«У нас каждый выезд такой»: о чем рассказал героический экипаж танка, который в одиночку разгромил колонну ВСУ

Командир танка с позывным «Алеша»: «Мы не знали, то просто так выйдет. У нас каждый выезд такой». Фото: t.me/yakutiavseprosvo

На телеграм - канале «Якутия: все про СВО» появилось интервью с тем самым героическим экипажем танка, воины которого в одиночку остановили колонну ВСУ на натовской бронетехнике.

«Они представлены к высоким государственным наградам. В экипаже этого героического танка служит наш земляк якутянин. Достойный сын народа Саха. Он передает привет маме, отцу, братьям, сестрам и всем близким! Уруй Айхал!!!», - пишут авторы поста и показывают тех, кем восхищаются миллионы людей по всему миру.

А три танкиста говорят, что все, чем мы так восхищались на этих эпичных кадрах…просто их будничная работа.

Командир танка с позывным «Алеша» благодарит экипаж: «Мы не знали, что просто так выйдет. У нас каждый выезд такой. Есть еще видео, которое мы вам просто не показываем. Наводчиком-оператором я горжусь, он волевой человек».

А вот у наводчика-оператора, что метко поразил все цели, планы дальновиднее. Он хочет лично заглянуть в глаза производителям «Леопардов» и «Абрамсов».

«Как однажды сказал наш президент, если драка неизбежна, надо бить первым. Хотелось бы посмотреть в глаза западных кураторов (Украины) и передать большой привет производителем «Леопардов». Скоро сюда приедут «Абрамсы». И с ними мы тоже познакомимся. И для них это знакомство не будет бесследным. Они будут разочарованы», - заявил он.

Механик-водитель танка, пользуясь случаем, просто передал привет знакомым. Так и сказал: «Передаю привет родной Якутии».

Экипаж машины боевой будет награжден высокими государственными наградами. Решение уже есть.

Напомним, в Минобороны России заявили, что министр обороны России Сергей Шойгу представил к государственным наградам экипаж российского танка, проявивший мужество и героизм в ходе отражения атаки бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении в июне 2023 года.

Экипаж машины боевой будет награжден высокими государственными наградами. Фото: t.me/yakutiavseprosvo

Подробнее о бое, где наши танкисты загнали колонну натовских бронемашин в огненную ловушку, можно прочитать на сайте «КП» в материале «У нас там один Алеша»: как русский танкист в одиночку остановил восемь бронемашин ВСУ».