Ученые «добыли» железо ядра Земли

Железо ядра Земли «добыли» в лаборатории.

Тем, кто не верил, что у Земли есть ядро и что оно железное, теперь лучше помолчать. Популярные представления геофизиков о строении нашей планеты подтвердилась в очередной раз. Косвенно, конечно.

Добыли подтверждения французские ученые из нескольких научных организаций (CEA DAM-DIF, Universit´e Paris-Saclay, ESRF, BP220, F-38043 Grenoble Cedex, European Synchrotron Radiation Facility). Они синтезировали монокристаллическое железо – то само, которое, по бытующим теоретическим представлениям, находится в ядре Земли.

Глубинное железо – гексаферрум – получилось из α-железа (феррита) после того, как с помощью алмазов его образец сжали чудовищным давлением - 7 ГигаПаскалей.

Оказалось, что свойства гексаферрума зависят от ориентации в пространстве его кристаллов - колебания в таком железе распространяются по-разному в разных направлениях.

Обнаруженный феномен объяснил другой, который озадачил геофизиков еще в 80-е годы прошлого века – сейсмические волны, идущие от полюса к полюсу, проходят сквозь Землю быстрее, чем те, которые распространяются по перпендикулярной оси – через экватор. Если внутри монокристаллическое железо, тогда всё правильно - так и должно быть.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Откуда возникло предположение, что ядро Земли железное?

Главных доводов два: во-первых, средний удельный вес всей Земли намного выше, чем у пород ее внешних слоев. Значит внутри есть что-то более тяжелое и плотное.

Во-вторых, железо – более всего подходящий материал по удельному весу – один из самых распространенных во Вселенной.

КСТАТИ

О том в самом ли деле земное ядро замедляет свое вращение, читайте наш материал.