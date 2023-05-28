Леонид Ярмольник впервые рассказал, как на самом деле умер Александр Абдулов

Актер Александр Абдулов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александр Абдулов скончался 3 января 2008 году. Ему диагностировали четвертую стадию рака легкого, но о своей болезни артист не распространялся. Вот почему новость о смерти актера, сыгравшего в культовых фильмах "Карнавал", "Чародеи", "Тот самый Мюнхаузен", "Обыкновенное чудо", потрясла общественность. Близкие друзья конечно знали о недуге. Они до сих пор вспоминают звезду советского кинематографа добрым словом. А на днях Леонид Ярмольник рассказал, как на самом деле ушел из жизни Александр Гаврилович.

Александр Абдулов, узнав свой страшный диагноз, отказывался верить, что обречен. В августе 2007 года Александру Гаврииловичу сделали срочную операцию из-за прободной язвы. На фоне хирургического вмешательства обнаружились серьезные проблемы с сердцем.

В начале сентября Абдулову и вовсе поставили страшный диагноз - неоперабельный рак легкого. Врачи пришли к выводу, что болезнь развилась из-за длительного пристрастия артиста к курению.

Самочувствие актера стремительно ухудшалось. Последние месяцы жизни он находился в онкоцентре.

Леонид Ярмольник, друживший с Абдуловым с институтской скамьи, сообщил, что тот умер странным образом.

"Мы виделись за два дня до того, как его не стало, в Чазовском центре. Новый год он поехал встречать на дачу к маме и близким родственникам. Врачи были категорически против, но Сашу невозможно было остановить, хотя не это буквально стало причиной смерти. Вообще Абдулов умер удивительно: он закашлялся, когда ел какой-то сухарик, запивая киселем, который обожал. Закашлялся и…" - цитирует Ярмольника "Абзац".

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