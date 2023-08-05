Украина снова отказывается от любых переговоров о мире. Офис Зеленского выдвинул очередной странный ультиматум

Зеленский и его команда все еще надеются на перемогу. Фото: REUTERS

Пока там всякие американцы и саудиты пытаются наладить какой-то диалог о мире или перемирии, а западные эксперты пытаются пристроить к нынешней ситуации "корейский вариант", в Киеве настроены по супер-боевому. Особенно на скачок укропатриотизма подействовали атака на российский БДК в Крыму и на наш же гражданский танкер в окрестностях Керченского пролива. Особенно неистовствуют "пропагандисты в штатском", которых никто и никогда не видел в окрестностях хоть какого-нибудь окопа.

- Последние события в акватории Черного моря прямо указывают: путь к миру только один - разрушение российских военных баз и стратегических складов в Крыму, принуждение РФ к выполнению императивных норм международного права, резкое сокращение российского коммерческого потенциала, ускоренное уничтожение сухопутной военной техники, - выступил со своей резолюцией советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк и заявил, что сейчас время увеличить объемы поставок в Украину орудий возмездия.

Здесь можно даже не обращать внимание на дежурное заклинание с просьбами/требованиями новых поставок вооружений. В Киеве с этим плачем ложатся и с плачем этим встают. Еще, конечно, просят денег. Гораздо интереснее другое место в философствованиях этого "гнилого рта" Зеленского. А именно: "Все переговоры бесполезны".

Примечательная мысль, если учесть, что в эти часы в Саудовской Аравии проводятся международные консультации с целью легитимировать так называемый "мирный план Зеленского".

А не приборзел ли Подоляк? Еще как приборзел. Как и все, кто сейчас в Киеве сидит у власти.

И вот этот пафосный наезд на Россию с попыткой взять на арапа "путь к миру только один" – никого не должен обманывать данный ложный пафос.

Есть, например, и другой путь к миру в бассейне Черного моря, к такому миру, который действительно обеспечит и свободу судоходства, и безопасность торговых операций. Поскольку любые надежды на Украину в этом деле неизбежно потерпят крах. На видео, опубликованном украинскими ТГ-каналами, совершенно четко видно, что безэкипажный ударный катер (БЭК-камикадзе) специально меняет курс и доворачивает, чтобы попасть по гражданскому танкеру.

Но эта альтернатива "мирному плану" Киева тому же Киеву явно не понравится. Гни Зеленскому, ни Ермаку, ни тому же Подоляку. Не говоря уже о Залужном и главкоме ВМСУ украинском адмирале без флота Неижьпапе.

И это вариант полного и окончательного отбора черноморского побережья у Украины. С проходом российских войск через Николаев до Одессы и далее до границы с Румынией. Для того, чтобы лишить Киев физической возможности действовать на море. Если у них не будет возможности хоть что-то запускать в море, то и пакостей там натворить не смогут. Даже воздушными беспилотниками, поскольку им придется проходить через насыщенную средствами ПВО российскую линию обороны. А там и до остальной территории пока еще Незалежной очередь дойдет.

Потому что Украина сама диктует подобное развитие событий, не оставляя никаких иных вариантов и альтернатив. А что касается переговоров о мире, какие разговоры даже о перемирии можно вести, если официальные лица в Киеве сами опровергают такую возможность. А собравшимся в Джидде больше пользы принесет знакомство с богатствами восточного базара и восточной кухней.

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