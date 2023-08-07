Экспедиция КП: Не каждый турист вернется из Сочи на машине

Выехали мы, значит, из Ростова-на-Дону почти в обед Фото: Оксана ЗУЙКО

ПОДРОБНОСТИ ДЛЯ САМУРАЕВ

Мужская часть читателей очень просит подробнее рассказать про дорогу. Это нам, блондинкам, лишь бы скорее добраться из точки «А» в точку «В». А у самураев, как известно, нет цели – есть путь. Так что, устраивайтесь удобнее. Нам есть что поведать.

Выехали мы, значит, из Ростова-на-Дону почти в обед. И это не случайно. Я давно уже поняла, если не хочешь быть в потоке – не будь, действуй от противного. Все автопутешественники стараются стартануть пораньше. Получается критическая масса, да еще и не выспавшаяся, злая. Так что мы никуда не торопились.

Южные фруктовые развалы вдоль дороги начались почти сразу. Дары местных полей – арбузы, дыни, персики, сливы, банки меда, орехи, соленья, варенья. В Воронежской области такого не было! А здесь - витаминное раздолье. Причем каждая точка симпатично оформлена. Естественно, мы тоже тормознули. За большой арбуз, дыню и три помидора отдали 700 рублей.

Две журналистки «КП» продолжают свое путешествие на автомобиле из столицы к Черному морю Фото: Оксана ЗУЙКО

- Однако! – удивилась я.

- Неужели и вы на цены будете жаловаться? – вздыхает продавщица, она же производитель. – Машина-то у вас вон какая модная, а на еде экономите. Эх... Возьмите еще дыню, сорт «Карамелька».

Этот стон работников трассы в адрес экономных туристов мы слышали всю дорогу. И я туристов понимаю. Какие персики, когда бензин дорожает, трассы платные и тоже не дешевеют. Доехать до моря на машине давно уже не бюджетный вариант.

ПЛАТКА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ И НАЧИНАЮТСЯ ИСПЫТАНИЯ

Буржуйский (платный) автобан проложен до самого Краснодара. Буквально этим летом открыли 2 новых участка (объездные вокруг южных мегаполисов). В следующем году «Автодор» планирует запустить еще один - прямо до Крымского моста. Это будет экономить, как обещают, часа 2-3 минимум. Но не деньги.

Стоимость каждого отрезка вроде бы незначительная, но когда мы все сплюсовали, получилось аж 3180 рублей. Не сладко, в отличие от ростовских фруктов.

Плюс топливо – в среднем 200 литров в одну сторону – это около 10 тысяч рублей. А еще еда, чай, кофе в придорожных кафе. На человека по тысяче-полторы выйдет точно. А еще же ночлег (3 тысячи за скромный номер)! Умножайте все дорожные расходы на 2 – туда, обратно… Выходит, что потратить придется тысяч 30-40. Однако…

Южные фруктовые развалы вдоль дороги начались почти сразу Фото: Оксана ЗУЙКО

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ПЛЯЖУ

Как только роскошный по езде и цене автобан заканчивается, начинается дорога жизни… Точнее две — длинная, «равнинная», (по которой мы и поехали) в сторону Анапы и Крыма. И короткая, «горная» - в Джубгу, а оттуда в Сочи. И там и тут все наше, родное – вереницы машин тянутся сквозь станицы от светофора к светофору, от переезда к переезду… Бесконечные ремонты дорог. Пробки, пробки. Скорость после 130 км/ч автобана снижается до черепашьей. Но 200 километров пути в таком темпе выдержать еще можно, что мы с легкостью и сделали. И вообще нам повезло (или женская логика - выехать попозже - сработала), на пляже мы были уже в 19:30.

- Дина, какое счастье, что мы в Анапу поехали. – Я тут чаты читаю про ужас на дороге в Сочи.

- Оксана, ну ты все-таки блондинка, карту открой! Мы тоже в Сочи поедем, только из Анапы, так что серпантин этот от нас никуда не денется.

- А объездной разве нет?

- Нет!

- А может такси закажем, оно же по выделенке везет.

- Оксана! Какие выделенки? МКАД далеко, дорогая моя.

- Может паром ходит? - все не отпускают розовые, девичьи грезы мою попутчицу.

Демонстративно закатываю глаза.

На самом деле, я, конечно, не случайно выбрала первой морской точкой Анапу. Потому что от Ростова-на-Дону до нее 405 км. А до Сочи – 551. Вроде бы разница не великая. Но ключевое слово – вроде бы. Ни паромов, ни объездов, НИЧЕГО.

Дары местных полей Фото: Оксана ЗУЙКО

ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ ОТКРЫТЬ НЕ ПРОСТО

Люди, если вы направляетесь в Сочи, знайте, уже в Горячих Ключах вы скорее всего встанете. Там бесконечный ремонт дороги. Она ж бесплатная, куда торопиться, правда? Весь Краснодарский край об этой пробке гудит в соцсетях. Да и Ростовская область тоже. Простоять там можно часов 5. Жуть. Я-то читала форумы еще перед отъездом, в отличие от Оксаны. И даже местным звонила.

- Много лет там все стоит, - рассказывали они. - Потому что дорога узкая, ее пропускная способность осталась на уровне 90-х. А машин все больше. У нас особо предприимчивые за 1000 рублей маршруты объезда продают. А горожане каждый год, как сезон, требуют от властей въезд в город сделать платным, или запретить транзит. Город стоит! Из-за этого народ пешком ходит, иначе никуда не успеть.

«Автодор» остановил ремонт на этом участке до сентября. Но от этого не легче. А главное - это не последнее испытание на пути к Сочи. От Джубги начинается серпантин. И расстояние там до Сочи вроде уже смешное – 200 километров. А ехать придется не меньше 6 часов. Пробки...

ГДЕ ВЗЯТЬ ТРИЛЛИОН

Этот участок пути полит горючими слезами всех автомобилистов. Про него слагают легенды и байки. Якобы, специально это горнило на пути к Сочи не ликвидируют, чтобы отсекать хоть так потоки туристов. Народная молва говорит о неких олигархах, которые не дают строить для простого народа нормальный проезд. Зачем? «Меньше народу, больше кислороду».

- Бред это все, - объясняет краснодарский журналист Николай Еременко. – Никто специально строительство скоростной трассы Джубга – Сочи не тормозит. Тормозит его банальное отсутствие денег. Огромных денег. По предварительным оценкам (точной сметы еще нет) 1,5 триллиона рублей. Есть пока лишь 74 миллиарда на строительство объезда Адлера. Обещают начать хотя бы с него…

ТУДА С ВЕТЕРКОМ, А ОБРАТНО - БАГАЖОМ

А пока же люди, доехавшие-таки до Сочи, в ужасе и панике ищут, как избежать пробочного ада на обратном пути. И находят!

- Обратной дороги не будет, - кипятится моя подруга, они чуть раньше нас уехали на машине в Сочи втроем (муж, жена, ребенок). – Мы честно говоря, обалдели. Во-первых, дорого вышел сам проезд. А во-вторых, мы рассчитывали быть в Сочи к вечеру второго дня, но перед серпантином попали в такую пробищу (те самые Горячие ключи). В итоге развернулись в отель. Так как впереди были горы и ночь. А мы с ребенком. Еще одна ночевка в пути добавилась. Второй раз мы такой дороги не выдержим.

- И что же, вы машину в Сочи оставите?

- Нам тут подсказали, что ее можно отправить в Москву поездом! На все про все 16 тысяч рублей, мы уже место забронировали. И билеты на самолет нашли по 6 тысяч. Зато без нервов. Мне в кассе РЖД сказали, что многие теперь так делают. А самые умные вообще сразу на самолете летят, а машину туда-обратно поездом отправляют.

- А зачем машина тогда? Там в Сочи такси что ли нет?

- Есть. Но сколько они стоят, знаешь? А поездить, посмотреть все хочется.

В РЖД мне подтвердили, что услуга отправки личного транспорта ж/д составом все популярнее. Ну, дела, конечно… Машины путешествуют на поездах отдельно от своих хозяев.

Кстати, к расходам надо прибавить еще и платные парковки. Мы в Анапе поселились в самом центре. Тут оставить машину вообще негде. Кое-как нашли платную парковку по 1600 рублей за ночь. Частную, естественно.

А про саму Анапу - напишем в следующей части Экспедиции «КП». Дайте нам хоть в море поплавать с дороги.

Первый отечественный электрический кроссовер «EVOLUTE I-JOY» предоставлен для Экспедиции «КП» компанией «КЛЮЧАВТО»