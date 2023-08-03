Путешествие в Приволжье по маршрутам Василия Пескова: проводники между прошлым и будущем

2009 год. Василий Песков в усадьбе-музее «Аксаково» под Бугурусланом Оренбургской области. Теперь там большое строительство крупного туристического центра. Бюст писателя Сергея Аксакова отправлен на реставрацию, после которой его установят в местной школе, а здесь появится новый памятник. Фото: Сергей Жданов

Отпечатки гончара бронзового века

В бугурусланской усадьбе Аксаковых нас ждал сюрприз: археологи обнаружили здесь поселение людей бронзового века. В усадьбе началась капитальная реконструкция, правительством РФ были выделены на нее большие средства - для восстановления разрушенного водохранилища, реставращии всех 6-ти усадебных построек 18-го столетия, обновления ландшафтной территории. Понадобилась археологическая экспертиза - и, пожалуйста, неожиданное научное открытие. Оказывается в этом месте и окрестностях люди жили уже 4 000 лет назад.

Сотрудник археологической бригады Дмитрий Сёмин показал отрытые прямо у барского дома черепки древних горшков, на которых остались отпечатки пальцев гончара. Это примерно 200 поколений назад! Хочешь представить отрезок времени между ним и тобой - и голова кругом…

На этих черепках древних горшков отпечатки людей бронзового века. Фото: Людмила СЕМИНА

Думаешь: в чём же магия прошлого? Почему оно так притягивает нас? Какие ответы хотим мы найти в той жизни, что протекала до нас? И ищем эти ответы, не жалея сил. Наверное, в каждой семье есть свой исследователь родословной, как есть такие энтузиасты и у каждого этноса, у стран и народов. Люди это активные и дотошные, перелопачивающие тонны информации, способные сдвинуть горы бюрократической инерции.

В этом аксаковском путешествии, благодаря Василию Михайловичу Пескову, среди таких хранителей времён я и оказалась. И поняла: они наши проводники между прошлым и будущим, чтобы не дать нам заблудиться в беспамятстве. У каждого свой исторический «конёк», свои находки и достижения.

Рождение храма и ордена государственного служения

Все аксаковцы всего Поволжья своим предводителем называют Михаила Чванова, писателя и в прошлом газетчика. Однажды, в 1963 году, именно от газеты поехал он за репортажем в Белебеевский район, ехал с председателем колхоза мимо церковных развалин в чистом поле. Узнал, что тут было аксаковское имение «Надеждино», что назавтра намечен взрыв остатков их родового храма. Михаилу это показалось кощунственным, он позвал председателя вместе похлопотать об отмене взрыва и спасении церкви. Удалось. Потом годы шла борьба за восстановление храма.

Церковь во имя Святого великомученика Димитрия Солунского восстановлена в аксаковском имении «Надеждино». Фото: Людмила СЕМИНА

С этого началось в стране аксаковское общественное движение. Храм восстановлен в 1991 году, за ним - построили усадебный дом-музей, рядом «Дом ремёсел», где учат детей рукодельным искусствам. Учредили Аксаковский фонд (председатель М.Чванов), литературную премию С.Т.Аксакова, отстояли от сноса дом Аксаковых в Уфе и организовали там музей (директор М.Чванов), наименовали улицу и сквер в Уфе, «Надеждино» учредили как историко-культурный центр, стали проводить там в сентябре Международный аксаковский праздник (33-й в этом году). Каждый год летом на велосипедах, зимой на снегоходах походы по «Золотому кольцу Аксаковского Поволжья» и затем кинофестиваль с тем же названием. И пр., пр. А какой чудесный памятник появился в современном «Надеждино», какие аутентичные интерьеры там удалось собрать…

Село Надеждино. Здесь в родовой усадьбе Аксаковых установлен памятник отцу семейства, писателю Сергею Тимофеевичу работы народного художника Беларуси, скульптора Ивана Миско. Фото: Людмила СЕМИНА

Зелёная гостиная в усадьбе-музее «Надеждино» оборудована Григорием Сергеевичем Аксаковым, бывшим в середине 19-го века уфимским губернатором. Фото: Людмила СЕМИНА

Вообще-то Михаила Чвнова ждала судьба крупного русского писателя, возможно, она и состоялась (вышло 20 книг, получены литературные премии) - вопреки его утверждению, что «разбрасывал талант по мелочам». Но сам он в молодости мечтал стать геологом. Этот дух поиска начал и азарт первооткрывателя, мне кажется и двигал его по тем «мелочам», которые отвлекали от письменного стола, но всплеснули волну огромного общественного интереса к забытому великому семейству. Михаил Андреевич за 30 лет создал заново целую жизнь. Для Аксаковых и для нас.

Лидер общественного аксаковского движения, писатель Михаил Чванов в молодости был спелеологом, первоисследователем крупнейшей пещерной системы Урала - пропасти Кутук-сумгана. Фото: из личного архива М.Чванова

Недавно в Башкоркостане по инициативе Аксаковского фонда учреждён республиканский орден Григория Аксакова, который вручается за плодотворную государственную, общественную и благотворительную деятельность. Среди первых лауреатов, закономерно, - Михаил Чванов.

Четыре бюста, кедр и самолёт. Плюс аксаковский домик

Всё, перечисленное в заголовке, - это, пожалуй, и есть программа МАКШ. То есть Международной аэрокосмической школы имени космонавта-испытателя СССР Урала Султанова. Она организована в Башкирии, в деревне Калиновке - для школьников, победителей и призёров олимпиад и конкурсов, особо увлеченных физикой, математикой, астрономией, космосом (или в просторечии - «для одарённых детей», из которых должна вырасти будущая российская элита). Во всяком случае, именно ради будущего затеял создать школу ее создатель Вячеслав Аброщенко.

Запуск ракеты, собранной участниками МАКШ с помощью студентов Воздушно-инженерной школы при МГУ им. М.В.Ломоносова. Запуск был удачным, ракета взлетела на 300 метров вверх. Идёт и видеосъёмка запуска, в МАКШ работает своя киногруппа. Фото: Людмила СЕМИНА

Меня занесло туда, как ни странно, аксаковским движением, потому что Вячеслав Аброщенко еще в прошлом году, на втором всероссийском Аксаковском съезде в Самаре, где я делала доклад об аксаковской теме в творчестве Василия Пескова, пригласил в свою школу. Попросил прочесть его «юным космонавтам» лекцию о Василии Пескове как первом журналисте, взявшем первое интервью у Юрия Гагарина.

Вот таким неожиданным образом сплелись для меня Песков, космос, аксаковцы и МАКШ. Про такие ситуации говорят: «завязался узелок». А поскольку ткань нового полотна жизни сплетается обычно из похожих узелков, то можно предположить интересное продолжение.

С Вячеславом Васильевичем Аброщенко, заместителем председателя правления Аксаковского фонда, познакомил Сергей Иванович Жданов, аксаковец-оренбуржец, друг и ученик Василия Пескова. Он рассказал, что именно хлопотам Аброщенко обязано бугурусланское Аксаково долгожданным финансированием на восстановление усадьбы-музея. На мой вопрос, как ему это удалось, Аброщенко ответил так просто, что это прозвучало обескураживающе: мол, написал как первый заместитель председателя Башкирского отделения РГО письмо в правительство Российской Федерации. Как-будто напиши - и тебе тут же прольётся солидный транш. Понятно, дело в личном авторитете просителя. В доверии к тому, кто и длячего просит. Значит, есть у Аброщенко и то, и другое: его аксаковские инициативы замечены и признаны,

В МАКШ есть свой мини-музей «Аксаковский домик» с подлинными интерьерами. Вячеслав Аброщенко здесь тоже как у себя. Кстати, говорят: похож чем-то на Григория Аксакова, орденом которого награждён. А Калиновка - его родная деревня. Провел сюда дорогу.

Второй вопрос мой был таким: а почему же вы, представитель башкирского региона, хлопотали за оренбургскую область? У них же и свои полномочия имеются. И тут ответ был столь же прост: почему не помочь, если можешь, дело-то общее. То есть аксаковское движение он не делит на региональные грядки, а воспринимает как целое, увязанное в один узелок.

Похоже, он по натуре и есть мастер вязать такие системные «узелки», когда самые отдаленные вроде бы течения жизни оказываются в одном месте в одно время и, объединяясь, дают мощную добавку синергии. Похоже, именно это занятие и нравится ему больше всего.

И в голове его постоянно рождаются проекты. То охотничье хозяйство, где под присмотром сберегается от истребления местная фауна. То экспозиция подарков МАКШ в краеведческом музее Давлекановского райцентра, где из сувениров вдруг возникает экспозиция по истории космонавтики, авиации, астрономии (это ведь живые космонавты, летчики и астрономы читают в школе лекции). А теперь уже в экспозиции и атомный проект от курчатовцев добавился, и самолеты с вертолетами, и полярные экспедиции героя России Николая Гаврилова, посадившего вертолет на Северном и Южном полюсах. И вот уже и «Комсомольская правда» представлена, от которой здесь будет гагаринский номер за 13 апреля 1961 года.

Посадка участниками МАКШ кедра на аллее великих учных России. Фото: Людмила СЕМИНА

Или затевает Аброщенко в своей школе установку бюстов великих учеёных России - Циолковского, Королева, Курчатова, благодаря которым мы имеем надёжный щит в космосе и на земле. Или начинает лесопосадки на территории МАКШ, где с прошлого года фаворитом стал кедр - как позывного Гагарина.

Или приглашает «генерал» (так называют Вячеслава Васильевича между со ой в его школе и в его туристическом клубе при РГО) на открытие очередного потока МАКШ (за лето здесь проходит два-три потока по 50 школьников) эскадрилью местных «стрижей» из четырех самолетов малой авиации, которые пролетают группой и показывают ребятам фигуры высшего пилотажа. А подаренный школе «МИГ-21» устанавливается здесь на вечный прикол рядом с бюстами на аллее славы.

Лекции в МАКШ читают люди легендарные. Валерий Кадыров (слева) многие годы готовил вертолётчиков, его ученик Николай Гаврилов, Герой России (справа) начинал вертолётчиком ещё в Афганистане. В центре - создатель МАКШ Вячеслав Аброщенко.

И, наконец, если вернуться к теме исторической памяти, создает Аброщенко в своей школе «Аксаковский домик», где дети-технари впервые узнают об этой семье и о том, что мимо Калиновки, по гряде холмов над ней, семья Аксаковых и ездила обозами по своим имениям, от Уфы, через Належдино, Бугурусланское Аксаково и Борское до Самары. Может, глядя на эти холмы, и придумал Вячеслав Васильевич ещё проект

«Золотого кольца Аксаковского Поволжья». Завязал и этот узелок между прошлым и будущим. Ведёт теперь по нему свои снегоходо- и велоэкспедиции, сажает в восстановленных усадьбах сирень, собирает сотни гостей на Международный Аксаковский праздник. И надеется, что будущая российская элита, растущая из нынешних школьников, будет помнить о своих корнях.

Василий Песков: «Благоговею перед чудом жизни»

Путешествие моё подошло к концу. Оно было посвящено 10-летию со дня кончины Василия Михайловича Пескова, его памяти. Он был, конечно, необыкновенно плодотворным деятелем, где журналистика только помогала ему двигать свои исполинские замыслы и дела.

Аксаковская тема - лишь струя в потоке его литературных интересов. Памятные доски Тургеневу на Бежином лугу, издание Полного собрания сочинений Пришвина, поддержка музея Шолохова, борьба за русский лес вместе с Леоновым и Чивилихиным, против поворота северных рек вместе с Залыгиным, восстановление мельниц в Пушкиногорье с Гейченко… Умел и наш Песков «завязывать узелки» на полотне текущей жизни.

Был чуток к ее движениям и поворотам. Видел связь прошлого и будущего и тоже был из породы хранителей времён, как и его последователи,с которыми встречалась в этой поездке по Поволжью.

Однажды Василий Михайлович, не самый сентиментальный человек, не сдержал исповедального какого-то возгласа: «Благоговею перед чудом жизни!» жизнь как таковая казалась ему чудом, необъяснимым порой сплетением обстоятельств и природных механизмов. Он не верил в искусственное её создание, но верил в бесконечность её творческого начала. Любил разгадывать загадки эволюционных опытов. Любил делиться своими открытиями. Такими, например, что совесть - эволюционный подарок человеку, поскольку животные совести не имеют. И в самом деле, - не чудо ли: и сознание, и совесть, и радость жить… это и была его подспудная главная тема. Где бы и чем бы он не занимался - литературой, космосом, зайцами и бобрами, фотографией или заповедниками.

Бюст Василия Пескова работы скульптора Александра Козинина находится пока в мастерской автора.

Не исключаю, что и его бюст будет установлен в МАКШ в Калиновке у Аброщенко на аллее великих имён России.