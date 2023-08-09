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НовостиЭкономика9 августа 2023 16:04

Центробанк РФ отказался от покупки валюты на внутреннем рынке до конца 2023 года

Решение принято для снижения волатильности финансовых рынков, объяснили в ЦБ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Центробанк РФ отказался от покупки валюты на внутреннем рынке до конца 2023 года

Центробанк РФ отказался от покупки валюты на внутреннем рынке до конца 2023 года

Фото: REUTERS

Банк России не будет покупать валюту на внутреннем рынке до конца этого года, сообщает пресс-служба регулятора.

«Банк России принял решение с 10 августа до конца 2023 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила», – сказано на сайте Центробанка.

Как объяснил ЦБ, решение принято для снижения волатильности финансовых рынков. В сообщении отмечается, что возобновление операций по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке будет зависеть от фактической обстановки на финансовых рынках. Отложенные покупки могут быть совершены в течение 2024 года и последующих лет, добавили в Банке России.

Напомним, Министерство финансов России решило возобновить закупку валюты на внутреннем рынке. Ведомство направит на эти цели, а также на покупку золота 40,5 миллиарда рублей. Сайт KP.RU разбирался, почему рушится российская валюта и когда это прекратится.