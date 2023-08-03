"Никогда не жаловалась на здоровье и всегда улыбалась": коллеги Ирины Мирошниченко скорбят после ее смерти

Прохор Шаляпин поделился совместным фото с Ириной Петровной из телевизионной гримерки Фото: Личный архив

Народная артистка Ирина Мирошниченко умерла в реанимационном отделении московской инфекционной больницы №1 через 10 дней после своего 81-го дня рождения. 24 июля Ирина Петровна отметила дома день рождения, потом почувствовала недомогание, но списала на простуду. Лечилась почти неделю дома, самостоятельно. Но температура не спадала, а только поднималась, стало плохо – поэтому 30 июля Мирошниченко вызвала «Скорую». Актрису госпитализировали с предварительным диагнозом: сначала речь шла о тяжелой форме гриппа. Но для постановки диагноза нужно было провести обследование.

Мы дозвонились Ирине Петровне сразу после того, как ее госпитализировали – тогда еще не был известен диагноз. Но Мирошниченко никогда не жаловалась на здоровье и не спешила сообщать диагнозы. Даже когда 2 года назад актриса была с ковидной пневмонией в реанимации, она не стала сообщать коллегам и друзьям, а рассказала только когда выздоровела. Мирошниченко 30 июля взяла трубку не сразу, ответила тихо, но бодрым голосом.

- Ирина Петровна, узнали, что вы больнице. В каком отделении? Как самочувствие?

- Нормально! Со мной все нормально.

Вскоре после этого Ирина Петровна оказалась в реанимации… Сообщается, что предварительная причина смерти народной артистки Мирошниченко - полиорганная недостаточность вследствие септического шока. Осложнения развились из-за инфекции: госпитализировали Мирошниченко с тяжелой формой гриппа, затем диагностировали инфекционный эндокардит (поражение клапанов сердца). Сердце актрисы не выдержало и остановилось 3 августа в 11.35. Предварительная дата прощания (театра МХТ. им. Чехова) и похорон (Троекуровское кладбище) – 7 августа.

Коллеги сейчас вспоминают народную артистку Ирину Мирошниченко. Актеры, друзья всегда говорили: «Ирина Петровна болела, но улыбалась!» О своих болячках она не распространялась, а они к 81 году имелись серьезные... Ирина Петровна всегда своевременно обращалась к докторам. Но в этот раз затянула, возможно, что не придала значения температуре — думала легкий вирус…

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова подтверждает, что Ирина Петровна никогда не жаловалась на здоровье: считала, что о самочувствии артистов не должны знать. Стриженова почтила память народной артистки: «Ирина Петровна знала моего мужа с рождения - поэтому при встрече всегда улыбалась, воспринимая нас, как детей ее друзей. Мы часто ходили в Московский Художественный на спектакли и встречались за кулисами. Она была очень эффектная женщина, мужчины провожали Мирошниченко взглядом, поклонники дарили цветы. В последнее время виделись редко, но тепло - на жизнь Ирина Петровна никогда не жаловалась, любила театр, старалась быть красивой. Светлая память!»

Надежда Бабкина подтверждает, что Мирошниченко не жаловалась на здоровье никогда. Бабкина написала у себя в телеграм-канале: «Не стало великолепной актрисы, блистательной женщины и большого друга театра «Русская песня» Ирины Мирошниченко. Каждая встреча с этим человеком - радость и счастье! Ирина Петровна любила жизнь, любила людей, не представляла жизни без театра, она была продолжателем традиций великих мхатовских актеров. Обаятельная, светящаяся добротой и сердечностью, Ирина Петровна никогда ни на что не жаловалась. На вопрос: «Ирочка, как дела?» - неизменно отвечала: «Лучше всех!». И улыбалась своей лучезарной, незабываемой улыбкой. Очень сожалею, ведь один за другим уходят личности, которые сами себя создавали, которые своим трудом, своим талантом делали счастливыми миллионы людей. Вы только вдумайтесь в это - миллионы. Ирочка, дорогая, прости нас за что-то… Может быть, волей-неволей чем-то обидели или не то словцо сказали. Всякое бывает в жизни…»

Стас Садальский заметил: «Она была немного придуманная. На это она мне парировала: «Это такая защита от злого мира». Мы с Ириной Петровной друг друга не воспринимали по жизни, но все равно артисты драматические - это мои братья и сестры! Прощай сестра».

Прохор Шаляпин поделился совместным фото с Ириной Петровной из телевизионной гримерки: «Прощайте, легенда! Очень, очень жаль. Глубокие соболезнования близким».

Вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина вспомнила, что Ирину Мирошниченко называли в театре «королевой», которая была «над схваткой»: «Ирина Петровна, дорогая, спасибо вам за вашу нежность ко мне, моим детям, Олегу Павловичу! Я помню, как вы были терпеливы, деликатны и требовательны к себе и партнерам, когда мы с вами репетировали. Я помню, как вы поддерживали совсем юного Павла, репетируя с ним. Я помню вашу доброту, аристократичность, красоту. Я помню вашу неиссякаемую энергию, позитив и сильный характер, помню вашу веру в свое призвание и служение театру».

Марина Зудина с дочкой и Ириной Мирошниченко. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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