Марина Зудина передала через Ирину Мирошниченко личное сообщение покойному Олегу Табакову: "Я знаю, вы с ним скоро встретитесь на небе"

Марина Зудина на церемонии прощания с Ириной Мирошниченко в МХТ им. А.П. Чехова. Фото: Иван МАКЕЕВ

7 августа в МХТ им.Чехова прошло прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко. Она умерла 3 августа на 82-м году жизни от сепсиса.

В театре отпуск. В Москве почти никого нет. И все же многие артисты пришли проситься с Ириной Мирониченко. На гражданской панихиде была Марина Зудина, которая после ухода из жизни её мужа народного артиста СССР Олега Табакова (он руководил МХТ им.Чехова 18 лет) чувствует себя потерянной и одинокой. Спектакли с её участием сняли с репертуара. А новых спектаклей нет. Это печальная участь многих актрис, которые долгое время были в фаворе благодаря своим влиятельным мужьям, отцам и другим покровителям. Когда театром руководил Олег Табаков, Марина Зудина получала любые роли. Теперь этого нет. Ей была дорога поддержка Ирины Мирошниченко, которая не отвернулась от неё в трудную минуту. На гражданской панихиде Марина подошла к микрофону. В руках - букет белых хризантем. Голос её дрожал, она с трудом сдерживала слёзы. Сказала, что Ирина Мирошничеко была примером для многих актрис. И не только для актрис.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Моя мама старались одеваться, как Ирина Мирошниченко, делать такую же прическу, как у неё. Я не успела много сказать Ирине Петровне при жизни, — призналась у гроба Марина Зудина. – Ирина Петровна, с каким чувством достоинства вы жили в театре! Как вы поддержали меня в трудную минуту. Как вы любили Олега Павловича (Табакова) и наших детей. Я знаю: вы с ним скоро встретитесь на небе. Передайте ему, пожалуйста, как я и дети любим его, как нам не хватает его. Теперь будет не хватать и вас. Я вас очень люблю»…

Фото: Иван МАКЕЕВ

После гражданской панихиды прошло отпевание в Храме Софии Премудрости Божией на Софийской набережной. Похоронили Ирину Мирошниченко на аллее актеров на Троекуровском кладбище.

Константин Хабенский. Фото: Иван МАКЕЕВ

Лев Лещенко. Фото: Иван МАКЕЕВ

Евгений Миронов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

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