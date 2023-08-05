Пресс-служба Росморречфлота сообщила об атаке украинских дронов на российский танкер "Сиг" Фото: REUTERS

Ночью 5 июля в Сети появилась информация о громком взрыве в районе Крымского моста. Советник губернатора республики Крым Олег Крючков написал в своем Telegram-канале, что не может подтвердить эти данные.

«Просим не нагнетать. Работают все службы»,- написал Крючков.

Советник отметил, что сигнал «Тревога» в районе Крымского моста из-за угрозы атаки - объявляется не первый раз. «Иногда два, три раза в день», - уточнил он.

Позже пресс-служба Росморречфлота сообщила об атаке украинских дронов на российский танкер "Сиг". В результате атаки судно получило пробоину в районе машинного отделения. Экипаж, состоящий из 11 человек, не пострадал.

В Росморречфлоте уточнили, что в данный момент с корабля откачивают воду, судно остается на плаву. Танкер готовят к откачке кормовых балластов и установке пластыря на месте пробоины.