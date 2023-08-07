Когда закончится аномальная жара в России: на смену пеклу придут дожди и похолодание

Финалом 30-градусной жары в Москве станет понедельник 7 августа. Фото: Оксана ЗУЙКО

Минувшие выходные стали самыми жаркими за все лето. Мы наблюдали массовое бегство горожан на природу, где изнывающие от зноя граждане искали спасения у водоемов. Когда закончится жара в Москве и Центральной России? Об этом мы спросили главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

- Я считаю, что финалом аномальной 30-градусной жары в Москве станет сегодняшний понедельник 7 августа, - объясняет Татьяна Георгиевна. - Потому что уже завтра, 8 августа начнутся дожди и поэтому температура воздуха не сможет преодолеть отметку +30 градусов, столбик термометра остановится на уровне +26…+29 градусов. Хотя для Москвы и крупных мегаполисов критерием жаркой погоды считается все, что выше +25. Поэтому в предупреждениях и указывается, что сохранится жаркая погода. Но во вторник из-за дождей будет уже совсем другая картина. Дожди возможны и в утренние часы и во второй половине дня.

- Что будет дальше? В соцсетях пугают сильным похолоданием.

- Нет, просто погода вернется к климатической норме. Похолоданием это будет восприниматься, потому что сейчас температура выше нормы где-то на 5-6 градусов. Кроме того, в июле мы привыкли к прохладной погоде. Важное изменение будет касаться ночных температур. Пока летний рекорд держит ночь на 7 июля, когда температура составила + 21,8 градуса. В ночь с 7 на 8 августа мы ожидаем сезонный рекорд +22 градуса тепла. Далее ночи уже не будут такими теплыми. Преобладающая температура ночью во второй половине недели будет +12…+17, а дневные температуры будет в районе +22…+25 градусов. Такой выразительный температурный перепад между ночью и днем - это уже более комфортная температура для городских условий. Единственно, что может омрачать настроение, это дожди разной степени интенсивности. Кого-то это порадует, например, грибников. А тех, кто хочет побывать на пляже - огорчит. Но тут, как говорится, надо будет ловить момент. Существует вероятность и интенсивных ливней, но это будут локальные явления, географию их сложно сейчас предсказать.

- Читал у вашего коллеги метеоролога Евгения Тишковца, что остаток августа будет в среднем на 1-3 градуса выше нормы. И летняя погода захватит даже половину сентября. Разделяете такое мнение?

- Что касается оставшихся дней августа - в принципе, я согласна. Мы тоже считаем, что температурный режим будет немного выше климатической нормы. А заглядывать так далеко в сентябрь я не рискую. Западные модели, которыми пользуются некоторые коллеги, пересчитываются день ото дня: сегодня они дают одну погоду на месяц вперед, завтра - другую. Поэтому заранее говорить довольно сложно. Хотя в предварительном прогнозе Гидрометцентра на сентябрь, действительно, ожидается положительная аномалия температур. Но будет ли это за счет первых дней сентября или за счет середины месяца - сказать сложно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На юге страны обещают 40-градусное пекло

В ближайшие дни самым жарким местом России по данным портала "Метеоновости" станет Калмыкия, там ожидают +43. Очень знойно - до +40..+42, в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях и в Ставрополье. На курортах Краснодарского края температура до +38..+40. Очень жарко в центральном Черноземье и в Рязанской области до +35..+37 градусов. На юге страны конца жары пока не видно.

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