Виктор Бут: Если Трамп придёт к власти, сидеть будут Джо Байден и его сын Хантер

Виктор Бут: «Семья Байденов очень боится» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

…- Виктор Анатольевич, в 6 утра пришли из-за океана такие заявления Дональда Трампа: «Смехотворные обвинения против нас – действие отчаяния и стремление Джо Байдена и его радикальных левых бандитов сохранить власть». Ну, вы в курсе, что Трампу 500 лет «накрутили», а Байден - на пляжных каникулах. Как вы все это прокомментируете, такую пикировку, мягко говоря?

- Во-первых, бывший президент Трамп абсолютно прав, это, действительно, даже по американским стандартам, вопиющее, будем так говорить, злоупотребление со стороны Министерства юстиции и тех прокуроров, которые это (штурм толпой Капитолия и так далее - речь об уголовных статьях. - А.Г.) пытаются повесить на Трампа.

Ну и, конечно, ясно, что семья Байденов очень боится…

Если Трамп придет к власти, тогда сидеть будут они, Хантер Байден и Джо Байден. За те преступления, которые Джо Байден совершал, еще будучи вице-президентом США… Торгуя, договариваясь и беря взятки как от украинских олигархов, так и от китайских разных фирм.

То есть, они просто использовали свое положение, чтобы обогатиться.

И это уже не просто известно, а фактов - за последние два года - накопилось столько, что дальше от них отмахиваться будет все сложнее и сложнее, - именно администрации.(Соединенных Штатов. - А.Г.)

…Особенно - скандал с этим забытым компьютером Хантера Байдена, который он отдал в ремонт и не стал забирать. Просто волосы дыбом встают.

В любой нормальной стране были бы приняты меры - для того чтобы таких ситуаций не возникало.

Тем не менее, в США этот цирк продолжается.

И он говорит о том, что просто уже все то, что было в Соединенных Штатах сделано для сохранения какой-то системы балансов и взаимных проверок, - полностью разрушена.

Поэтому, они сейчас стараются атаковать Трампа, понимая, что - если вдруг он выигрывает, тогда это все разворачивается в их сторону, причем - на полных законных основаниях.

- Недели 2-3 идет такая информация, что вместо Трампа и Байдена на выборах в ноябре 2024 года могут две другие кандидатуры соперничать.

- В принципе, разница между двумя партиями в США минимальна.

Можно провести такую аналогию – это как разница между диетической «Пепси» и «Кока-Колой» с нулями калорий… Напитки выглядят одинаково и на вкус, в общем-то, тоже одинаковые.

Здесь все определяет глубинное государство. Неважно даже, какой придет президент, они его все равно привяжут, приучат, он будет выполнять их волю.

О других кандидатах… Я стараюсь следить за выступлениями разных политиков, за тем, кто какие рейтинги набирает.

Вот, например, губернатор Флориды Десантис, такая восходящая звезда Республиканской партии. Есть еще какие-то другие люди, которые пытаются стать лидерами…

Но, все равно, большинство будет голосовать за Трампа, и в результате он победит и на праймериз. И тогда уже съезд Республиканской партии решит, что он и будет кандидатом.

Что касается демократов, пока непонятно.

Всем, конечно, ясно, что Байден не может, ни при каких условиях, в этом возрасте, со своим состоянием здоровья выдвигаться на второй срок.

- Он вроде уже выдвинулся. Или - нет?

- Формально да.

Но, представляете, если старик в маразме будет руководить такой страной, как США. Я думаю, всей планете не поздоровится.

- А американцы еще над нашим Леонидом Ильичом Брежневым подшучивали, посмеивались.

- Но, с другой стороны, мне кажется, Байден – очень удобная фигура для глубинного государства. Потому что тогда можно на него все списать, сказать: это не мы, смотрите, это он принимал решения. А дальше… «Ну, сколько лет осталось тому же Байдену? Всё повесим на него.

- Кстати, Трамп так и не ответил на телеграмму Виктора Бута с приглашением посетить Россию и приехать к Буту в гости?

- Ну, скорее всего, это не было приглашением приехать ко мне в гости, это была информация о том, что, в случае крайней необходимости, Россия - единственное место, где он может чувствовать себя в безопасности.

Я думаю, что - чем дальше они будут его преследовать, тем больше у него, наверное, появится желания или как-то ответить… Или, действительно, думать о том, чтобы просить в России политического убежища.

- А он хоть прочитал телеграмму? У вас нет никаких сведений?

- К сожалению, нет.

Дело в том, что телеграмма была доставлена, судя по всему. А раз доставлена, скорее всего, его помощники ее получили и, наверное, положили ему, как обычно, в папку для входящих.

А дальше он мог… Ну, не знаю. У меня нет такой информации, к сожалению.

- Ну, будем надеяться, что все-таки прочитал. Я думаю, что Трамп Бута знает.

- Трамп обо мне говорил в комментариях после обмена. Наверняка знает. Да, считаю, он знает, кто такой Виктор Бут.

- Если вдруг он ответит, вы мне первому скажете?

- Да.

Кстати, у меня и свои претензии к Штатам. Они до сих пор отказываются выплатить те деньги, которые у меня были на тюремном счете. Придется, наверное, на них в суд подавать.

- Извините за такой вопрос. А много у вас в тюремном кошельке было денег?

- Ну, там было, наверное, около 3,5 - 4-х тысяч долларов. Сейчас даже не помню.

С момента передачи, с минувшего декабря (когда Бут вышел на свободу. - А.Г.) они постоянно тянули, посольство регулярно их запрашивает. Непонятно, почему отказывают их платить.

- Спасибо огромное, Виктор Анатольевич, как всегда, интересно и в точку.