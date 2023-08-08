Как Олег Сирота оставил жену Пелагею с четырьмя детьми, а она забрала у него стерлиговскую удачу

Когда у Олега случилась размолвка с новой подругой, он приходил и плакался Пелагее. Фото: СОЦСЕТИ

Слезы из серых глаз:

- Моральных сил у меня больше не остается! Не знаю уже, как остановить мракобесие моего бывшего мужа! Сегодня, - всхлип, - оказалось, что мой джип, машина моей мечты, который Олег обещал мне за сына, который подарил на четвертые роды, был подло им снят с регистрационного учета с расчетом на то, что меня остановит ГАИ и отберет машину, которая без номеров! Я уже не знаю, где дно, которое Олег каждый раз пробивает! Обращаться к нему бессмысленно, - кривится. - Уже не знаю, что делать, не знаю, куда стучать!

Пелагея утверждает: джип "Тойота Ленд Крузер" Олег обещал ей за сына: "Будет мальчик - куплю "Крузак". Но внезапно машина оказалась оформлена на маму Олега Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Так плакала в социальной сети 31 мая Пелагея Стерлигова, дочь одиозного бизнесмена 90-х Германа Стерлигова и брошенная жена другого, не менее известного, - Олега Сироты.

«КП» с трепетом сообщала о каждом шаге сыровара в пору его становления - расскажем и о разводе, из-за которого добрая слава развеивается как дым.

Пелагея за рулем Ленд Крузера.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРОПУСТИЛ

Мужик в косоворотке с бородой-лопатой и женой в домотканом сарафане появился в инфопространстве в 2014 году, аккурат под санкции. Газета писала о нем: «Компьютерщик решил круто изменить свою жизнь, переехать на село и открыть собственную сыроварню. С нуля!» - а вся пиар-стратегия коммерсанта строилась на том, что он патриотичный, многодетный, православный (детей со старорусскими именами Ефросиния, Варвара и Мария-Илиария на момент открытия бизнеса было трое, в процессе добавился Киприан). Сплошное: «Страна получит русский пармезан!»

Образ, на мой взгляд, стал подгнивать сразу же: в постах «начинающего с нуля» предательски мелькал стриженый затылок Германа Стерлигова, создателя первой в России товарно-сырьевой биржи «Алиса», автора объявления: «Пидорасам вход воспрещен», - и гуру то ли секты, то ли движения горожан, уехавших жить в деревенских избах. Выяснилось, что круто изменивший жизнь айтишник - родной зять Стерлигова, муж его единственной дочери Полины (в соцсетях Пелагеи, так сермяжнее). Да, совсем без поддержки начал сыровар…

Герман Стерлигов. Фото: Александр ГЛУЗ

Второй червоточиной безупречного имиджа были цены: назвать импортозамещением сыр по 1300 рублей за кило, тогда как ушедший был по 300 - это смело. Впрочем, наглость - второе счастье: вскоре Сирота стал владельцем коровника, сыроварни, восьми десятков магазинов, собственного стада, а также избрался в Общественную палату Московской области и ОНФ: сделался лицом и пиар-картинкой российских фермеров.

И тут что-то сломалось.

29 октября 2021 года Сирота опубликовал в соцсети пост: «Наш брак с Пелагеей закончен. Мы не справились».

После расставания прошло полтора года. И человечности в отношениях поубавилось... Фото: СОЦСЕТИ

Пелагея в ответ разрыдалась: «Я осталась с брачным контрактом на руках, который Олег уговорил меня подписать после рождения четвертого ребенка и пребывания нас в реанимации. По этому контракту у меня не осталось ничего: ни сыроварни, ни бизнеса, ни машин. Все принадлежит Олегу. И наш единственный дом, который подарила мне бабушка, был заложен Олегом в ипотеку под строительство коровника на много лет».

Брачный договор. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Брачный договор. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Образ идеального семьянина разбился вдребезги.

ЧТО БЫЛО НЕПРАВДОЙ

Я в охраняемом поселке под Истрой. Двухэтажный коттедж - тот самый, заложенный под коровник, брошенная жена говорит хрипло и так быстро, что я не успеваю записывать, вокруг снуют четверо детей, которых Пелагея грозно гонит наверх: они не должны слышать плохое об отце.

- Дом - да, мне подарила бабушка, папина мама: мы с Олегом жили в 9-метровой комнатке в квартире его родителей в Путилкове (деревня в Московской области. - Ред.), потом снимали квартиру в Звенигороде, потом - домик в три окошка на Рублевке, полгода в этой избушке прожили. И только потом моя бабушка сжалилась, продала свою квартиру на Таганке и купила мне этот дом, который Олег заложил в ипотеку за 23 миллиона, слава богу, бабушка об этом не знает, не сидит в соцсетях, не владеет нанотехнологиями… Ой, информационными технологиями.

Дом Пелагеи, который подарила бабушка. Здесь они жили с Олегом. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Спрашиваю:

- А как же в ранних публикациях Олег перечислял, какие активы вложит в бизнес: автохлам с родины Меркель, квартиру в Подмосковье…

- Не было у него никакой квартиры.

Ок, на общий счет нанижем. А что еще из опубликованного было неправдой? История про то, что Сирота обменял «эту девочку» Пелагею «на лошадь у ее папы, отвез в загс, погрузил в поезд», «в загсе она рыдала, кричала, что ненавидит» жениха, «даже неудобно фотографии выкладывать, реально как чеченская свадьба у начальника РОВД»?

- Он действительно купил вас?

- Что вы, отец, наоборот, отговаривал меня от свадьбы, говорил: «Дочка, мы его плохо знаем, давай отложим». Там как было: отец пригласил Олега к нам в Слободу искать клады, Олег был поисковик, у него был металлоискатель, - увидел меня и сделал предложение, я отказала. Потом мы встречались год, ходили вместе в архивы, искали моего дедушку, и через год Олег опять позвал замуж, мы кидали монетку. Конь - был, Олег спросил у друзей совета, как посвататься к Стерлигову, и ему посоветовали взять коня на Рублевском конезаводе за 120 тысяч рублей, и плакать я плакала: очень домашняя была, мамин хвост, я и к Олегу могла обратиться: «Мам». Зачем решил все так представить - хайп любит…

Хайп обернулся тем, что половина интернета теперь пишет: «Сломал девчонке жизнь и выкинул».

- А еще пишут, что на самом деле на ферме все делали вы…

- Нет, Олег человек жесткий, на людях всем улыбался, а дома был громким, эмоциональным, агрессивным со мной, с детьми, такой человек, не изменишь, и на работе все решения принимал он, он был ведущий, мужчина.

Я, как рыба, хлопаю ртом: вот это добряк, выдавливаю:

- Так что у вас случилось?!

Пелагея - с готовностью:

- Ушел к секретарше.

РАЗЛУЧНИЦА

Светлана А. - настоящее имя мы назвать не можем, потому что Сирота не представлял новую возлюбленную общественности - женщина средних лет, на год старше Олега и совершенно непримечательной внешности: по словам Пелагеи, «все друзья удивились, думали, будет модель в кружевном белье». Зазноба работала в Истре учительницей английского языка, до сих пор на репетиторских сайтах висят ее объявления за 1500 рублей в час, потом была переводчицей в консалтинговой фирме, и в 19-м году появилась на сыроварне, имея два высших образования (иняз и Финансовый университет при правительстве России), мужа, дочь и жесткий характер.

Муж, кстати, пришел вместе с ней и продолжает работать на сыроварне, занимается охраной труда, такая санта-барбара.

На сайтах репетиторов до сих пор можно найти объявления Светланы, расценки и сведения об образовании.

Рассказывает Сергей Недорезов, легендарный технолог Истринской сыроварни, который когда-то прочитал посты Сироты и переехал к нему на работу из Германии:

- Света была секретарь, причем не личный Олега, а всех, вначале ей поручили проект, она не справилась, вроде как Сирота собрался ее увольнять. А потом смотрю, она в кабинет к нему ходит и ходит. Уже Пелагея стала что-то подозревать, я говорю: «Да ну, бред»… Плохого про нее сказать не могу: использовала подвернувшуюся возможность, молодец, пришла такая незаметная, сейчас, наоборот, вся напоказ…

Пелагея и Сергей Недорезов. Фото: соцсети

Пелагея:

- Олег ушел в мае 21-го года, сказал: «Мне надо пожить отдельно, я устал», - и мы все лето ходили с ним к психологу, даже друзьям ничего не сказали, продолжали выкладывать совместные посты, а дети думали, что папа в командировке, он ими все равно никогда не занимался, не читал сказок, не мыл - не купал, они и не заметили. Как я теперь понимаю, Олег просто уехал в мае отдыхать со Светланой, но мне тогда и в голову это не приходило, мы работали над отношениями, и в октябре у психолога я сказала: «Олег, все, прошло полгода: собираешь чемодан - и домой». И он ответил: «Я не вернусь, мы разводимся». У меня была истерика, меня с детства приучили, что развод - это плохо, брак один на всю жизнь… Я сказала: «Быстро пиши пост, что мы расстаемся». К женщине у меня претензий нет, она не нарушала передо мной обетов.

Недорезов:

- Управлять персоналом она толком не умеет: Олег поставил ее главой HR, отдела кадров, она стала приглашать коучей проводить тренинги, а ведь мы не офис, мы производство, работяги. Но Олег считает, что она гениальный сотрудник. У них был тяжелый момент, когда Света хотела его бросить: мы с ним сидели и он столько про нее хорошего наговорил! Мол, она не про деньги, ей деньги не нужны, я еще удивлялся: «Мы точно про одного человека говорим?» Я сумку хотел жене на 8 Марта купить, зашел к девочкам посоветоваться, эта встала: «Да у меня на прошлом месте была такая зарплата, я такие сумки каждый месяц меняла». «Света, - говорю, - ты к нам приехала на 20-летнем разваливающемся «Ситроене», что ты меня лечишь?»

Мама Пелагеи Алена Стерлигова:

- Моя дочь, чистая душа, простила бывшего мужа, он нам не чужой человек, он отец моих внуков. Дошло до того, что, когда у Олега случилась размолвка с новой подругой, он приходил и плакался Пелагее, она его утешала…

Пелагея:

- Я год рыдала, у меня были панические атаки, когда журналисты ко мне приезжали, им приходилось ставить камеру на стоп. Но все-таки я думала, что мой муж честный, порядочный человек…

Это, наконец, про деньги.

РАЗДЕЛ

- Когда после слов о разводе я спросила, как мы будем делить бизнес, Олег ответил: «А ты кто такая? Ты ничего не делала», - это я, которая и в магазине торговала, и банки для йогурта стерилизовала здесь на кухне, и карточки на предзаказ сыра все заполнены моим почерком, и доставка, и дизайн… Да, я не лезла в финансы, не ходила по банкам, но для меня эти слова мужа были равнозначны тому, что мне изменили, - вспоминает Пелагея. - Я достала брачный договор: семь лет назад, когда я родила Киприана, и мы с ним только выписались из реанимации, я еще не была уверена, что сын будет полноценным, у нас был резус-конфликт - Олег принес мне документ. Я тогда вообще ничего не соображала, что подписываю, а он говорил: «Это режим раздельной собственности: каждому принадлежит то, что на него записано. Мало ли, вдруг меня в тюрьму посадят, я буду все записывать на тебя».

- И? - спрашиваю.

- И оказалось, что на меня не записано ничего, все на него и его маму.

- То есть он сделал ровно противоположное тому, что обещал? И готовил это семь лет назад?

- Он сказал: «Ты большая девочка, заработаешь себе на чашку кофе». Я говорю: «Олег, у меня четверо детей!!!» Опротестовать договор оказалось нельзя, срок для этого год…

С истерикой в сети и медиаторами договорились так: Пелагея получает полтора миллиона рублей алиментов в месяц: по 375 тысяч на ребенка, плюс единовременную выплату в шесть с половиной миллионов, это по документам (алиментное соглашение, как и брачный договор, - в распоряжении «КП»). Без документов, по рассказу Пелагеи, Олег пообещал до конца года закрыть ипотеку на дом плюс оставил бывшей жене джип и микроавтобус (джип дарил за сына, на автобусе дети ездили в школу, но оформлены машины были не на Пелагею. Джип, например, на маму Олега).

Договор об алиментах. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Договор об алиментах. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Супруги подписали «Соглашение о порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от детей», по которому Сирота может брать детей на два уик-энда и восемь будних дней в месяц (то есть всего на двенадцать дней), плюс путешествовать с ребятней без ограничений (соглашение - в распоряжении «КП»).

Казалось, живи и радуйся! Но нет...

(Окончание в следующем номере.)