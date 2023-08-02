Наглость киевского режима поразила Европу: Украинцам слова не давали

Реакция на выходку ведомства Кулебы оказалась более, чем просто резкой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Укрепление "польско-украинской дружбы", о котором мы писали вчера, получило свое логичное продолжение. Вызов посла Польши в Киеве в МИД и попытка повозить его мордой лица по ковру вызвали просто прекрасную реакцию в самой Польше. Напомним, все началось с того, что начальник Управления международной политики Канцелярии Президента Республики Польша Марцин Пшидач на днях набрался наглости и заявил в интервью, что "Украина должна начать ценить то, что для нее делает Польша". Чуть ли не повторил министра обороны Великобритании (теперь уже бывшего) Бена Уоллеса, который заявил, что Украина могла бы и почаще благодарить западных союзников, после чего был отправлен в отставку раньше, чем рассчитывал.

Дмитро Кулеба вызвал в МИД польского посла на Украине Бартоша Цихоцкого, где поляку объяснили, что заявления Пшидача "не соответствуют действительности и являются неприемлемыми". В Берлине на этом можно было бы считать инцидент исчерпанным. Но поляки – это вам не "обиженная ливерная колбаса" Олаф Шольц, которого можно пихать куда угодно. У поляков, как вы понимаете, собственная гордость, Она же гонор. И в Киев полетел целый ответный залп. Как говорится, "вы хочете песен, их есть у меня". На каждую фигу в сторону Польши с Украины, Варшава ответит, как минимум, тремя. И полетели "фигвамы"…

- Вызов посла Польши МИДом Украины сам по себе является жестом, от которого Киеву следует воздержаться. Вместе с тем, однако, МИД Украины выступил с заявлением, содержание которого иначе, как диким, охарактеризовать сложно. В МИД Украины заявили, что высказывания поляков о неблагодарности украинцев за польскую помощь "неприемлемы", — заявила бывшая премьер Польши, а ныне депутат Европарламента Беата Шидло. - Это что-то невероятное. Украинские власти здесь не для того, чтобы судить и критиковать то, о чем говорят поляки. Вместо того, чтобы возмущаться и делать абсурдные заявления, украинская власть должна принять близко к сердцу мнения, исходящие из Польши.

Особенно вот это, конечно, зашло: "Украинские власти здесь не для того, чтобы судить и критиковать то, о чем говорят поляки". Перевести смысл на нормальный язык? Извольте, "Украинцы, ваше дело махать вилами, убирая навоз из хлева и обслуживать панов. Вам никто слова в обществе людей не давал. Марш в стойло, быдло!"

Пани Беату поддержал генеральный секретарь правящей партии ПиС ("Право и Справедливость") Кшиштоф Соболевский.

- Вызов МИД Украины посла Польши (единственного, кто остался в Киеве, когда все разбежались) – это игра с огнем, и к тому же 1 августа – это просто наглость, и не может остаться без подобного ответа, - объяснил диспозицию сей достопочтенный пан. А при чем тут 1-е августа, спросите вы. Очень даже при чем, поскольку именно в это день началось Варшавское восстание. А поляки, в отличие от украинцев, свою историю не забыли.

То есть реакция на выходку ведомства Кулебы оказалась более, чем просто резкой. Но и на этом наша сказка не заканчивается. Свой "гвоздище" в польско-украинскую дружбу вбил и действующий премьер-министр Матеуш Моравецкий.

- Вызов польского посла - представителя страны, который единственный остался в Киеве в день начала конфликта между Россией и Украиной – В МИД Украины не должен был состояться. В международной политике, в условиях продолжающегося военного конфликта, учитывая огромную поддержку, которую Польша оказывает Украине, таких ошибок не должно быть, — заявил премьер Моравецкий и припечатал. – Мы всегда будем защищать доброе имя Польши, ее безопасность, и интересы ни одной другой страны никогда не будут преобладать над интересами Республики Польша.

Аминь? Или обмен любезностями будет продолжен? Ну, далее только сами Кулеба, Подоляк и Зеленский с одной стороны, и сам президент Польши Анджей Дуда, еще недавно буквально в десны целовавшийся с Зеленским – с другой. Но суть от этого не изменится. Поляки не просто дали отпор обнаглевшим псам киевского режима, но и повозили их мордой уже не по ковру. Трудно придумать что-то более оскорбительное после "быдлу слова не давали". Собственно, это и есть настоящее отношение поляков к украинцам.

Какой прелестный жабогадюкинг…

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