«Мягкие девушки», самозванцы с апломбом и «жизнь без отделки»: что означают самые популярные тренды в соцсетях среди 20-летних

Суть тренда в том, чтобы выглядеть как можно более романтичной и женственной — розовые платьица, рюши, ужин при свечах. Фото: Shutterstock

Для нынешних 20-летних соцсети фактически стали второй реальностью. Там они учатся, что носить, как выглядеть и что нужно думать. По популярным хэштегам в соцсетях можно поставить диагноз целому поколению.

«Комсомолка» выбрала 5 популярных трендов и объяснила, что они значат.

КАК «БАРБИ»

Хэштег #softgirls («мягкие девушки») начал мелькать в соцсетях еще в 2019 году, но сейчас он, действительно, вышел на пик популярности. Особенно после выхода в свет фильма «Барби». Суть тренда в том, чтобы выглядеть как можно более романтичной и женственной — розовые платьица, рюши, ужин при свечах.

«Эстетика “мягкой девушки” — это образ жизни, который отвергает безумие и хаос современной жизни. Смысл в том, чтобы замедлиться для того, чтобы проявить свою женственность», - написала одна девушка в социальных сетях. Эстетика «мягкой девушки» проявляется во многих формах: это и диснеевские принцессы, уютные геймеры, молодежь, одевающаяся, как их бабушки. Нежные образы собирают миллионы просмотров, мотивируют подписчиков. И немаловажно, что «мягкие девушки» зарабатывают неплохие деньги на этом.

10 СЕКУНД — ЭТО МНОГО ИЛИ МАЛО?

А вот в Италии в соцсетях сейчас на волне менее благостный тренд. В знак протеста судебной несправедливости люди начали выкладывать ролики с хэштегами #palpatabreve («быстрое ощупывание») и #10secondi («10 секунд»).

В этих роликах создатели контента трогают себя или других за разные части тела в течение тех самых 10 секунд. Так они пародируют действия институтского уборщика, позволившего себе докоснуться до ягодиц несовершеннолетней студентки. Суд оправдал его. В вердикте, в частности, было отмечено, что касание «длилось всего несколько секунд» и было «неуклюжим, случайным и лишенным похоти». Общественность в ответ взорвалась негодованием. Тренд не прошел мимо медийных личностей, одним из первых к нему присоединился актер сериала «Белый лотос» Паоло Камилли.

Такой социальный тренд направлен на то, чтобы показать, что этого времени вполне достаточно для совершения преступления, а для жертв сексуальных преступлений секунды могут тянуться целую вечность.

В последние годы в Поднебесной, особенно среди 20-летних, завоевал моду тренд под названием «жизнь без отделки». Фото: СОЦСЕТИ

ГОЛЫЕ СТЕНЫ

Тем временем молодежь в Китае прибегает к новым ухищрениям, чтобы побольше сэкономить. В последние годы в Поднебесной, особенно среди 20-летних, завоевал моду тренд под названием «жизнь без отделки».

Суть проста - заселиться в квартиру с бетонными полами и голыми стенами и жить там в минимальных удобствах. Матрас на полу, примитивный торшер, пара табуреток, а то и обычная походная палатка в качестве спального места. Казалось бы, ну что это за жизнь такая - быть отшельником в собственной квартире. Ни прелестей природы, ни комфорта городской жизни... Но сейчас в соцсетях этой страны можно встретить миллионы постов, прославляющих «жизнь без отделки». Помимо всего прочего, таким образом экологически позитивно настроенные молодые люди и девушки показывают, что готовы отказаться от чрезмерного потребления ради спасения планеты от излишней нагрузки.

И все-таки основной мотив - финансовый. В конце концов, такой подход действительно экономит кучу денег. Ведь первоначальный ремонт в Китае может составлять до четверти стоимости жилья.

НЕ ПОКУПАЙ ЭТО

Протест против бессмысленного потребления выражается и в тренде под названием deinfluencing («отрицательное влияние»).

В видео, снабженных такими хэштегам, авторы всячески стараются отговорить людей от покупки каких-то конкретных вещей. Таким образом, молодежь пытается сопротивляться засилию в социальных сетях скрытого маркетинга, когда популярные блогеры вовсю нахваливают марки одежды или косметики.

ПЕРЕПРЫГНУТЬ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО СТУПЕНЕЙ

Хэштег #delulu сейчас популярен среди американских «зумеров». Этот термин произошел от слова delusion (англ. «заблуждение, обман»). Суть флешмобм в том, чтобы выдавать себя за того, кем ты не являешься, завышать свою планку. Например, молодые люди при устройстве на работу утверждает, что готовы возглавить большой проект, хотя никакого руководящего опыта у них нет. Ил же простой парень, работающий в забегаловке, оказывает знаки внимания королеве красоты, надеясь на ее внимание. Удивительно, но очень часто такая поддельная самоуверенность приносит плоды. Один из пользователей выразил эту нов ую философию следующим образом: «Вы должны быть delulu, иначе никогда ничего не добьетесь». Одна девушка в TikTok заявила, что следование идеологии delulu превратила ее из бездомной во «владелицу приносящего миллионы бизнеса».

Впрочем, психологи отмечают, что некое рациональное зерно в таком подходе, действительно, есть. Поставив себе высокую цель, молодежь изо всех сил старается достичь ее, чтобы не быть разоблаченным в самозванстве. Но при этом стоит отметить, что молодежь не хочет медленно подниматься с самых низов и тратить время на рутинную работу. А вместо этого старается сразу перепрыгнуть через несколько ступеней.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Интернет становится естественной средой обитания»

Роман Демьянчук, доцент кафедры психологии образования и педагогики Санкт-Петербургского государственного университета:

- «Зумеры» (поколение, родившееся после 1996 года — прим. «КП») живет будто бы в двух реальностях — в настоящей и виртуальной. С одной стороны, внутренняя потребность общения с живыми людьми никуда не девается. Но с другой, соцсети для подростков выступают компенсирующим механизмом. Там они могут получить ощущение, что их кто-то всегда лучше понимает, готов выслушать, принять их со всеми особенностями. Соотношение между реальностью и виртуальностью зависит во многом от того, насколько у него существуют доверительные отношения в семье, какие условия его образования. Интернет у современной молодежи становится естественной средой обитания, но даже при этом на личность влияет прежде всего социальное взаимодействие с родителями, в школе или детском саду, на улице.