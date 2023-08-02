Самый точный рейтинг: по размеру мужских достоинств Россия опередила Великобританию, Китай и Турцию

Среднестатистический размер мужского достоинства мужчин России дает повод для умеренной радости. Фото: Shutterstock

Вот такой вышины…

Немецкий портал Worlddata, ведущий мировую статистику, тот самый, который недавно опубликовал рейтинг размеров женского бюста, теперь взялся, простите уж за невольный каламбур, за пенисы – опять же в глобальном масштабе. И свел данные по средней длине мужских половых членов в единую таблицу – самую честную, как сказано в пояснении к ней. Таблицу сопроводил интерактивной картой.

Если серьезно: кому, спрашивается, нужна такая статистика? Разве что торговым компаниям, поставляющим презервативы - чтобы не ошиблись с размерами.

Очевидно, что немецкие эксперты потратили время, прежде всего потакая праздному любопытству землян вообще – выставили на показ скрытое. И невольно удовлетворили тщеславие жителей стран, занявших верхние строчки таблицы.

«Мужской рейтинг», конечно, можно считать своего рода женским путеводителем по странам и континентам. Но вряд ли им воспользуются большинство представительниц прекрасного пола - просто примут к сведению.

Таблица от Worlddata – «Average penis size by country: worldwide comparison» - не первая в своем роде. За последние 10 лет похожие появлялись несколько раз – все были составлены на основе научных публикаций, обмеров и опросов, проведенных в разных станах мира.

В «новый» рейтинг вошли лишь результаты реальных обмеров. Данные, полученные посредством опросов, составители (пардон) опустили.

К примеру, аналитический портал TargetMap несколько лет назад отдавал первое место жителям Демократической республики Конго. Длина их пенисов (в среднем), в состоянии эрекции составляла 17,93 сантиметра. Правда, со слов самих жителей. Могли и прихвастнуть.

Теперь в мировых лидерах оказались мужчины Эквадора - у них пенисы мерили. Вышло 17,61 сантиметров в среднем (По TargetMap, 17,7 см).

Второе место в заочном соревновании у Камеруна, третье у Боливии (16,67 см и 16,51 см соответственно).

Из сводной таблицы следует, что в Африке и Латинской Америке живут реальные «жеребцы» – их в верху рейтинга примерно поровну.

В десятку – на девятое место - каким-то образом затесались голландцы со своими 15,87 см (столько же у кубинцев, но они стоят, опять пардон, чуть выше потому, что сами чуть ниже). Скорее всего, Нидерланды высунулись в передовики за счет выходцев из своих бывших латиноамериканских колоний.

И наконец (опять извиняюсь), о самом главном – о месте мужчин России. Они двадцатые в общем зачете. С конца. Результат 13,21 см. при среднем росте 176 см. (Без паники, конкретно у вас может быть и больше).

Россияне всего 3,7 мм уступают американцам, но зато на 0,8 мм опережают англичан. Пустячок, а приятно.

В хвосте плетутся и не дотягивают до 11 см жители Шри-Ланки, Филиппин, Мьянмы и Камбоджи.

Рейтинг TargetMap замыкали тайцы, индусы, бирманцы, японцы и корейцы. Они и сейчас не далеко ушли от своих азиатских коллег.

Из европейцев самые скромные – в смысле размеров, румыны - 12,73 см.

…вот такой толщины

В 40 с лишним исследованиях, на которые опирались немцы, попадались измерения толщины – то есть, окружности мужских достоинств. Worlddata их не приводит, но интернете соответствующие значения найти можно.

Ближайшее окружение России в рейтинге от Worlddata. В предпоследнем столбце – средний рост обмеряемых, в последнем - процентное отношение длины пениса к росту. К примеру, в России средняя длина пениса составляет 7,5 процентов от роста владельца.

Сообщаю, вдруг кому-нибудь из путешественниц будет интересно: самые толстые - в интимном смысле - мужчины живут в Камеруне. У них в среднем по 15,59 сантиметра в окружности.

Второе место за жителями Бенина - 15,5 сантиметра.

На третьем - лидеры по честной длине - эквадорцы: 15,29 сантиметра в окружности. Как говорится, и вдоль и поперек выдающиеся.

На последнем месте тайцы - 8,99 сантиметра.

Мы и тут не выделяемся - 12,01 сантиметра в окружности. Это, конечно, больше, чем на Украине (11,96 см) и, что особенно приятно, больше, чем в США (11,95 см). Но меньше, что особенно неприятно, чем в Грузии (13,01 см.).

Кстати, в России часто интересуются, а как там в Гондурасе? Известно как: средняя длина 15 сантиметров, средняя окружность 12,5 сантиметра. Ничего особенного.

Не горюй!

Если пойти на поводу у членов (все время приходится извиняться) Французской Национальной академии хирургии, то россиянам не гоже горевать по поводу своих весьма скромных размеров. Впору даже возрадоваться. Французские академики разъяснили: если длина пениса не меньше 12,8 сантиметра, а окружность - 10,5 сантиметра, то это нормально. Получается, что россияне, в среднем, даже более, чем нормальные.

Кстати, самые массовые силиконовые имитаторы 13-сантиметровые. Иными словами, далеко не все женщины вожделеют «эквадорских кукурузин».

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Размер имеет значение

Как считают доктор Брайан Моц (Brian Mautz), эволюционный биолог из Университета Оттавы (University of Ottawa in Canada) и его австралийские коллеги, размер пениса существенно влияет на мужскую привлекательность. Если верить их экспериментам, то большие пенисы женщины ценят все-таки выше маленьких.

Ученые показывали представительницам прекрасного пола (нет, не прямо то, о чем бы можно было сразу подумать) стилизованные на компьютере изображения мужчин - без портретных подробностей, но с пенисами разной длины . Просили оценить привлекательность, выставляя оценки от 1 до 7. Фигуры на изображениях отличались комплекцией, ростом и прочими пропорциями.

Результат: большинство женщин выбрали фигуры с более длинными пенисами. То есть, рост мужчин, соотношение ширины их плеч и бедер - особенности, которые должны привлекать в первую очередь, оказались не столь существенными в рейтинге женских предпочтений.

Кстати, как сообщил Моц, совсем уж крупные мужские достоинства не пользовались особой популярностью у испытуемых. Как и маленькие. Статистический анализ показал: австралийским женщинам более всего любы пенисы, размеры которых в спокойном состоянии находятся в диапазоне от 12,8 сантиметра до 14,2 сантиметра.

Для справки: длина среднестатистического расслабленного пениса 9 сантиметров.