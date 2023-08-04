Тинькофф запустил онлайн-ипотеку на покупку «вторички»

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У россиян появилась возможность приобретать вторичное жилье с помощью онлайн-ипотеки. Теперь оформить покупку квартиры можно полностью в цифровом формате на всех этапах сделки, включая оценку квартиры, ипотечный договор, куплю-продажу и регистрацию в Росреестре. Причем, все действия проводятся дистанционно как для покупателя, так и для продавца.

О запуске новой ипотеки в онлайн-формате объявил Тинькофф. Ипотечный кредит по ставке от 10,4% можно оформить на срок до 30 лет. Сумма кредита - до 30 млн.руб. При этом минимальный первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости квартиры.

Чтобы купить вторичное жилье с помощью онлайн-ипотеки, нужно оставить заявку на сайте или в мобильном приложении Тинькофф. После одобрения заявки банк дистанционно проводит оценку квартиры. Покупателю не придется договариваться со сторонними компаниями и оплачивать услуги по оценке, а продавцу — сидеть дома и показывать объект.

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Документы по сделке подписываются через мобильное приложение усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). При этом покупатель и продавец даже могут находиться в разных городах. Документов потребуется минимум: паспорт и СНИЛС.

Ездить в МФЦ тоже не придется: банк бесплатно направит пакет документов на государственную регистрацию. Пошлину за регистрацию перехода права собственности отдельно оплачивать не нужно.

При онлайн-ипотеке для расчетов по сделке банк бесплатно откроет аккредитив. Средства с него будут переведены продавцу после регистрации сделки в Росреестре.