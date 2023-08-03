Больше никаких иномарок для чиновников: Владимир Путин призвал стремиться к развитию российских брендов

На чем же совсем скоро будут ездить наши чиновники и министры?
Фото: Тимур ХАНОВ
Владимир Путин исключил закупки иномарок для российских министерств и ведомств. Об этом он заявил Кремле, где собрал промышленников, чтобы разобраться, как чувствует себя обрабатывающая отрасль.
Как рассказал президент, они планировали встретиться в узком кругу с главой Минпромторга Денисом Мантуровым, но он сам попросил расширить круг участников, чтобы напрямую, поговорить с теми, кто «на земле» работает:
"Если не совсем уж «на земле», то во всяком случае ближе, чем мы с ним [Д.Мантуровым] и чем большое начальство в виде всяких министров и руководителей холдингов", - отметил глава государства.
Но начал Путин со своего представления, как выглядит ситуация в обрабатывающей промышленности:
"В целом ситуация стабильная, устойчивая. Сохраняется занятость в обрабатывающих отраслях на том же уровне, что и в 2021 году, - отметил президент, и сразу же попросил: - вы меня, конечно, поправьте, чтобы я услышал, совпадают ли те оценки, которые есть у нас, с теми, которыми вы располагаете прямо в коллективах".
Президент РФ Владимир Путин в Кремле во время встречи по вопросам развития промышленности. Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Как обстоят дела в обрабатывающей промышленности по версии Владимира Путина:
- занятость сохраняется на уровне 2021 года - порядка десяти миллионов человек (14% всех занятых в нашей экономике). Это приличный уровень.
- Растёт заработная плата: в мае она более чем на 20% превысила прошлогодний уровень - 69,2 тысячи рублей в месяц.
- По итогам первого полугодия рост обрабатывающих отраслей в годовом выражении составил 6,2 процента.
- Существует дефицит рабочей силы.
- Необходимо внедрять цифровые системы управления, нужно улучшать систему управления производствами, улучшать логистику.
Лучшие показатели роста демонстрируют:
- производство компьютеров, электронной и оптической продукции – 30,4%
- Выпуск готовых металлургических изделий – 29,7%.
- Производство электрического оборудования – 22%.
- производство транспортных средств (без учёта автомобилей) - 22,1%
Говорили президент с промышленниками и отдельно по отраслям. В том числе и по одной из самых важных - автомобильной промышленности. И тут глава государства огорошил, пожалуй, всех чиновников страны:
"Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой закупки продолжить: сделать упор на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено, и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях".
Чиновничество должно понимать, что нужно стремиться к развитию собственных брендов, собственной продукции. В том числе и автомобильной, отметил Путин.
На чем же совсем скоро будут ездить наши чиновники и министры? Об этом нам рассказал вице-президент Национального Автомобильного Союза Ян Хайцеэр:
- Думаю, речь идет о всех автомобилях, производящихся на территории России. То есть степень локализации которых достаточна для того, чтобы их признали российскими. В первую очередь, конечно, это «АвтоВАЗ». Например, «Москвич» пока нельзя назвать отечественным авто, - отмечает эксперт в эфире Радио «Комсомольская правда». - Могу предположить, что чиновников среднего и малого уровня пересадят на какую-нибудь LADA Granta. Повыше – это будет LADA Vesta, возможно, даже ее удлиненная версия. Кто-то сядет на УАЗ Patriot и будет бороздить просторы России. Там же и «Нива» может оказаться.
- Вы ничего не сказали про Aurus.
- На Aurus уже ездят чиновники высшего ранга. Не всем это возможно. Думаю, что чиновник на уровне начальника департамента должен ездить на простых автомобилях.
- Сработает идея пересадить чиновников, чтобы они быстрее развивали автопром?
- Я бы пересаживал их в ускоренном порядке. Машины, которые не соответствуют критериям «отечественности» должны быть проданы максимально быстро и закуплены на самом деле произведенные у нас. И тогда они поймут и будут работать эффективнее.
Если вот так всех по местам расставить, то и мы, граждане, в результате почувствуем, что какие-то машины становятся лучше или, наоборот, у нас откроется возможность большего выбора.
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