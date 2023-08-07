Умирающих от коронавируса кошек Кипра будут лечить человеческими лекарствами: доберется ли болезнь до России

Кипрских кошек, массово болеющих мутировавшим кошачьим коронавирусом, будут лечить невостребованными человеческими лекарствами от Covid-19. Фото: Shutterstock

Кипрских кошек, массово болеющих мутировавшим кошачьим коронавирусом, будут лечить невостребованными человеческими лекарствами от Covid-19. Об этом сообщают местные СМИ.

По словам руководителя Ветеринарной службы Кипра Христодулоса Пиписа, владельцы домашних кошек, которые заболели мутировавшим кошачьим коронавирусом FCov-2023, могут получить назначение и приобрести для своих питомцев препараты. Одна таблетка будет стоить 2,5 евро. Про лечение многочисленных бездомных кошек, населяющим остров, речи пока не идет.

Мутировавшим коронавирусом, который вызывает у кошек опасный инфекционный перитонит (FIP), котики на Кипре стали болеть еще в начале года и по подсчетам защитников животных, с тех пор опасный вирус погубил около 300 тысяч котиков. Правда, ветеринарные службы с этим не согласны и говорят, что по зарегистрированным клинически данным погибли 8 000 котов и кошек.

ЧТО ЭТО ЗА КОШАЧИЙ КОРОНАВИРУС И МОЖЕТ ЛИ ИМ ЗАБОЛЕТЬ ЧЕЛОВЕК?

Кошачий коронавирус сопровождается инфекционным перитонитом (FIP), поражением иммунной системы. К счастью, заболевание это людям не передается, а вот для котиков – крайне неприятное и бывает, что смертельное, пишет в своем блоге микробиолог, доктор биологических наук и профессор Анча Баранова.

Примерно у 10% кошек одна или несколько мутаций могут изменить биологическое поведение вируса. Он начнет поражать белые кровяные тельца. Это и становится причиной вирусного инфекционного перитонита. Интенсивное воспаление происходит в сосудах, в брюшной полости, почках или головном мозге.

Ни человеку, ни отечественным российским кошкам сейчас опасаться кипрского кошачьего коронавируса нечего, подтвердил KP.RU Сергей Середа, президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, кандидат ветеринарных наук, заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации.

- Мутации вируса происходят постоянно. Пока по варианту, который распространен на Кипре, мы никаких научных публикаций не видели, так что выводы здесь делать рано, - добавил ветеринар Сергей Середа.

ЧЕМ ЖЕ ПЛАНИРУЮТ ЛЕЧИТЬ КИПРСКИХ КОТИКОВ?

Предположений здесь может быть несколько, если учесть, что на котиков планируют потратить неиспользованные человеческие препараты. Одобрение получено от министерства сельского хозяйства Кипра, которое провело расследование случаев гибели кошек, «которые значительно участились в этом году», говорится в обращении кабинета министров.

- Запасы препаратов, которые использовались для лечения людей, заболевших коронавирусом, и которые больше не используются, могут быть предоставлены [для животных], - говорится в заявлении президентского дворца.

Распределение лекарств среди владельцев кошек будет осуществляться в индивидуальном порядке в региональном ветеринарном управлении на основании рецепта, выданного ветеринаром.

Это может быть молнупиравир, инъекционный препарат против Covid-19, но он дорогой и его применение в случае кошек не одобрят, размышляет биолог Анча Баранова. Второй — противовирусная таблетка GS-441524, которую уже используют для лечения кошек с FIP, однако ее стоимость непомерно высока. Возможно, это будет человеческий ремдесивир, который кошкам помогает, нужно просто уменьшить дозу.