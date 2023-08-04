Украина - банкрот: В Киеве признали безвыходное положение

Собственные доходы бюджета Незалежной не покрывают и половины расходов на ВСУ, страна все глубже погружается в долговую яму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ну вот, доскакались украинцы… Нет, конечно, они могли не верить нам, что мы их все время предупреждали, начиная с февраля 2014-го, да что там, еще с осени 2013-го про Соглашение об ассоциации с ЕС, что своими поскакушками, майданами, блокадой Донбасса и Крыма, а потом еще и развязанной войной против Донбасса, они ведут себя к саморазрушению государства. Самые умные потом стали предъявлять претензии, что, мол, нас не так предупреждали... Тупые скачут и по сию пору, даже оставшиеся с одной ногой. Готовы и посейчас ехать "штурмовать Москву" в инвалидной коляске, если им эту коляску кто-нибудь даст. И, конечно, бесплатно, да еще и грошей подкинув.

Впрочем, сейчас не об этом. Нерадостную ситуацию с Украиной в общем и целом констатировал не московский эксперт, не какой-то кремлевский пропагандист, а аж премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Шмыгаль он, шмыгаль – и нашмыгаль.

- Военные расходы Украины и содержание армии обходится стране в 2 триллиона гривен в год, - заявил премьер-министр Украины. – И это существенно больше, чем весь доход бюджета государства до начала конфликта. Сейчас государство держится благодаря финансовой поддержке партнеров, а также за счет грантов и кредитов.

Интересно, поняли ли украинцы суть сказанного главой их правительства? Ведь, по сути, он официально признал, что Украина банкрот не в каком-то далеком или ужасном будущем, а уже сейчас. Только военные расходы составляют 2 триллиона гривен в год. Это порядка 54 млрд. долларов США. А ведь есть еще и какая-то часть обычной жизни, на которую также надо тратить бюджет – пенсионеры там, учителя, врачи, воспитатели, пожарные, полицейские, библиотекари, в конце концов, просто многочисленные чиновники. Которым также необходимо платить зарплату. Есть и работы, которые производятся за счет бюджета. Много чего.

При этом, все доходы в бюджете в прошлые годы не превышали 1,3 трлн гривен. Сейчас же они явно сократились, как минимум, на треть, если не вполовину. А ведь значительную часть вооружений западные союзники Зеленского передают Украине и вовсе не за "живые" деньги.

Как говорил в кинокомедии "Берегись автомобиля" герой Папанова персонажу Андрея Миронова, "ты вообще живешь на свете по доверенности! Ничего у тебя нет. Ты голодранец!"

Или же, как предельно четко, пусть и не совсем толерантно по отношению к украинцам высказался по этому вопросу в конце июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан: "У них нет денег. У них нет оружия. Они могут воевать только потому, что мы на Западе их поддерживаем". А в ответ глава МИД Незалежной Дмитро Кулеба оскорбился, что "устал противостоять всем этим бессмысленным аргументам, всем этим бла-бла-бла". Но отсутствие реального суверенитета Украины признал, например, глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев, заявивший, что Украина не может распоряжаться имеющимися деньгами без согласования с западными странами, а потому любые расходы и изменения не должны противоречить их целям.

И совершенно понятно, что даже уже накопленные долги Украина не в состоянии будет выплатить ни в какие временные промежутки. Но она пытается еще глубже залезть в долговую яму. Шмыгаль сейчас готовится к новой битве за бабло с американскими конгрессменами с началом осени.

- Очень тяжело с Конгрессом. Я убежден, что в сентябре-октябре будет вообще целая битва за то, чтобы не потерять поддержку для Украины. Имею в виду деньги, прямое бюджетное финансирование. Поэтому тоже предстоит большая работа, - заявил он, анонсируя новые займы и кредиты, которые не помогут экономике, зато дадут возможность продержаться у власти Зеленскому лишние месяцы.

Это все, ребята. Это полный финиш невразумительного псевдогосударственного территориального образования, которое ранее называлось Украиной. И, кстати, говоря, с февраля 2014-го, практически сразу после государственного переворота в Киеве, Украина встала на сей путь саморазрушения. Если посмотреть на показатели экономики после 2013-го, то деградация стала безальтернативной еще при Порошенко, а при Зеленском она совершила рывок и качественное перерождение.

Кто будет выходить последним, выключите свет, пожалуйста. Платить за вас охотников нет.

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