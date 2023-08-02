Новые правила для дачных и коттеджных поселков: с 1 октября вступают в силу поправки в Гражданский кодекс

Распоряжаться общим имуществом в садоводстве или коттеджном поселке теперь будем по тем же правилам, как для владельцев квартир в многоэтажке Фото: Мария ЛЕНЦ

В России решили систематизировать нормы, касающиеся общего имущества. Теперь они будут едиными и для многоэтажек, и для дачных и коттеджных поселков, и для гаражных кооперативов. То есть для всех случаев, когда люди владеют какой-то недвижимостью, а в довесок к ней у них возникает право на долю в общей территории, каких-то общих помещениях и т. п. Например, для многоэтажек это лестницы и лестничные клетки, общие инженерные коммуникации, придомовая территория. В садовом товариществе или коттеджном поселке — дороги внутри поселка, детская и спортивная площадка, водокачка или котельная (если они есть), та земля, которая за пределами личных участков, но в границах товарищества, шлагбаум на въезде или ворота с будкой охранника.

Все, что касается такого имущества, теперь будет регулироваться новым параграфом Гражданского кодекса с красивым названием «Общее имущество собственников недвижимых вещей». Садовый участок, квартира, гараж — это и есть «недвижимая вещь». Закон об изменениях подписан Президентом в конце июля и вступит в силу с 1 октября 2023 года.

-Закон затронет большинство наших граждан, поскольку касается любых жилищных, дачных, гаражных объединений, - разъяснила «КП» адвокат по жилищным и земельным делам Светлана Жмурко.

Но больше всего новшеств в связи с поправками в ГК ждет садоводов и владельцев домов в коттеджных поселках. Почему? Правила использования и владения общим имуществом в многоэтажках и так были в нашем законодательстве расписаны достаточно подробно. Тут ничего не добавляется. По гаражным же кооперативам и прочим объединениям с 1 октября вступает в силу отдельный закон («КП» об этом уже писала) - поскольку в этой сфере все совсем было запущено. До сих пор в нашем законодательстве не было даже объяснения, какую недвижимость можно считать гаражом и что в гаражных кооперативах в принципе можно относить к общему имуществу.

Остаются садовые товарищества и коттеджные поселки, где вопросы общего имущества до сих пор во многом регулировались «по собственному разумению». И хорошо, если по собственному, а не путем рейдерского захвата какой-то дороги или котельной сторонней фирмой, которая теперь за пользование ими собирает дань с жителей поселка или дачников. Причем втридорога.

Теперь вопросы, связанные с общим имуществом дачников и жителей коттеджных поселков, будут решаться так же, как и в многоэтажках.

По нашей просьбе адвокат Светлана Жмурко перечислила основные изменения.

1. Доля в праве на общее имущество пропорциональна площади, принадлежащей собственнику недвижимости. Отдельно эту долю продать нельзя, выделить в натуре тоже нельзя.

То есть, если, например, собственник садового участка его продает, то его доля в общем имуществе также переходит к покупателю. (Но нельзя отдельно продать кусок земли за своим забором, мотивируя, что это «моя доля». Или сдать кому-то в аренду, кто поставит там шлагбаум и будет собирать деньги за проезд или проход).

2. Количество голосов на общем собрании, которые принадлежат собственнику, пропорционально его доле в праве на общее имущество. (Пример «на пальцах». Одному садоводу принадлежит участок в шесть соток, а его соседу — два таких участка. У соседа будет вдвое большая доля в общей собственности садового товарищества. И два голоса на собрании. В то время как у первого садовода — один. Подобная система в многоквартирных домах: весомость голоса собственника на собрании пропорциональна площади его квартиры).

-Для садоводов это — серьезное нововведение, - объясняет эксперт. - В законе «О садоводах» было прописано, что взносы могут быть разного размера, в зависимости от объема использования общего имущества. А вот зависит ли количество голосов на собрании, которыми может распоряжаться собственник участка, от размера его участка или доли в общем имуществе, - этого законодательно закреплено не было. Теперь же в ГК РФ прямо указано, что собственники общего имущества голосуют с учетом принадлежащей им доли.

Кто когда-либо был на собраниях в садовом товариществе, тот знает, сколько времени обычно отнимают пререкания по поводу, а как голосовать - «поровну или по справедливости?»

3. Общее имущество может быть передано третьим лицам во владение и пользование на основании решения общего собрания, если за это будет собрано не менее чем 2/3 голосов. И если это не нарушает права собственников.

Общее имущество может быть передано в собственность третьим лицам, если такое решение будет принято собственниками единогласно.

(Эти положения, по идее, должны защитить собственников участков и домов в садоводствах и коттеджных поселках от неприятностей типа вот той, что привел в пример председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников:

-Не должно быть ситуации, когда застройщик сдает дома в частном поселке, люди их покупают, а потом выясняется, что единственная дорога к дому принадлежит частному лицу и за проезд надо платить.

Вопросы, касающиеся общего имущества, но не связанные с передачей имущества в пользование, владение или собственность третьих лиц, принимаются общим собранием простым большинством голосов.

4. Каждый собственник должен принимать участие в содержании общего имущество пропорционально своей доли. А если в результате действий или бездействия собственника, возникают дополнительные издержки по содержанию общего имущества, то он обязан эти издержки возместить.

(Пример «на пальцах»: если садоводы на общем собрании решили отремонтировать свою дорогу или обустроить детскую площадку, то финансово поучаствовать в этом благородном деле придется всем — пропорционально размеру своего участка. «А у меня нет детей, мне детская площадка не нужна — платить не буду», - такие отговорки больше не пройдут.)

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