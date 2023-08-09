Развод Пелагеи и сыровара Сироты: Я не узнаю бывшего мужа. Отказался платить 1,5 млн алиментов, но купил детям айфоны

Пелагея Стерлигова с Сиротой выглядела невзрачно: он запрещал краситься и стричь волосы... Фото: соцсети

Краткое содержание первой части:

В соцсетях обсуждается громкий скандал - развод образцового бизнесмена и семьянина сыровара Олега Сироты с Пелагеей. Классика жанра: «любовная лодка разбилась о быт», да еще и разлучница-секретарша дорожку перебежала. Но казалось, все закончилось благополучно: супруги подписали «Соглашение о порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от детей».

Мир?

Не тут-то было.

...А без мужа мама четверых детей просто расцвела. Фото: соцсети

ОБОСТРЕНИЕ

- С осени прошлого года Олег как с цепи сорвался, - говорит Пелагея. - Сначала было заявление в опеку: я не в те дни предоставляю детей, скажем, не в первые выходные, а во вторые, я выбрала не ту школу, хотя дети туда ходят уже пять лет, и он всегда был в курсе, я отдала не на тот кружок (заявление - в распоряжении «КП». - Ред.). Я объясняла: «Олег! Дети уже не малыши, старшей одиннадцать, если на этот день выпал день рождения друзей, они просят перенести встречу, мы же не отказываемся от общения, я очень заинтересована, чтобы у детей был отец, мне неинтересно тащить четверых одной!» И опека так на него смотрит: «Олег, вы не представляете, какие у других проблемы, поверьте, у вас нет проблем».

Секретарша, к которой ушёл Олег, старше его и неброской внешности. Но с двумя высшими образованиями. Фото: соцсети

Сирота не внял.

- Он захотел забрать детей из частной школы, якобы она слабая и без лицензии: но она была прикреплена к школе с лицензией, это законная схема, 90 процентов частных школ так работает! Дети рыдали и наотрез отказывались переводиться, тогда Олег стал писать на людей, которым улыбался 1 сентября, жалобы, и я забрала детей на домашнее обучение. Просто чтобы не подставлять педагогов…

Сирота стал жаловаться в опеку, что с ним не согласовывают воспитание детей... Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Здесь надо сделать ремарку: Сирота назвал слова Пелагеи о том, что он «вынудил детей покинуть школу», ложью, написал об этом в очередном обращении в опеку (в распоряжении «КП»), однако там же подтвердил, что школа была с крайне низким качеством образования и работала без документов. Я попыталась позвонить в частное заведение под названием NS school и убедилась: телефон не отвечает, телеграм-аккаунт удален, на Яндексе надпись: «Больше не работает». Надо понимать, силы добра победили.

...Просить суд уменьшить алименты, которые, якобы, вдвое больше его дохода, и которые он подписал под давлением... Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

- Потом он подал на уменьшение алиментов: якобы я заставила его подписать полтора миллиона, а он был запуган, пил психотропные таблетки, не отдавал отчета - по этому иску ему отказали. Он тут же подал второй: якобы весь его годовой доход - 6 с половиной миллионов рублей, а это в два-три раза меньше алиментов (иск - в распоряжении «КП». - Ред.). При этом, когда мы были в браке, он давал мне на семью не полтора, а два миллиона, и я знаю, как он живет теперь. Нам он хочет давать 250 тысяч в месяц, и хватит...

...И подал на бывшую жену в суд за посты. Пелагея с документами в руках подтвердила: брачный договор действительно был подписан после реанимации. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Пока этот иск рассматривается, Сирота, по словам Пелагеи, забрал детские велосипеды (дети приехали к нему, оставили колеса во дворе, с тех пор слышат: «Велики мои! Сам решаю, где им быть»), написал в опеку, что подозревает у дочери Марии-Иларии отставание в развитии («Боже, как я там орала», - признается Пелагея) и потребовал вернуть и снял с учета обе машины. Требование вернуть Land Cruiser, подписанное мамой Сироты, и письмо про Марию-Иларию, по доброй традиции в распоряжении «КП».

- Я пробовала с ним поговорить по-человечески, вызвала в ресторан, мы же не чужие - он выдержал три минуты, вскочил и ушел. Я просто не узнаю бывшего мужа, не представляла, что человек может так измениться. Говорит детям: «Я люблю свою женщину, почему я должен любить вас больше?» Они приходят домой: «Мама, ты нас обманула, ты говорила, мы всегда будем для папы главным на свете». Двое детей в итоге не хотят с ним общаться, двое ездят, и это сплошной разлад: раньше мы с ним вместе были против компьютерных игр - теперь он купил им айфоны, я отбираю - они оставляют их там, он сделал девочкам в салоне маникюр - я в ужасе, это развращение… Мне самой он запрещал короткие рукава, краситься, стричь волосы, купаться разрешал только в гидрокостюме, в купальнике - ни в коем случае. Оборотень в погонах, ой, среди фермеров…

Прелесть какая. Как можно бросить такую женщину?

Закрытый посёлок, где живёт Пелагея, и где раньше жил Олег. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

НИЧЕГО ЛИЧНОГО

На самом деле есть версия, почему Сирота закусил удила: осенью 2022-го Пелагея открыла собственную сыроварню, то есть стала бывшему супругу конкурентом.

- Олег мне пенял: «Ты с ней общаешься, а она хочет нас разорить», - рассказывает технолог Сергей Недорезов. - Но как я мог бросить Пелагею? Мы же долгие годы все дружили, с палатки в поле бизнес поднимали. Ну ушел ты, полюбил, это жизнь, но уйди ты по-хорошему! Как можно забыть, что она на 9-м месяце фестивали тебе проводила, мотором всего была, что ее через два часа из-за прилавков увезли рожать? И эта его новая еще ходит, мне указывает…

Недорезов, который, собственно, и варил сыры на Истринской сыроварне, привез из Германии уникальную технологию и рецепты, объявил Сироте, что будет увольняться.

Сергей Недорезов, родная сестра Олега Сироты Женя и Пелагея - все были уволены или уволились с Истринской сыроварни. И основали новую. Фото: соцсети

- До осени дотерпел и сказал: все, не могу. У нас была договоренность: предупредить об уходе за три месяца, чтобы Олег нашел мне замену, я честно выполнил, дурак, - а Олег мне: «Сразу уходи». В общем, поступил со мной, как с Пелагеей. Я так на эти три зарплаты рассчитывал! Я только детей из Германии перевез, они там в посольскую школу ходили, я дом строил - пришлось продать, жена меня чуть не съела… А ведь когда Олег с Пелагеей в 2014-м ко мне в Германию приезжали, он мне долю в бизнесе обещал, 25 процентов. А потом: «Сереж, ну ты понимаешь…» - так и оставил меня наемным. И даже машину при увольнении отнял: мне «Ауди» в кредит брали на фирму, и он говорит: «Давай ключи». Я: «Олег, как так?» Он: «Да ты не понял, это наша собственность». Ну, с 14-го он капитально изменился: был такой православный, в казачьей кубанке, с огромным крестом, посты соблюдал…

Одновременно с Недорезовым с сыроварни ушла родная сестра Сироты.

В итоге безработные Недорезов, Пелагея и Женя Сирота собрались на кухне и решили начать все сначала, уже сняли цех и назвали его «Сыроварня Пелагеи».

Читатели соцсети в восторге: постят жабы «Не покупай у Сироты», «ЯМыПелагея» и анекдот от ИА «Панорама»: «Олег Сирота отсудил у Германа Стерлигова коня, за которого купил жену».

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ БИЗНЕСА

- Наша дочь была взята этим человеком как проект, и он выжал ее полностью, - говорит мама Пелагеи Алена Стерлигова. - Мы сразу этого не поняли: он соответствовал канонам, был влюбленный, верующий, копал ради нас, прокладывал трубы. Мы думали, это судьба. Нас не остановило, что он был небогат: мы и сами проходили безденежье. Зять сидел дома, администрировал сайты, и Герман стал его потихоньку обрабатывать: «Надо переквалифицироваться в фермеры». Олег брыкался, но однажды принес Герману проект фермы в дальней деревне, Герман: «Нет, это не тот масштаб». Олег обиделся, хлопнул дверью, Герман устроил крик: «Вернись, или уже не войдешь!» Олег повинился, и Герман сказал: «Земля тебе нужна на Новой Риге, чтобы была проходимость». Вы же не думаете, что мальчик пришел в администрацию, и ему выделили участок, не зная, что он зять Стерлигова? У Германа были связи, знакомые: эти люди одолжили Олегу деньги. С какой стороны ни посмотри, Олег - продукт Германа, он слизал все у нас! При этом нас скрывал, Герман ему говорил: «Давай выступать семьей, это нам в плюс», - нет, даже про козу Меркель, которую подарил мой муж, Олег писал, что купил ее сам, как будто нас стыдился...

Мама Алена Ивановна Стерлигова: Мы верили, что отдали дочь суженому, а её выжали и выбросили. Фото: Иван МАКЕЕВ

Или планировал побег, хочется вставить мне...

- А Герман Львович, - спрашиваю, - разве не проклял Пелагею? Он называл разведенных женщин плохим бранным словом, говорил, их надо бросать голыми на вокзале…

- Со стороны Пелагеи греха не было, она на суде развода не давала, это Олег бился: «Люблю, отпустите», - как сошел с ума. Отец сказал дочери возвращаться домой в Слободу, мы ее примем, если станет тяжко, а моей дочери тяжко. Пелагея ушла из брака вот именно что голая, разрушены ее представления о мужчине, о долге, о порядочности. Грязными ногами этот человек прошелся по ее душе. Мы с Германом молчали при разводе, ведь насильно мил не будешь, но теперь Олег стал разорять мою дочь. Месяц к нему не ездили дети: «Папа, почему ты отнял у мамы машину?» «Потому что ваша мама может новую купить», - но мама не может, мама измучена, ее бизнес только в становлении. Мы учили дочь, что муж главный. Да, видимо, не те теперь мужчины…

Интервью, потрясающее по откровенности и силе.

Столкнулись романтические идеалистические представления о Домострое, ведь Слободу Стерлигова не зря зовут отдельным государством, и человек, искавший брака по расчету или искавший себя и временно присоединившийся.

«Это она каждый год рожала, а он в шоке», - высказывал мне свое мнение друг семьи.

«К детям не вставал, не мыл их, не купал, - а мой папа в Слободе к нам вставал, хотя такой брутальный», - прозревает Пелагея…

Алена Стерлигова рассказывает: когда Олег и Пелагея только поженились, ей снился сон - церковь и Пелагея едет на лошади, говорит: «Вы меня погубили»...

Народ однозначно отреагировал на историю Пелагеи. Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Она его разоряет»

В этом уверен друг семьи. А в бракоразводном соглашении написано, что документ можно отменить.

- У Олега бизнес в кредитах, он брал на молоко, на коровник, на сыроварню, - рассказал нам друг бизнесмена. - То есть да, оборот предприятия - 2 миллиарда рублей в год, но, по сути, оно все принадлежит банкам. А Пелагея потребовала содержания детей, какое было до развода: полтора-два миллиона в месяц, плюс закрыть ипотеку на дом. Он, на психе, пообещал, а теперь чувствует: не тянет! Пытается снизить алименты через суд, и, конечно, злится на бывшую жену: ведь она его разоряет и, чуть что, пишет посты, то есть позорит в интернете!…

Действительно, весной Сирота обратился в суд с просьбой отменить алиментное соглашение, ссылаясь на статью Гражданского кодекса «недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы»: «Сумма алиментов была назначена ответчицей <Пелагеей> в ультимативном порядке, под угрозой распространения сведений, порочащих мою честь и достоинство». В суде изучали всю чрезвычайно эмоциональную переписку супругов, в иске Олегу отказали.

Тогда сыровар прямым текстом попросил суд поменять твердую денежную сумму алиментов на одну вторую долю от заработка: «Согласно справке 2-НДФЛ сумма моего дохода за 2022 год составила… (сумму мы раскрывать не вправе. - Ред.), что в разы меньше моих алиментных обязательств». Мол, чтобы выплатить 18 миллионов в год (полтора миллиона в месяц), Сироте приходится брать на себя новые кредитные обязательства, что усугубляет его положение. Он пытался договориться с бывшей, кивал на изменение политической обстановки в мире и снижение спроса, но Пелагея его проигнорировала. Но в алиментном соглашении написано, что в случае существенного изменения материального положения сторон оно может быть отменено через суд…

Этот иск рассматривается, как и иск с требованием опровергнуть жалобные посты Пелагеи. «Заключенный брачный договор не содержит условия передачи всего имущества истцу: после прекращения фактических брачных отношений у ответчицы осталось как движимое, так и недвижимое имущество - уверяет Олег суд. - Истец никогда не отказывался выплачивать ипотеку, аккуратно вносит все платежи по кредиту, регулярно выплачивает алименты на детей, никогда не обращался в суд о признании себя банкротом».

Легко увидеть, что все это про репутацию - и про деньги.

Можно сделать аккуратное предположение, что и наезд бизнесмена на частную школу, плата за которую составляла 250 тысяч в месяц, имел целью снизить расходы: в первую голову Сирота жаловался опеке, что бывшая супруга «отдала учиться детей не в общеобразовательную среднюю школу»…

Похоже, что сыровар изо всех сил старается экономить. Вот только Пелагея в его финансовые затруднения не верит.

ОТ РЕДАКЦИИ

Бракоразводный процесс - дело тонкое и нервное, правда есть у каждой стороны. Мы не можем проверить, обещал ли Олег Сирота Пелагее машину за долгожданного сына, раз в итоге она оказалась записана на его маму, как не можем проверить многие личные подробности.

Попытка связаться с Олегом Сиротой пока не увенчалась успехом. На телефонные звонки и послания в мессенджерах он не отвечает. Но мы готовы дать его позицию, для чего просим связаться с редакцией в любое удобное для него время.