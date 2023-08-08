Ужасные подробности о пролежавшей мертвой два года в квартире режиссере Светлане Джимбиновой: оказалась вдовой Рубена Симонова

Режиссер Светлана Джимбинова более двух лет пролежала мертвой в квартире

Театральная общественности в шоке от страшной смерти режиссера Светланы Джимбиновой. Женщина более двух лет пролежала мертвой в квартире на Университетском проспекте в Москве. Брошенная всеми пенсионерка оказалась вдова известного театрального режиссера Рубена Симонова.

Режиссер Светлана Джимбинова умерла, скорее всего, не в 2022 году, как сообщалось ранее, а в декабре 2020 года. Именно с этого времени пенсионерка не платила за квартиру в престижном районе Москвы. Долг составил 156 тысяч рублей, сообщает сайт mk.ru.

Когда квартиру на Университетском проспекте вскрыли, то нашли там мумифицированные останки артистки. Дверь была заперта изнутри, поэтому насильственную смерть эксперты исключили.

Джимбинова оказалась вдовой знаменитого режиссера Рубена Симонова. Он руководил Вахтанговским театром до самой смерти в 1968 году. Юная Светлана пришла в Вахтанговский театр на стажировку.

После смерти первой супруги Рубен Николаевич привел ее в свой дом. Ей было 28, ему - 69. В тот же год он скончался.

Женщина попала поставила три детских фильма-спектакля: "Про Ивана-не-Великана", "Кот в сапогах", "Золушка". В 1985 году состоялась премьера ее последнего спектакля - драмы Виктора Гюго "Мария Тюдор" с Юлией Борисовой и Василием Лановым в главных ролях.

После выхода на пенсию Джимбинова ни с кем не общалась, жила затворницей. Детей у нее не было.