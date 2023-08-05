"Не визжать": Секретарь СНБО Украины надеется получить ядерное оружие от НАТО угрозами

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов надеется когда-нибудь получить от НАТО ядерное оружие. Фото: REUTERS

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов вновь отметился фантазиями на самые болезненные для незалежных самостийников темы, продемонстрировав при этом свое дремучее невежество.

Интересно, кто счел его экспертом в области ядерных вооружений? Но такое явно могло произойти только на хуторе. Но Данилов не смог не высказаться по этому поводу.

- То, что касается того ядерного арсенала, который был у нас изъят, давайте будем реалистами, вряд ли это вообще возможно его восстановить. И не только по каким-то политическим вопросам, но и по технологическим. Это очень сложная ситуация, - заявил он, но попытался обнадежить украинцев, что, дескать, есть страны, которые не обладают ядерным оружием, но получают его от НАТО. - Такие случаи есть. Будет ли это работать в нашем случае, я сейчас вам сказать не могу, потому что это сложная, ответственная и тяжелая работа.

Во-первых, у блока НАТО нет никакого ядерного оружия. Оно есть в арсеналах стран-членов ядерного клуба. И они могут размещать его на своих базах в других государствах, но никакого отношения эти государства к нему не имеют, его не контролируют и управлять им не имею ни единой возможности. Тем более, самостоятельно применять.

Точно так же и Украина никогда никаким ядерным оружием не обладала. Она была местом его хранения, местом размещения, но ни контроля, ни управления им не имела никогда. От того, что в вашем гараже сосед поставит свою машину, вашей она не станет. Или станет, если дело происходит на Украине?

Так что придется Незалежной из всего спектра ОМП делать только "грязные" бомбы, но исключительно из кизяка.

Впрочем, Данилов изменил бы себе, если бы в очередной раз не нахамил кому-нибудь. На это раз досталось ООН, которой секретарь СНБО Украины приказал "не визжать!"

- Выходят за грани разумного заявления этих представителей в ООН, там сейчас один из заместителей что-то визжал, что мы не имеем права атаковать Москву. Так пусть он у себя дома это рассказывает, - разразился Данилов целым спичем в адрес заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака, заявившего, что его организация против того, чтобы проводились атаки на столицу России. - Я уже говорил, это как у вас нога попала в челюсть крокодила, а они говорят, что его надо гладить по голове, чтобы он отпустил. Ему нужно дубиной дать так, чтобы у него все зубы повылетали...

Хороший рецепт, надо его реализовать. Чтобы нацистская гнусь не убивала детей и пожилых, не уничтожала жилые кварталы, надо ей дубиной дать так, чтобы у нее все зубы повылетали.

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