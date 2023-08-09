Курс рубля подскочил от радости: Центробанк принял важное решение

С начала года рубль рухнул на 30% Фото: EAST NEWS

Рубль - он ведь не железный. У него тоже эмоции есть. И на позитиве от радостных новостей он готов прыгать выше головы. Именно так он и сделал вечером 9 августа. После того, как «услышал» вот это сухое официальное сообщение:

- Банк России принял решение с 10 августа 2023 года до конца 2023 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков, - объявил на своем сайте Центробанк.

Объясняем, что же тут позитивного. Валюта – это, грубо говоря, обычный товар. Когда спрос на товар растет, то он дорожает. И наоборот. Иными словами, когда в России покупают много долларов, евро и юаней, то их курс растет, а рубль падает. Когда же доллары, евро и юани массово меняют на рубли – российская валюта укрепляется.

Сейчас на валютном рынке ситуация сложная. С импортом все хорошо (тьфу-тьфу-тьфу), а вот доходы от экспорта падают. В результате в страну поступает мало валюты – намного меньше, чем нужно импортерам. Поэтому спрос на валюту превышает предложение. Результат – падение рубля. С начала года он рухнул на 30%.

А Центробанк регулярно покупает на внутреннем рынке много валюты, чтобы складывать ее в резервы. Это помогает покрывать дефицит бюджета и формировать запасы на черный день, но подтачивает курс рубля. Поэтому Центробанк и решил: сейчас не лучшее время для покупок валюты.

И тут вернемся к рублю и его «эмоциональности». В среду к 16:30 доллар добрался на Московской бирже до неприличного курса в 98 рублей 7 копеек. Но как только стало известно о прекращении покупки валюты Центробанком, рубль резко укрепился: через два часа, в 18:30, доллар стоил уже чуть меньше 97 рублей.

Впрочем, давать позитивные прогнозы пока рано. Санкции никто не отменял, проблемы с экспортом сохраняются, поэтому после радостного прыжка курс рубля продолжит снижаться. А цены – расти. И речь не только про импортные товары. Как подсчитали эксперты Центра развития Высшей школы экономики, падение рубля к концу года добавит к средней инфляции по стране еще 1,5-3 процента. Так что цены по итогам года вырастут минимум на 6%.