СберМаркет проведет масштабный фестиваль в честь своего юбилея. Выступят Ёлка, Uma2rman и GAYAZOV$ BROTHER$

Ёлка — один из хедлайнеров первого летнего фестиваля СберМаркета в Музеоне

26 августа в парке искусств «Музеон» пройдёт фестиваль «СберМаркет. Лето открытий». В программе — выступления популярных артистов, цирковое шоу, пляжная вечеринка и многое другое. Хедлайнерами музыкальной программы станут GAYAZOV$ BROTHER$, Ёлка и Uma2rman. Вход свободный.

Тамила Агамова, директор по стратегическому и бренд-маркетингу СберМаркета:

«СберМаркет. Лето открытий” — наш первый собственный фестиваль, праздник для всей семьи. Это подарок москвичам и гостям столицы ко дню рождения сервиса. В этом году СберМаркету исполнилось 10 лет. Надеемся, каждый найдёт здесь что-то интересное для себя, получит море положительных эмоций и отлично проведет последнюю субботу лета».

Программа

На фестивале будет весело всем: и дружным компаниям, и семьям с детьми, и тем, кто решит прийти один. Посетителей ждут выступления любимых артистов, зажигательные вечеринки, креативные мастер-классы и спортивные игры*.

11:00 – Открытие

12:00 – 18:00 – Спортивное шоу для заряда энергией, пляжная вечеринка с коктейлями и летними развлечениями и современный мюзикл от СберМаркета.

18:00 – Выступление Ёлки

19:00 – Барабанное шоу

20:00 – Выступление Uma2rman

20:50 – Цирковое шоу

21:10 – Выступление GAYAZOV$ BROTHER$

22:00 – Закрытие фестиваля. DJ-сет.

А еще — СберМаркет приготовил яркие локации для памятных фото, стильные лаундж-зоны и призы от партнёров.

GAYAZOV$ BROTHER$

Для детей

СберМаркет откроет интерактивные зоны для детей. Ребят будут ждать мега-твистер, пространство с мягкими блоками, увлекательные мастер-классы и активные игры. Аниматоры присмотрят за детьми, пока взрослые будут наслаждаться музыкальной программой или танцевать на пляжной вечеринке. Дети до 12 лет смогут прийти на праздник с сопровождающими.

Партнёры

Информационным партнёром мероприятия выступит радио Хит FM. Праздник поддержат «Черкизово», «Лента Онлайн», «СберПрайм», «Растишка», «Тема», «Пятёрочка», АШАН, «Кухня на районе», SPLAT, TEOS, PIKADOR. Партнёры тоже позаботились о том, чтобы фестиваль стал самым ярким событием этого сезона: посетителей ждёт большое количество конкурсов и подарков.

На веранде от «СберПрайм» гости смогут насладиться атмосферой лета: попробовать напитки из фреш-бара, испытать удачу в любимой всеми игре «Камень-ножницы-бумага», получить фирменный мерч или просто отдохнуть в лаундж-зоне. А для любителей активности: в зоне игр можно будет посоревноваться в пинг-понге.

«Черкизово» проведёт дегустацию канапе с вкуснейшими колбасками, а маленьких гостей мероприятия ждут развлекательные зоны: огромная надувная горка, бассейн с разноцветными шариками и аниматоры.

«Растишка» и «Тема» позаботятся о зоне отдыха не только для детей, но и для их родителей. Здесь можно будет посетить лектории и мастер-классы, узнать больше о правильном детском питании.

Для любителей здорового образа жизни «Лента Онлайн» предложит интерактивное развлечение — каждый сможет сделать себе свежий коктейль, прокатившись на смузи-байке, а на стаканчике профессиональный художник нарисует портрет «участника-велосипедиста». В это время детей займут аниматор в костюме кота Уха, члена семьи Пушкиных, которые являются лицом розничной сети «Лента», и увлекательные мастер-классы. Также можно будет поучаствовать в конкурсе и получить самокат.

На фестивале никто точно не останется голодным: в зоне фудкорта будут работать мобильные точки «Черкизово» с хот-догами и сэндвичами, буфеты Unilever с любимыми эскимо.

Uma2rman

Больше новостей и информацию о мероприятии можно найти на сайте

*Время и программа мероприятий могут быть изменены организаторами.

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