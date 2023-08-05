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Происшествия5 августа 2023 5:02

Атака ВСУ по танкеру «Сиг» в Керченском проливе 5 августа 2023: Что происходит в Черном море

С танкера "Сиг", получившего пробоину при атаке дрона ВСУ, откачивают воду
Виктор БАЖЕНОВ
Пресс-служба Росморречфлота сообщила об атаке украинских дронов на российский танкер "Сиг"

Пресс-служба Росморречфлота сообщила об атаке украинских дронов на российский танкер "Сиг"

Фото: REUTERS

Ночью 5 июля в Сети появилась информация о громком взрыве в районе Крымского моста. Советник губернатора республики Крым Олег Крючков написал в своем Telegram-канале, что не может подтвердить эти данные.

«Просим не нагнетать. Работают все службы»,- написал Крючков.

Советник отметил, что сигнал «Тревога» в районе Крымского моста из-за угрозы атаки - объявляется не первый раз. «Иногда два, три раза в день», - уточнил он.

Позже пресс-служба Росморречфлота сообщила об атаке украинских дронов на российский танкер "Сиг". В результате атаки судно получило пробоину в районе машинного отделения. Экипаж, состоящий из 11 человек, не пострадал.

В Росморречфлоте уточнили, что в данный момент с корабля откачивают воду, судно остается на плаву. Танкер готовят к откачке кормовых балластов и установке пластыря на месте пробоины.

ЧППроисшествия: ЧП