Почему матери помогают маньякам насиловать и убивать своих жертв: Сначала закрывают глаза на жестокость в школе, а потом начинаются зверства

Маньяк из Челябинска держал девушку в доме с мамой Фото: Егор ИВЛЕВ

Истории маньяков, которые долгие годы держат у себя похищенных девушек и насилуют, леденят душу своей жестокостью. Но есть в этих историях еще одна жуткая особенность – извергу во всех его издевательствах над жертвами-девушками помогает его мать. И не просто покрывает его, но еще и поддерживает. И таких примеров по России масса. Последним из них стала история смолинского маньяка, который 14 лет держал в плену похищенную им девушку. Все это время вместе с ним жила его мать, которая даже сейчас покрывает своего сына в суде. «КП» поговорила с профайлером, которая изучает поведение серийных убийц и насильников, чтобы узнать, что происходит в таких семьях.

«МАТЬ И СЫН – ОДНА САТАНА»

Самым громким уголовным делом за последнее время стала история скопинского маньяка Виктора Мохова. Его история началась еще в 2000-м году, когда он похитил двух жертв 14 и 17 лет. И в этой истории было сразу две женщины – первая его знакомая, которая помогла опоить девушек. А вторая – мать, которая четыре года предположительно покрывала сына, насиловавшего девушек. Жила она в этом же доме, однако на суде дама отрицала, что знала о пленницах.

Мать маньяка из Челябинска защищает сына в суде Фото: Егор ИВЛЕВ

Но одним из самых жестоких из всех оказался маньяк Александр Спесивцев из Новокузнецка. Его обвиняли в 20 жестоких убийствах девочек и девушек, доказали только пять. Но в целом была версия, что на его счету больше 80 жертв. Первой из них стала его невеста, которую он несколько дней пытал перед смертью. После этого мужчину признали невменяемым, после чего отправили в психбольницу. После выхода он продолжил преступления. И в этом ему помогала мать, которая, к примеру, иногда заманивала жертв.

Наряду с ними стоит москвич Эдуард Никитин, который похитил и 10 лет насиловал мальчика у себя в квартире. На момент пропажи ребенку было 9 лет. Все это время в соседней комнате жила мать обвиняемого. Женщина утверждает, что считала, что мальчик якобы просто жил с ее сыном. И ничего дурного она в этом не заметила. Сейчас мужчина уже предстал перед судом, а вот его мать исчезла.

Так все же откуда возникла такая связка – что мать покрывает чудовищные преступления сына?

«МАНЬЯКОВ РАСТЯТ В ГИПЕРОПЕКЕ»

Разобраться «КП» в особенностях таких отношений между сыном и матерью «КП» помогла ведущий российский профайлер Анна Кулик.

- Действительно, существуют примеры, когда у серийных убийц и насильников есть в окружении женщина, которая им помогает, - объясняет Анна Кулик. - Если мы возьмем Новокузнецк, тут Спесивцеву помогала мать, что доказано, и, возможно, о совершаемых преступлениях знала сестра, что не доказано. Когда в таких делах появляется родственник-соучастник, общественность и правоохранителей волнует вопрос его психического здоровья. Чтобы ответить на него, проводится психолого-психиатрическая экспертиза. Однако такое исследование по общему правилу проводится в тех случаях, когда у следственных органов есть основания полагать, что родственник – например, мать – была соучастником.

Здесь важно заметить, что далеко не всегда родственники автоматически являются соучастниками. Именно поэтому на плечи следствия и экспертов ложится огромная работа по выяснению всех деталей. Но когда преступления длятся продолжительное время, например, несколько лет, и происходят в самом доме, вероятность того, что родственники, проживающие с преступником, в курсе ситуации, значительно повышается.

Скопинский маньяк тоже держал жертву в доме с мамой Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Еще важный момент. Иногда между психическим расстройством и невменяемостью ставят знак равенства. Это не так, вернее - не совсем так. Не все психические заболевания делают человека невменяемым, то есть, неспособным отдавать отчет своим действиям и руководить ими. Все подобные преступники страдают психическими отклонениями, но многие из них при этом сохраняют способность выбирать жертву, скрывать улики, сохранять втайне от окружающих свое поведение, а значит - осознавать общественную опасность своих деяний.

Что касается, смолинского маньяка, можно предположить, что некоторые психологические отклонения у него будут обнаружены, так как подобного рода преступные деяния, как правило, не совершаются психологически благополучными людьми здоровыми. Однако до проведения психолого-психиатрической экспертизы предметно рассуждать о его психологическом здоровье и вменяемости/невменяемости, было бы неправильно.

«МАТЬ – ПОМОЩНИК В ПРЕСТУПЛЕНИИ»

Нередко в таких историях с маньяками мать имеет самое непосредственное отношение к тому, что ребенок вырос именно таким.

- Важно оценивать, что было в детско-родительских отношениях, - делится профайлер. – Случается, что дети, которые потом вырастают серийными убийцами, изначально не совсем психически здоровы. Но это само по себе не является стопроцентной гарантией преступного поведения в будущем. Ситуация может усугубляется, например, родительским воспитанием. Часто можно встретить, что такие преступники вырастают в семье с гиперопекой (не путать с заботой) или гипоопекой (не путать с занятостью родителей). Гипер – это чрезмерно тепличные условия, когда родители, чаще всего мать, настолько оберегают ребенка, сюсюкаются с ним, что прощают ему даже самые серьезные правонарушение к школе, или, к скажем, жестокое обращение с животными. Такие дети могут долго оставаться жить с родителями. И у самой матери может складываться уверенность, что мой ребенок ничего такого не делает, что это просто сложный характер. Или они просто закрывают глаза на, то, чем занимается «дитя». Такая болезненно созависимая связка нередка. Поэтому, рассуждая о морально-этических и эмоциональных аспектах поведения матери, здесь стоит рассматривать и ее как человека не совсем психологически здорового.

Маньяку из Новокузнецка помогала мама Фото: криминальная Россия

- А нарушения психики передаются по наследству от матери к сыну?

- Не совсем корректный вопрос. Вопрос причин возникновения психических отклонений сложный и многогранный. По мнению некоторых ученых, отягощенная наследственность играет важную роль. Другие исследователи на первое место ставят другие, в том числе, например, социальные, факторы. Кроме того, многое зависит от конкретного заболевания. Именно поэтому каждый из случаев, подобных тому, который мы сегодня обсуждаем, подробно изучается специалистами.

Впрочем, это не значит, что родители, в частности, мать не играют совсем никакой роли в тех процессах, которые приводят к совершению таких преступлений. Семья, помимо прочего, – это и институт социализации человека, который прививает и развивает базовые этические представления – скажем, представления о добре и зле, учит принципам поведения в обществе. И если есть сбой, он может, в совокупности с другими факторами, привести к печальным последствиям.

Никитин держал мальчика у себя дома, пока мать была в соседней комнате

- И воспитание матери тоже может подтолкнуть к серийным убийствам и изнасилованиям?

- Я бы так категорично не говорила. Сегодня исследователи придерживаются позиции, что «подтолкнуть» к таким преступлениям может комплекс факторов. Нельзя винить только родителей, ведь известны случаи, когда будущие серийные преступники получали отличное воспитание. Если бы решающую роль в формировании преступного поведения играл только какой-то один элемент – воспитание, общественный строй, наследственность, положение звезд (смеется) – у криминологов, следователей и психиатров работа была бы ощутимо проще.

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