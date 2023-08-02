Вдова Александра Абдулова показала свежее фото 16-летней дочери актера и сделала заявление

Актер Александр Абдулов Фото: Рамиль Галиев

Александр Абдулов умер от рака в 2008 году. У актера остались жена Юлия Мешиной и их дочь Евгения, которой в этом году исполнилось 16 лет. Актер скончался через девять месяцев после рождения девочки. До недавнего времени вдова старалась не показывать наследницу. Но на днях разместила фото девушки и сделала заявление.

Вдова Александра Абдулова показала свежее фото 16-летней дочери актера Фото: Соцсети

Вдова Александра Абдулова показала, как выросла его дочь. Юлия Мешина посвятила девочке трогательный пост. "Это Женя. Моя любовь. Ей 16 лет. Мы всегда рядом. И да, я уже могу на нее положиться. Всем любви", - поделилась 47-летняя вдова актера.

Ранее женщина говорила, что Женя совершенно не помнит своего знаменитого отца. Жене Абдуловой не исполнилось и десяти месяцев, когда ее родитель умер от рака в 54 года.

Белокурая красавица уже решила, что свяжет свою жизнь с кинематографом. По словам наследницы звезды, она может стать актрисой, режиссером или оператором. Евгения несколько лет занималась в театральной студии. Она даже снялась в фильме Аллы Суриковой "Любовь и Сакс". Об отце знает по рассказам мамы.

"Она с детства смотрит его фильмы. Для нее этот человек на экране прежде всего ее папа, а не звезда. Саша ушел, когда Жене было девять месяцев... Я вовсе не мечтаю о том, чтобы Женя выросла актрисой, хотя в ней есть и артистизм, и харизма. Но я-то слишком хорошо знаю, какая тяжелая жизнь у публичных людей. Это только сверху она красивая, блестящая. Я же просто хочу, чтобы она была счастлива", - признавалась в одном из интервью вдова.

Дочь Александра Гавриловича, по словам его близких, взяла от отца все самое лучшее. У Жени такой же характер, как был у великого актера.