«Мать хвалилась "девушкой" Володи»: соседи рассказали жуткие подробности о челябинском маньяке, который 14 лет насиловал пленницу

Суд арестовал на два месяца 51-летнего Владимира Ческидова, которого в народе уже окрестили «смолинским маньяком». Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинске суд арестовал на два месяца 51-летнего Владимира Ческидова, которого в народе уже окрестили «смолинским маньяком», и его 74-летнюю мать Валентину Андреевну.

Напомним:

- Накануне в полицию обратилась женщина, которая заявила, что в 2009 году Ческидов пригласил ее домой, а затем запер и под угрозой убийства запретил покидать дом.

- Екатерину (в 2009-м ей было 19 лет) Ческидов держал в комнате с решетками и периодически угрожал ножом. Насиловал.

- В ее обязанности также входила работа по дому - готовка, уборка.

- При этом в том же доме все это время жила мама Владимира Ческидова.

- Екатерине удалось сбежать, когда мучитель ушел в запой, затем у него началась белая горячка, а мать вызвала психиатров.

- При осмотре дома в подвале были обнаружены расчлененные человеческие останки - бывшая пленница заявила, что это еще одна «жена» Ческидова, которую он убил в 2011 году и зарыл.

ШАХМАТИСТ

Поселок Смолино на окраине Челябинска местные называют «тихим районом». Место почти курортное. Рядом одноименное озеро Смолино, городской пляж, богатые коттеджи на берегу имеются. И несколько старых улиц, на которых лет 70 назад участки под строительство нарезали сотрудникам здешних заводов.

Внешне этот скромный одноэтажный дом на Фестивальной улице ничем и не выделяется. Палисадник за синеньким забором. Фасад почерневшего дерева. Старинные окошки со створками. (Решеток, кстати, с этой стороны нет).

На участке и во дворе продолжают работать сотрудники Следственного комитета. Увидев камеру, прикрывают ворота.

Внешне этот скромный одноэтажный дом на Фестивальной улице ничем и не выделяется. Фото: Вадим АРХИПОВ

О прошлом Владимира Ческидова известно немного. Точнее так: даже те, кто знал его еще со школы и все это время жил на соседних улицах, о житье-бытье «странного мальчика» почти ничего не может рассказать.

- Нет, хулиганом Вовка точно не был. Скорее наоборот, — вспоминает один из бывших одноклассников Ческидова. - Он ни с кем не дружил. Учился хорошо - помню, что на выпускном после восьмого класса его награждали, вызывали на сцену. Значит, троек у него не было. А еще он знатно играл в шахматы. Ходил в секцию. Всех ребят обыгрывал всухую.

Тем удивительнее получилась новость, когда вскоре после выпуска из школы Володя Ческидов вдруг... сел.

ВЫПАЛА ИЗ ОКНА

- Они с приятелем вооружились ножами и ограбили какого-то паренька у железнодорожной станции. Им дали по шесть лет, — говорит наш собеседник. - Это было в конце 1980-х.

Сидел почти дома - в исправительной колонии поселка Октябрьский, которая находится в каком-то десятке километров от дома Ческидовых.

После отсидки Владимир из Челябинска исчез. Многим знакомым его мама, Валентина Андреевна, рассказывала, что сын уехал в Москву, стал успешным бизнесменом, но в итоге вынужден был вернуться домой.

- Говорила, якобы бизнес отобрали и чудом не убили, — вспоминает один из знакомых семьи. - Но тут есть одна странность. Сразу после возвращения Володя загремел в местный тубдиспансер с открытой формой туберкулеза. Чудом не умер. Валентина Андреевна говорила, что у Вовы осталось только одно легкое, но при этом инвалидность ему не дали.

Близкой подруге Ческидова рассказала про тот период другую историю. Мол, на самом деле сын пытал счастья в Екатеринбурге. Там у него даже девушка появилась.

- Но однажды с ней случилось несчастье - выпала с пятого этажа и погибла, — продолжает наш собеседник. - Вовку тогда задержали. Он даже в СИЗО сидел, но в итоге доказать его вину не смогли. Возможно, туберкулез он как раз там подхватил...

Вылечившись, Владимир Ческидов засел в родительском доме. Одно время, говорят, таскал на местный «блошиный рынок» всякое старье, но потом пропал. Соседи рассказывают, что не видели его на улице 5-6 лет.

А некоторые, кто не так давно здесь живет, даже не знали о его существовании.

- Первый раз мы услышали, что у Валентины есть сын, когда в прошлом году она зашла к нам в магазин и купила арбуз с фруктами - сказала, что 50-летие Володи будет отмечать, — говорит продавщице в ближайших «Продуктах».

И никто, конечно, не подозревал, что творится в невзрачном домике на Фестивальной.

Соседи рассказывают, что не видели Ческидова на улице 5-6 лет. Фото: Егор ИВЛЕВ

МАМА

Многие после всей этой чудовищной истории с освобождением похищенной девушки удивляются: разве мать, живущая под одной крышей со «смолинским маньяком», могла не знать, не видеть, что он удерживает силой пленницу?!

По версии следствия, женщина все прекрасно понимала и видела. Более того. Когда пленница появилась в доме, был еще жив и отец Владимира Ческидова, Николай. (Он умер от инсульта в 2019-м, свалившись прямо на улице). То есть, родители о проделках сына все прекрасно знали!

Живущая в соседнем доме пенсионерка Надежда Ивановна - единственный человек, кто последние десять лет довольно часто бывал в гостях у Ческидовых.

- Каждый раз это было максимально странно, — рассказывает женщина. - Звоню. Валя мне кричит, что сейчас наденет тапки и откроет. Но открывали мне только через десять-пятнадцать минут. Будто что-то прятали. Дома обычно она была с Володей и мужем Колей. Больше я никого не видела.

Домик внутри - небольшой. Помимо кухни здесь только зал и три скромные комнаты. Одна из них была почти всегда закрыта.

- Володя? Очень странный. Невзрачный, худенький, — продолжает Надежда Ивановна. - Всегда здоровался, да. Спрошу, чем занимается - вроде как на компьютере работает. Однажды просили меня сесть играть с Володей в шахматы. Я отбивалась: плохо играю! Уговорили. Один раз он мне поддался, а на второй выиграл. Его реакция мне показалась неадекватной - он так хохотал и радовался, будто ему не пятьдесят лет, а десять. Знаете, по нему было видно, что с Володей что-то не то. Я у Вали спрашивала: может, ты его психиатру покажешь? Она меня обругала.

- Как вы думаете, могла Валентина Андреевна не знать, что Владимир прячет в доме девушку?

- Как это не знала? Она об этой девушке нам всем постоянно рассказывала!

О «ДЕВУШКЕ ВОЛОДИ» ЗНАЛИ ВСЕ!

Я был искренне удивлен, когда общался со знакомыми семьи и соседями. Оказалось, что о «девушке Володи» слышали очень многие. Но никогда ее не видели!

- Валя мне хвалилась: такая хорошая девушка у Володи, помогает мне всегда! - говорит Надежда Ивановна. - Но она ее всегда называла только словом «девушка». Без имени. Я много раз спрашивала: кто она, откуда, как ее зовут. Валя злилась: «Какая тебе разница?» Я иногда в гостях у них точно понимала, что эта девушка сейчас находится в соседней комнате. «Может, ты нас познакомишь?» Она опять: «Зачем тебе это надо?» Однажды - еще Коля был жив - спросила у него про девушку. Он почему-то зло махнул рукой и резко вышел из комнаты. Конечно, они оба знали, что творится в доме.

Одноклассник Владимира Ческидова вспоминает:

- Однажды встретил тетю Валю, спросил, как там Вовка поживает. А она: у Володи все отлично, женился на хорошей девушке и ребенок у них родился...

Выдумала, Валентина Андреевна? Или правду сказала?

Насколько известно, детей у Ческидова нет. Однако жители Смолино размышляют: Катя попала в руки маньяка, когда ей было 19 лет. Детородный возраст. Если «маньяк» все это время ее насиловал, вряд ли ведь тратился на контрацептивы? (У Ческидовых есть квартира в городе, которую они сдают в аренду, плюс есть небольшая пенсия Валентины Андреевны, но по словам окружающих этого хватает в обрез - семья на всем экономит). Значит, могла молодая женщина от него и вправду родить?

Кстати, роды в домашних условиях теоретически могла принимать и Валентина Ческидова. Женщина - выпускница медицинского училища, много лет отработала фельдшером на скорой помощи, а потом еще - медсестрой в областной психбольнице!

- На месте следствия я бы проверил площадку перед домом, — говорит житель двухэтажки, выходящей окнами на дом Ческидовых. - Несколько лет назад нам тут вдоль улицы прокладывали трубы. Свою часть Володя и дядя Коля спешно закопали почему-то ночью. Многие тогда возмущались, зачем они после полуночи лопатами стучали. А вдруг там еще один труп?

«Комсомолка» продолжает свое расследование.