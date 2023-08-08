Семейные неурядицы, скандалы и эксперименты: о чем сняты фильмы, представленные на «Выборг-2023»

Кадр из фильма «Лиссабон» режиссера Светланы Филипповой.

Уже очевидно, что главная тема «Выборг-2023» - семейные неурядицы: им так или иначе посвящено большинство уже показанных в конкурсе картин. Вот, например, «Лиссабон», полнометражный игровой дебют аниматора Светланы Филипповой. Его герои, супруги Анна и Михаил, недавно разошлись. У Михаила есть другая женщина, у Анны — свой поклонник. Но периодически Михаил приходит на старую квартиру — все-таки тоскует по прежней жизни и по взрослым детям, Ивану и Варе. Иван в свои 17 лет все еще трудный подросток со своими заскоками и тинейджерской нервозностью. Он начинающий фотограф, упорно снимающий на старый пленочный фотоаппарат «Зенит», а Варя собирается ехать на стажировку в Лиссабон. Мелкие скандалы, чаепития, обычные семейные разговоры, июльский дождь, короткие встречи, долгие проводы.

«Лиссабон», что называется, фильм высокой кинематографической культуры: в нем легко найти отсылки и к Алексею Герману, и к Марлену Хуциеву, и к французской «новой волне», и чуть ли не к Эйзенштейну, и все это покрыто толстым-толстым слоем Киры Муратовой. Он изысканно снят на черно-белую пленку, превосходно сыгран актерами Олегом Ягодиным, Марией Смольниковой, Евгенией Бурмака, Степаном Харченко, снабжен отличной музыкой. Но все-таки, как многие дебютные ленты, он напоминает одновременно пробу сил и упражнение в стиле. Такие фильмы можно начинать и заканчивать смотреть на любом месте; можно выйти из зала, чтобы покурить и выпить шампанского, а вернувшись, застать персонажей примерно в тех же позах, словно бы продолжающими начатые 20 минут назад фразы. Хотя нет сомнений, что какой-нибудь приз на этом фестивале «Лиссабон» отхватит.

Впрочем, хорошие шансы и у картины «Привет, мама» - о двух взрослых сестрах, у которых два года назад без следа исчезла мать. Физически ее рядом нет, и едва ли она когда-нибудь объявится, но незримо продолжает присутствовать в их жизни. Старшая сестра, Кира (Дарья Савельева), женщина крайне инфантильная, все грезит о том, что мама вернется. Младшая, Вера (Аглая Тарасова) никак не может простить матери то, что она выгнала ее из дома беременную (с тех пор они шестнадцать лет не общались). Веру беспокоит сестра, она даже пытается отвести ее на прием к психологу, но едва ли самый опытный психолог сможет поколебать жизненные установки Киры, которая в душе остается девочкой-припевочкой (на ее мобильный телефон установлена мелодия из советской киносказки, со своими юными племянницами она общается на равных, словно ровесница). Медленный, печальный, несколько затянутый, этот фильм все равно производит сильное впечатление; игра Дарьи Савельевой выше всяких похвал, в то время как Аглая Тарасова очень эффектно высвобождается из образа лирической героини, навязанного ей в фильме «Лед».

«Привет, мама» - картина о двух взрослых сестрах, у которых два года назад без следа исчезла мать.

Курьезом на общем фоне Выборгского кинофестиваля выглядит «Осьминог» - история о знаменитом психотерапевте (а-ля доктор Курпатов), который решает провести эксперимент: собирает в своем доме нескольких женщин, чтобы бесплатно помочь им решить семейные проблемы. Он использует метод психодрамы: разыгрывает с ними сцены из супружеской жизни, изображая их мужей. Постепенно становится ясно, что больше всего проблем у него самого, - и с собственной женой, и с лучшим другом, оказавшимся подлецом. Так что в конце концов уже клиенткам приходится утешать психотерапевта и, откупорив на кухне несколько бутылочек вина, ковыряться в его невзгодах. Даниил Воробьев играет в этой картине восемь ролей (и это, похоже, единственная причина, по которой она получила дурацкое название «Осьминог»); по идее, зритель должен восхититься актерским диапазоном Воробьева и встречать каждое новое перевоплощение аплодисментами. Даниил, кто бы спорил, хороший актер, но «Осьминог» написан и снят так, что все его усилия идут насмарку. Ну да, он играет в этом фильме практически всех персонажей мужского пола, однако это выглядит не более чем бессмысленным аттракционом, напоминающим сборник актерских этюдов во ВГИКе или ГИТИСе.

"Осьминог" - история о психотерапевте, который собирает в своем доме нескольких женщин, чтобы бесплатно помочь им решить семейные проблемы.

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