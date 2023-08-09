«Если тебя кто-то любил — надо быть достойной этой любви»: Добрые и мудрые цитаты Веры Васильевой

Актриса Вера Васильева. Фото: Евгения ГУСЕВА

Утром 9 августа стало известно, что скончалась Вера Васильева — дважды лауреат Сталинской премии, звезда советского кино и театра Сатиры. Зрители помнят и любят обаятельную и искреннюю актрису за блестящие роли в картинах «Сказание о земле Сибирской» (по легенде Иосиф Сталин увидел работу актрисы и спросил: «Где вы нашли такую прелесть?!»), «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Свадьба с приданым» и многих других. В этот день «КП» скорбит вместе с публикой и вспоминает бодрость, опыт и мудрость Веры Кузьминичны, выраженные в цитатах из интервью и воспоминаниях*.

ПРО ПЕРЕЕЗД В ГОРОД

«Деревенька моего детства (Сухой Ручей, Тверская область) — небольшая, но уютная, я ее любила. Недалеко от нашего дома был пруд, в котором мы купались. Босиком все лето бегала. Но мама все время мечтала вытащить нас в город, и у нее это в итоге получилось. Мы переехали в столицу, в самый центр Москвы, на Чистые пруды. Помню, в Гусятниковом переулке стоял большой семиэтажный дом, у входа в который возвышалась красивая статуя рыцаря. А рядом, в двухэтажном домике, жили люди, которые обслуживали обитателей того знатного дома. Вот в этой двухэтажке и была наша комната».

ПРО ДОМ

«Семья моя жила скромно. Мы впятером в одной комнате (хоть и на Чистых прудах — Авт.). Подарков не было. Мама работала на заводе. Папа в качестве угощения мог принести по конфете или мандарину, еще помню, как нам с сестрами на Новый год выдавали по бутерброду с сыром. Это было счастьем, потому что обычно мы ели картошку и щи. Особых праздников в те годы не помню. Однажды папа купил в деревне живого гусенка, он жил у нас под столом. Когда мы с папой приходили, гусь встречал нас радостным криком, потому что знал, что его сейчас покормят. Когда он стал откормленным, поняли — съесть его не сможем. Отвезли в деревню: за него дали полмешка картошки»

ПРО УВЛЕЧЕНИЕ ТЕАТРОМ

«Дома был бедный и однообразный быт, и я засыпала и просыпалась с мыслью, что обязательно стану артисткой. Я так любила театр, так в него верила, вы себе и представить не можете. Думала, если артист любит на сцене, то это правда. Если умирает, то тоже по-настоящему. А если не стану актрисой, то и жить не стоит, искренне думала я.

Реалии были таковы, что артисткой не стать. Тогда я решила закончить жизнь самоубийством... На мою судьбу-забежала мама. Увидела все это. Мама горько плакала и взяла с меня слово, то подобное не повторится никогда. И сегодня думаю, что если бы тогда умерла, то на том свете не пожалела бы. Отказаться от театра было выше моих сил».

ПРО ВОЙНУ

«В Москве был хаос, все куда-то спешили, перед собой люди толкали какие- то коляски, тележки, на которых везли какой -то скарб. Черный пепел летал по улицам, жгли какие-то документы. Ничего не хотели оставлять врагу. Мы с папой остались в Москве, он работал на заводе и меня туда устроил фрезеровщицей. Там давали рабочую карточку на продукты, с которой можно было выжить. Папа был верующим и очень добрым, тихим, благодаря ему я понимала, что те, кто верят в бога — обязательно хорошие люди. И поэтому я безоговорочно верила всему, что говорил папа».

ПРО ПЕРВОЕ ЖИЛЬЕ

«Наша директриса пошла вместе со мной в Моссовет и сказала: «Это наша Настенька из «Сказания о земле Сибирской» (1948), а жить ей негде». Чиновники закивали понимающе: «Да, конечно, ну как же, вот на улице Горького…» И мне выдали девятиметровую комнатушку на последнем, седьмом этаже. Завезла я туда шкаф, стол, два стула и матрац на ножках. Вода через крышу протекала на потолок, и у меня всегда стояли два тазика, в которые она капала. Но именно там, в той своей каморке, я была самой счастливой — любящей и любимой»

ПРО ТЕАТР

«Театр — это как выйти замуж. Замуж не выходят не потому, что «если», а потому что никто не позвал. Вот так и меня в другой театр не приглашали. Хотя, наверное, Театр сатиры как направление не очень близок мне. Я человек драматический, лирический. У меня был период безролья в 1990-е, вернее, роли были, но все старые. Я начала было страдать, но недолго. Предприняла попытку играть в других театрах. Мне кажется, я после спектакля становлюсь моложе лет на 20. Я такое счастье испытываю! Наверное, то же самое чувствует спортсмен после финиша. Это победа духа над телом».

ПРО ДЕПРЕССИЮ

«Депрессия? А что это? Я не знаю такого. У меня моменты большой печали — бывают. Например, муж мой долго болел, мне было его безумно жалко. Мы прожили 60 лет вместе… У него фамилия Ушаков, я его «ушко» звала, он меня — «кузя». Но я не впадала в депрессию, а старалась его развеселить. Когда помогаешь — это ведь тоже приносит положительные эмоции. Так что печалиться я могу, а слова «депрессия» не знаю. А когда мне говорят, что я прилично выгляжу, я считаю, что это из-за любви. Если тебя кто-то любил — надо быть достойной этой любви. По поступкам, по взглядам, по внешности».

ПРО СИЮМИНУТНОЕ

«Очень понизились вкусы в культуре в нашей стране. Сейчас люди не способны сосредоточиться на душе. Им хочется сиюминутного: отдохнуть, похохотать и забыть. И это — пустота. А настоящий театр — он не может быть про пустоту. Он, наоборот, про богатство, которое может быть в душе человеческой. Сейчас люди более материальны. Уж очень много техники появилось. Уж очень люди замучены, по-моему, добычей. А надо как-то суметь...суметь сохранить ребенка в себе. Ну, что вы уныли? Трудно? Это совет для всех, не только для актеров. И нужно-то немного. Мне кажется, нужно больше ходить в театр. Театр — он помогает. Я отношусь к спектаклю как к любовному свиданию».

ПРО ХАРАКТЕР

«Я не капризная, просто иногда какие-то бывают шероховатости… Я не сердилась, но вот этот холодок, он очень сильно действовал. И люди, которые ко мне хорошо относятся, они говорят: «Нам трудно, когда вы наедине с собой». Так что я не абсолютно мягкая кошечка».

ПРО ДОЛГОЛЕТИЕ

«Я вообще всем уступаю. Это, наверное, нехорошо. У меня робкий характер. Я всегда сомневаюсь — права ли я, или нет. Принимаю судьбу такой, какая она есть. Я человек скромный, не выкаблучиваюсь, ничего лишнего себе не позволяю. Иногда мне кажется, что за мое «непротивлении злу насилием» мой ангел-хранитель подарил мне так много прекрасных поворотов судьбы. Даже думаю, что, если бы сопротивлялась чему-то, может быть, мой ангел сказал бы: ну молодец, ты можешь за себя постоять, живи как хочешь…»

ПРО СМЕРТЬ

«Я бы хотела только умереть, не доходя до дряхлой старости. Мне не хотелось бы быть обузой кому-нибудь. Я бы желала, чтобы Бог послал мне такую смерть, чтобы я не мучила никого собой. И себя».

* по материалам мемуаров Веры Васильевой, а также KP.RU, «7Д», tele.ru, «Известия», «Театр», «ОК» и др.