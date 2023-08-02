Собчак попыталась оправдаться за скандальное интервью с Паниным*: Он призвал к развалу России

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в Следственный комитет с просьбой провести проверку в связи с выходом интервью Панина*. Фото: www.youtube.com

На днях Ксения Собчак опубликовала интервью с актером Алексеем Паниным*, признанным иноагентом, на своем YouTube-канале «Осторожно: Собчак». В ходе беседы Панин* рассказал о своей жизни в Испании, работе в кино, а также сделал кучу скандальных заявлений. Кроме того, в процессе интервью был показан скриншот поста актера из его телеграмм-канала, в котором он одобрял теракт, произошедший на Крымском мосту в 2022 году. Именно этот скриншот и послужил поводом для проверки.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в Следственный комитет с просьбой провести проверку в связи с выходом интервью Панина*.

«По мнению юристов Лиги безопасности к ответственности, за оправдание терроризма может быть привлечен и распространитель этого интервью. Так, в видео демонстрируется скриншот публикации иностранного агента Алексея Панина* о теракте на Крымском мосту, в связи с котором в отношении его было возбуждено уголовное дело по оправданию терроризма. Напомню, что по российскому законодательству наличие дисклеймера в видео не является правовым основанием для освобождения от отвественности за распространение незаконного контента. Аналогичной пример был уже ранее, когда иностранный агент Юрий Дудь, который тоже ставил дисклеймеры в свои видео, все же был привлечен к административной ответственности за пропаганду наркотиков», — написала Мизулина в своем телеграм-канале.

Кроме того, в интервью Панин*, который в мае был объявлен в федеральный розыск, публично призывает к развалу России и убийству Президента России Владимира Путина. В ходе беседы Ксения не стеснялась в выражениях и в лоб спросила у Панина*, используя мат, не сошел ли он с ума.

Также Собчак ответила на заявление Екатерины Мизулиной, что ее «дело как журналиста — раскрыть полностью героя и его взгляды, его мотивацию».

«Продолжаю настаивать на своем: брать интервью можно/нужно и у маньяков, и у антигероев. Интервью — это не медаль почета, это попытка понять взгляды разных людей. Весь выпуск мы тщательно монтировали не одни, а вместе с командой юристов, которые теперь живут в нашем офисе. Все «террористические» высказывания были перекрыты, а плашки «редакция осуждает подобные высказывания» стоят под всеми подобными утверждениями.

Более того, этот разговор, собственно, и был мне интересен именно поэтому: хотелось понять, как Алексей* пришел к таким взглядам. Где эта тонкая (для многих, к сожалению) грань между осуждением войны и такой лютой ненависти к России. Последнее время я с ужасом понимаю, что аналогии с 1917 годом неизбежны: тогда интеллигентные и прогрессивные люди, которые выступали против царизма, тоже оправдывали теракты. Ну и сейчас, общаясь с эмигрантами, я иногда с удивлением сталкиваюсь с «гуманистами», которые «за все хорошее», а заодно и за массовые казни. Всегда интересен этот момент перехода черты: от критического взгляда до ненависти», — написала Ксения Собчак в своем телеграм-канале.

*Признан в РФ иноагентом