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Политика4 августа 2023 15:50

У Зеленского мечтают о "конце России", не замечая, как Украина гниет заживо

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк выступил со странными заявлениями
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк выступил со странными заявлениями

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк выступил со странными заявлениями

Фото: wikimedia.org

Происходящее на Украине не вписывается ни в какие привычные формулировки и обычные понятия. Это такой запредел уже по отношению ко всем понятиям человеческой морали, что описать его нормальными словами просто невозможно.

Перечислю только некоторые последние факты:

В Даркнете в одном из крупнейших магазинов появились объявления о предложении человеческих органов с Украины – сердца, печени, почек, роговицы глаза, некоторых костей, соединительных тканей, любого ливера по демпинговым ценам. Сердце за 25 тысяч евро, почка – за 12 тысяч. Вчетверо меньше стандартной рыночной цены. Доставка в любую страну Евросоюза гарантирована – ни украинские пограничники, ни таможенники, ни полиция не создадут и тени препятствий за дополнительные 8 тысяч евро, в которые входят оформление документов, трансфер и решение вопросов на таможне и погранпропусках.

Меж тем, прокуратура Киева заявила, что пограничники Закарпатья поймали банду торговцев новорожденными. Младенцев, рождённых суррогатными матерями, через медклиники Киева и Харькова продавали иностранцам. Женщинам платили за дитя 12 тысяч евро, а отдавали его за 50-70 тысяч. Взяли 8 человек из 12-ти, входивших в банду.

На Западе вышло расследование журналистов, которые оценивают объем украинского черного рынка трансплантологии в 200 млрд. долларов. Это почти 8 триллионов гривен, более чем в 4 раза больше, чем Украина получает в год западной помощи. И такие деньги, конечно же, не могут гулять без присмотра того же самого Запада.

Вдруг выяснилось, что в украинской гривне только 39 копеек имеют украинское происхождение, а остальные 69 обеспечивает своими кредитами Запад.

А тут Минобороны России заявило, что за июнь-июль с момента начала наступления ВСУ потеряли более 43 тысяч человек. Причем, специально оговаривает, что в это число не входят эвакуированные в госпитали Украины и за рубеж раненые и иностранные наемники, а также военнослужащие, ликвидированные в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах. То есть это безвозвратные потери ВСУ только непосредственно в наступающих порядках ВСУ.

Сервис на Украине взял новые высоты – теперь в Днепропетровске можно заранее забронировать могилу для себя или для родственника в режиме онлайн. Для ВСУ – еще и со льготами.

И так далее и так далее...

У любого человека, который имеет хоть какое-то отношение к управлению такого государства, волосы на голове встанут дыбом, а руки опустятся только от перечисления этих новостей.

Но стоящие у руля управления Украиной – это совсем другое дело. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (все же совершенно лишняя у него в фамилии вторая "о") в это время озабочен не происходящим в его стране, а тем, как он будет "уничтожать" Россию.

- Когда мне говорят о проблемах с Россией, я не могу понять – с какой Россией? Где Россия? – выдало это существо в прямом эфире и начало фантазировать. - Мне кажется, что Россию нужно будет подвергнуть ребрендингу. Они должны придумать себе какое-то другое название. Они должны уменьшиться в размерах. Они должны изменить риторику, пойти на судебные процессы и так далее. У них будет белый флаг. Это нормальные процессы.

- Я хочу, чтобы мы с вами сознательно понимали то, какая у нас ключевая задача, почему нельзя остановиться на середине пути, уже понимая, какую цену мы платим за то, что сегодня можно окончательно решить этот вопрос с Россией. Если сегодня не решить вопрос о том, в каком виде будет Россия — это будет означать, что до конца существования человечества она будет в таком крайне агрессивном виде, - продолжил витийствовать Подоляк.

И даже возложил на Незалежную некую почетную миссию: "Присутствию российского флота в Черном море, а также традиционному российском шантажу будет положен конец. Украина обеспечит свободу и безопасность в Черном море для мировой торговли".

Украина, извините, сейчас даже задницу себе вытереть не сможет самостоятельно. А только в том случае, если Запад разрешит.

Потрясающее отсутствие ответственности за страну, за собственных сограждан и просто за людей, абсолютная оторванность своих иллюзорных замков от реальности, полная неадекватность – все это можно сказать не только про Подоляка, но и про остальных членов команды Зеленского, которые, ежедневно посылая на смерть тысячи украинцев, обделывают в это время свои делишки, получая гешефтики и пересылая украденные деньги на офшорные счета. И дела им нет ни до какой Украины. они смотрят на нее, как на "бабушкин сундук с сокровищами". Или, скорее, как зомби на живую пока человеческую плоть. И они постараются не оставлять ее, пока эта плоть хоть немного еще остается живой.

Но в одном Подоляк, безусловно, прав. Нельзя останавливаться на середине пути. Нам. Эту гадину надо давить до самого конца.

Спецоперация на УкраинеКАРТИНА ДНЯ