА

Основная часть помещений делового центра - офисы. Да, есть апартаменты, квартиры под сдачу и отели с хорошими видами на город, но все-таки в небоскребах Сити в основном работают, а не живут. Поэтому картина у башен в районе 7:00 - много машин экстренных служб, полиция, красно-белые ленты оцепления, коммунальщики. И... практически полное отсутствие гражданских. Их здесь просто нет.

Уже после 8 часов утра начинают появляться зеваки.

Падение беспилотников на Москва-Сити 30 июля 2023: что известно о последствиях ЧП

На фасадах двух башен видны повреждения - отсутствуют по несколько секций стекол «в пол». Еще в одном здании ударной волной выбило стекла у самой земли.

На место сразу прибыли машины экстренных служб, полиция, коммунальщики Фото: Александр РОГОЗА

- Мы слышали удар по соседнему зданию, - рассказывает охранник одной из башен. - Выскочили на улицу, осмотрелись. Паники не было, нет. Через несколько минут появились машины экстренных служб. Но они на всякий случай. Пострадавших нет. Здания пустые. Медпомощь оказывать некому.

Больше всего зевак у станции МЦК «Деловой центр». Здесь ударной волной с фасада сбило несколько окон - стекла мелкой крошкой рассыпало по тротуару. Компании молодых ребят специально приехали на электричках - «посмотреть». Дорожники в оранжевых спецовках кучкуются на обочине (рядом идет реконструкция одного из подъездных путей к Сити) - ждут, когда им разрешат вернуться к работе.

В ЧП никто не погиб Фото: Александр РОГОЗА

Обстановка: полное спокойствие и легкий дзен выходного дня.

Сначала повреждения обследовали сотрудники МЧС. Следом зашли криминалисты - все нужно проверить, взять на экспертизу фрагменты беспилотников.

Зеваки начинают расходиться.

Сначала повреждения обследовали сотрудники МЧС, следом зашли криминалисты Фото: Александр РОГОЗА

- В центр? - спрашивает девушка лет двадцати у парня, которого держи за руку.

- В центр, - соглашается тот.

Через несколько секунд они скрываются за стеклянными дверями МЦК.