Экспедиция КП: Были пробки, засады ГАИ и шашлычные, теперь - хайвей и рестораны

Фото: Оксана ЗУЙКО

Поля вокруг ухоженные, дорога - вылизанная. Это почувствовали на себе наши журналистки-блондинки, отправившиеся из столицы к морю.

БЕЛЫМ ЛЕБЕДЕМ ЧЕРЕЗ ПОЛСТРАНЫ

От Москвы до Ростова-на-Дону можно домчаться по скоростным платным трассам. Они перетекают одна в другую, но разделены на участки. На каждом свой пункт отплаты. Всего их 11. Суммы на каждом вроде бы незначительные - 100 рублей, 200… Но мы-то на электромобиле, а значит, едем бесплатно. Спасибо постановлению правительства РФ.

Фото: Оксана ЗУЙКО

- Мы на электрокаре! - громко кричали мы на каждом пункте оплаты, чтобы женщины-кассирши услышали. Нас-то они слышали, а вот про отмену оплаты для таких современных, как мы, блондинок - ни сном ни духом.

Цитирую диалог:

- Электрокар? Бесплатно? Кто это сказал?

- Как кто? Правительство!

- У нас Автодор - правительство. С вас 200 рублей.

А одна даже спросила: «Не поняла, какой кар?»

На самом деле кассирши могли этих тонкостей и не знать, потому что всем владельцам электромашин выдают спецтранспондер. И мчатся они себе белым лебедем - шлагбаум им открывается автоматом. Мы же останавливались, чтобы записать цену на проезд. И когда все сплюсовали, получилось 1910 рублей (за весь путь от Москвы до Ростова).

И это не считая топлива, в том числе человеческого - чайку в кафе. Если не везти бутерброды с собой, то на человека 1000 - 1500 точно выйдет. А еще же ночлег!

Карта Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ТРАССА - КАК В ЕВРОПЕ

Но, врать не буду, комфорт платной трассы стоит того. Дорога роскошная. По всему пути будки с телефонами на случай SOS. Бесплатно эвакуируют, если что. И никаких сосисочных с пластиковыми стульями! На каждой заправке - кафе с чистыми санузлами. И с винегретами, супами. А мы, девушки, за ЗОЖ и против хот-догов. Нам еще на пляж вообще-то. Цены столовские - салат и курица вышли рублей в 250. Как сосиска в булке.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Фото: Оксана ЗУЙКО

А там, где есть станции зарядки для электрокаров, вообще все блага - даже летние террасы. Только что бассейны не разбили. Тем более что время на них было бы - машина заряжалась около часа.

СВЕРНУЛИ В ПРОШЛОЕ

Вопреки пугалкам с форумов до самого Ростова-на-Дону мы не попали ни в одну пробку. Точнее, не попали бы, но мы девушки пытливые.

- А давай ради чистоты эксперимента мы один участок по бесплатной дороге проедем? - предложила я Оксане.

- А давай!

Ох, как печально стало стоять на светофорах в каждой деревне. А еще обгонять с выездом на встречку. Мы в итоге развернулись и потащились обратно на платную трассу, так и не закончив эксперимент с экономией.

Вообще-то сэкономить способы есть. Но надо быть не блондинками, а опытными автозубрами. Они-то знают, что если выехать из Москвы не по М4, а рвануть сначала на Тулу по не менее роскошному Симферопольскому шоссе, то первые два пункта сбора денег за проезд вам не страшны. А это 560 рублей!

Знатоки пишут, что можно поехать еще и через Тамбов, но это дольше по времени.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Фото: Оксана ЗУЙКО

ПОДСОЛНУХИ И ПИРОЖКИ

Платная трасса построена недавно, но уже стала настоящей кормилицей для живущего вдоль нее народа. Жители близлежащих деревень работают на заправках и в кафе. А еще все поля вдоль трассы аккуратно засеяны. Сразу после Воронежа - бескрайние подсолнухи! В местах, где нет забора, - стихийные фотозоны.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Фото: Оксана ЗУЙКО

Фото: Оксана ЗУЙКО

- Я раньше тоже на тракторе работал. А теперь вот решил на заправку, - разболтался с нами сотрудник заправочного кафе. - Тут людей хоть посмотреть. Через нас вся Россия едет. Я уже по говору научился отличать, кто откуда.

- Вырос поток в этом году?

- Очень! Едут, едут, едут. Круглосуточные люди.

- Разбирают пирожки?

- Не очень. Экономят, свои бутеры достают. Народу все больше, а прибыль - меньше.

Фото: Оксана ЗУЙКО

АВТОСТОПЕРЫ

А вот наши неожиданные попутчики на пирожках не экономили. Зато решили доехать аж до Сочи - бесплатно. Автостопом. Я вообще не думала, что такое еще есть. И глазам своим не поверила, когда увидела колоритную парочку: она - в синих дредах, он - весь в татухах на обочине в 200 км от Москвы. Естественно, тут же тормознула.

- Привет, я Валя. А это Полина. И мы едем на море!

- Мы тоже!

- Ура! Вот это нам повезло.

Оказалось, ребята романтики ради решили автостопить.

Фото: Оксана ЗУЙКО

- Мы даже не смотрели, сколько билеты стоят. Сразу решили, поедем так. Прикольно же! С людьми поговорим. Нас уже вез армянин. Всю дорогу слушали армянскую музыку. А теперь вот вы, да еще и на такой красной тачке.

Полина оказалась 20-летней студенткой, подрабатывает официанткой. Вале 28, и он массажист. Но ехали они с нами недолго, помахали рукой на первой же заправке.

- Час заряжаться? Ого! Мы пойдем, если что не заладится, подберете нас?

Но у них все заладилось (мы обменялись телефонами и созванивались всю дорогу).

- До Воронежа нас взял дальнобойщик, он вез шмотки с рынка «Садовод». Потом до Ростова-на-Дону легковуха. А вот потом был провал, никто не хотел нас брать. Уже думали, придется ночевать в гамаках (они у них были с собой!). Но тут снова дальнобойщик выручил, взял до самого Сочи! Ночевали у него в кабине, там специальная лежанка есть.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Уже вечером следующего дня они прислали нам фото из Сочи. Мы же в тот момент были лишь в Ростове-на-Дону, где остались на подольше. Чтобы не спеша и город посмотреть, и себя показать.

И НИ ОДНОЙ ЗАСАДЫ ДПС

Последний раз ездила я до Черного моря 15 лет назад. Помню, это был ад. Тогда платных трасс не было вообще. А были бесконечные пробки, да еще и посты, я бы даже сказала, блокпосты ДПС на подъезде к Ростову-на-Дону. Держали поток они знатно, обыскивали сумки, залезали в багажник. И нет-нет, еще и на медосвидетельствование на предмет алкоголя отправляли. А засады в кустах? А все эти камеры на лихачей, перемещаемые с места на место? Это был ад, который канул в прошлое.

В 2023 году меня не остановил ни один дэпээсник!

Я их даже не видела, пока до Ростова-на-Дону не доехали. Тут блюдут традиции и посты на трассу выставили. Но я их не заинтересовала ни разу.

Экспедиция «КП» передвигалась на первом отечественном электрическом кроссовере EVOLUTE I-JOY, предоставленном нам для эксперимента компанией «КЛЮЧАВТО».

Продолжение следует.

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