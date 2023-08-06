Останки «жены»-рабыни хранил в огромной кастрюле: Что известно следователям о второй жертве смолинского маньяка

Останки одной из своих жертв мужчина прятал под полом кухни, в кладовке, среди продуктов. Фото: СУ СК России по Челябинской области

Новые подробности в деле челябинского маньяка Владимира Ческидова. Останки одной из своих жертв мужчина прятал под полом кухни, в кладовке, среди продуктов. Части расчлененного тела (в настоящий момент - уже только отдельные кости) он хранил в большой кастрюле. Останки были изъяты криминалистами СК и отправлены на экспертизу.

В следствии полагают, что кости принадлежат женщине, которую Ческидов убил в начале 2010-х. Об убийстве сообщила 33-летняя Екатерина Белянкина, которая была похищена маньяком 14 лет назад и все это время удерживалась им в «тайной комнате». Женщина смогла сбежать, когда на фоне употребления алкоголя у Владимира Ческидова началась белая горячка, его мать вызвала психиатрическую бригаду и уехала с врачами, обеспокоенная, вслед за сыном. Дверь в комнату с пленницей закрыть забыли.

Насколько известно, личность погибшей пока не установлена. Со слов выжившей жертвы Ческидова известно, что женщину звали Оксана (мужчина представил ее своей «женой»), ей было около 30 лет и она попала в дом позже Белянкиной - в 2010-2011 годах. Владимир держал ее в сарае. А когда она попыталась сбежать, убил. Сначала несколько раз ударил ножом, затем добил гвоздодером. Тело попытался сжечь, но в итоге «спрятал» в погребе, засунув подальше под пол. Корреспондент KP.RU попытался выяснить, кем могла быть эта жертва, обратившись к информационным базам поисковиков. Но точный ответ по поводу личности несчастной может дать лишь судебно-медицинская экспертиза. Правда, при некоторых условиях.

- Основные данные, которые поможет получить экспертиза костных останков - травмы, которые были нанесены жертве, - рассказал KP.RU судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун. - Плюс некоторые особые приметы, которые могут помочь в установлении личности. Например, переломы, форма черепа, другие особенности. Это важно для работы по картотеке пропавших людей.

По словам специалиста, также можно установить и рост погибшего человека.

- Для этого, к слову, не обязательно иметь весь скелет. Рост при наличии так называемых трубчатых костей - бедренной, берцовой, плечевой и так далее - высчитывается по специальной формуле.

- А пол по костям установить можно?

- Только приблизительно. С определенной долей вероятности. На 100% на все вопросы о личности может ответить только экспертиза ДНК. Разумеется, образцы будут взяты у жертвы и проверены по российской базе ДНК.

Но если в базе погибшая ранее не фигурировала, проверка результата не даст. Выходит, следователям для установления личности убитой нужно будет работать со списком пропавших в те годы людей. Если, конечно, кто-нибудь подавал заявление о ее пропаже. Екатерину Белянкину, которая провела в рабстве 14 лет, никто ведь не искал. Хотя и старшая сестра, и дядя были живы-здоровы.

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