Умерла Вера Васильева, народная артистка СССР

Актриса Вера Васильева Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Умерла советская и российская артистка СССР Вера Васильева на 98-м году жизни. О смерти народной актрисы сообщил на своем сайте Московский академический театр сатиры, где выступала Васильева.

“Наш театр постигло большое горе: не стало Веры Кузьминичны Васильевой. Нашей любимой Верочки. Выражаем соболезнования близким, друзьям и легиону ее почитателей”, - говорится в сообщении на сайте Театра Сатиры.

Место и дата прощания с советской артисткой станут известны позднее.

Напомним, Вера Васильева родилась в Москве 30 сентября 1925 года в семье домохозяйки и водителя. В 1948 году она окончила Московское театральное училище и в тот же период ее приняли в труппу Московского академического театра, где она дебютировала в роли Лизы в водевиле “Лев Гурыч Синичкин”.

Всего в Театре Сатиры Васильева сыграла более чем в 50 постановках, наиболее известные из них: “Свадьба с приданым”, “Безумный день, или Женитьба Фигаро”, “Ревизор” и “Воительница”.

В кино Вера Васильева прославилась благодаря своей роли Анастасии Петровны Гусенковой в фильме 1947 года “Сказание о земле Сибирской”. Васильева также снялась в советских фильмах “Чук и Гек”, “Свадьба с приданым”, “Похождения зубного врача” и “Выйти замуж за капитана”.

Вера Кузьминична была замужем за актером Владимиром Ушаковым (1920 - 2011), но длившийся с 1956 года брак оказался бездетными.

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