У Зеленского мечтают о "конце России", не замечая, как Украина гниет заживо

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк выступил со странными заявлениями Фото: wikimedia.org

Происходящее на Украине не вписывается ни в какие привычные формулировки и обычные понятия. Это такой запредел уже по отношению ко всем понятиям человеческой морали, что описать его нормальными словами просто невозможно.

Перечислю только некоторые последние факты:

В Даркнете в одном из крупнейших магазинов появились объявления о предложении человеческих органов с Украины – сердца, печени, почек, роговицы глаза, некоторых костей, соединительных тканей, любого ливера по демпинговым ценам. Сердце за 25 тысяч евро, почка – за 12 тысяч. Вчетверо меньше стандартной рыночной цены. Доставка в любую страну Евросоюза гарантирована – ни украинские пограничники, ни таможенники, ни полиция не создадут и тени препятствий за дополнительные 8 тысяч евро, в которые входят оформление документов, трансфер и решение вопросов на таможне и погранпропусках.

Меж тем, прокуратура Киева заявила, что пограничники Закарпатья поймали банду торговцев новорожденными. Младенцев, рождённых суррогатными матерями, через медклиники Киева и Харькова продавали иностранцам. Женщинам платили за дитя 12 тысяч евро, а отдавали его за 50-70 тысяч. Взяли 8 человек из 12-ти, входивших в банду.

На Западе вышло расследование журналистов, которые оценивают объем украинского черного рынка трансплантологии в 200 млрд. долларов. Это почти 8 триллионов гривен, более чем в 4 раза больше, чем Украина получает в год западной помощи. И такие деньги, конечно же, не могут гулять без присмотра того же самого Запада.

Вдруг выяснилось, что в украинской гривне только 39 копеек имеют украинское происхождение, а остальные 69 обеспечивает своими кредитами Запад.

А тут Минобороны России заявило, что за июнь-июль с момента начала наступления ВСУ потеряли более 43 тысяч человек. Причем, специально оговаривает, что в это число не входят эвакуированные в госпитали Украины и за рубеж раненые и иностранные наемники, а также военнослужащие, ликвидированные в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах. То есть это безвозвратные потери ВСУ только непосредственно в наступающих порядках ВСУ.

Сервис на Украине взял новые высоты – теперь в Днепропетровске можно заранее забронировать могилу для себя или для родственника в режиме онлайн. Для ВСУ – еще и со льготами.

И так далее и так далее...

У любого человека, который имеет хоть какое-то отношение к управлению такого государства, волосы на голове встанут дыбом, а руки опустятся только от перечисления этих новостей.

Но стоящие у руля управления Украиной – это совсем другое дело. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (все же совершенно лишняя у него в фамилии вторая "о") в это время озабочен не происходящим в его стране, а тем, как он будет "уничтожать" Россию.

- Когда мне говорят о проблемах с Россией, я не могу понять – с какой Россией? Где Россия? – выдало это существо в прямом эфире и начало фантазировать. - Мне кажется, что Россию нужно будет подвергнуть ребрендингу. Они должны придумать себе какое-то другое название. Они должны уменьшиться в размерах. Они должны изменить риторику, пойти на судебные процессы и так далее. У них будет белый флаг. Это нормальные процессы.

- Я хочу, чтобы мы с вами сознательно понимали то, какая у нас ключевая задача, почему нельзя остановиться на середине пути, уже понимая, какую цену мы платим за то, что сегодня можно окончательно решить этот вопрос с Россией. Если сегодня не решить вопрос о том, в каком виде будет Россия — это будет означать, что до конца существования человечества она будет в таком крайне агрессивном виде, - продолжил витийствовать Подоляк.

И даже возложил на Незалежную некую почетную миссию: "Присутствию российского флота в Черном море, а также традиционному российском шантажу будет положен конец. Украина обеспечит свободу и безопасность в Черном море для мировой торговли".

Украина, извините, сейчас даже задницу себе вытереть не сможет самостоятельно. А только в том случае, если Запад разрешит.

Потрясающее отсутствие ответственности за страну, за собственных сограждан и просто за людей, абсолютная оторванность своих иллюзорных замков от реальности, полная неадекватность – все это можно сказать не только про Подоляка, но и про остальных членов команды Зеленского, которые, ежедневно посылая на смерть тысячи украинцев, обделывают в это время свои делишки, получая гешефтики и пересылая украденные деньги на офшорные счета. И дела им нет ни до какой Украины. они смотрят на нее, как на "бабушкин сундук с сокровищами". Или, скорее, как зомби на живую пока человеческую плоть. И они постараются не оставлять ее, пока эта плоть хоть немного еще остается живой.

Но в одном Подоляк, безусловно, прав. Нельзя останавливаться на середине пути. Нам. Эту гадину надо давить до самого конца.