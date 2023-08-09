Центробанк РФ отказался от покупки валюты на внутреннем рынке до конца 2023 года Фото: REUTERS

Банк России не будет покупать валюту на внутреннем рынке до конца этого года, сообщает пресс-служба регулятора.

«Банк России принял решение с 10 августа до конца 2023 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила», – сказано на сайте Центробанка.

Как объяснил ЦБ, решение принято для снижения волатильности финансовых рынков. В сообщении отмечается, что возобновление операций по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке будет зависеть от фактической обстановки на финансовых рынках. Отложенные покупки могут быть совершены в течение 2024 года и последующих лет, добавили в Банке России.

Напомним, Министерство финансов России решило возобновить закупку валюты на внутреннем рынке. Ведомство направит на эти цели, а также на покупку золота 40,5 миллиарда рублей. Сайт KP.RU разбирался, почему рушится российская валюта и когда это прекратится.