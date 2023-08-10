Звезды, изуродовавшие себя пластикой: у Мадонны - улыбка Джокера, а Донателла Версаче - живая мумия

Донателла не смогла остановиться и стала жертвой пластической хирургии Фото: EAST NEWS

Очень часто в погоне за красотой и молодостью звезды не могут остановиться. Особенно, когда от внешнего вида зависит твоя карьера. Одна операция довольно быстро «превращается» в десяток. О печальном опыте российских звезд KP.RU уже рассказывала. А теперь мы собрали истории зарубежных знаменитостей, которые после неудачной пластики не только лишились природной индивидуальности, но и перестали быть похожими на самих себя.

Рене Зельвегер

После пластики лицо Зельвегер изменилось до неузнаваемости

В 2014 году звезда «Дневника Бриджит Джонс» сделала круговую блефаропластику, и ее перестали узнавать. Все дело в том, что во время этой хирургической манипуляции приподнимают верхнее веко, чтобы сделать взгляд более открытым. Но есть нюанс — после данного вмешательства внешность кардинально меняется, и обычно врачи об этом предупреждают. В случае Рене так и получилось — глаза, действительно, стали больше, но и лицо изменилось, лишившись фирменного прищура. А еще добавить сюда худобу (после каждой части «Дневника Бриджит Джонс» актриса усиленно сбрасывала вес), и от былой Рене не осталось и следа. Потом актриса надолго исчезла с радаров, а когда появилась, то стала уже больше походить на себя прежнюю.

Так 54-летняя Рене выглядит сейчас Фото: EAST NEWS

Кстати, Зельвегер отрицала, что обращалась к помощи пластических хирургов. По словам звезды, ее глаза увеличились, а лицо подтянулось, благодаря правильному и спокойному образу жизни. А еще время, видимо, повернулось вспять. Так мы и поверили!

Мадонна

К 65 годам Мадонна (звезда отметит юбилей 16 августа) буквально искромсала себе лицо. Певица, которая, как и многие звезды, до безумия боится старости, вовремя не смогла остановиться. Она не скрывает, что неоднократно ложилась под нож пластического хирурга. В результате лицо знаменитости стало похоже на восковую маску с улыбкой Джокера.

Фото: соцсети

«Посмотрите, какой симпатичной я стала после того, как сошел отек после операции. Ха-ха», — однажды подписала певица свое фото в Инстаграме (запрещенная организация на территории РФ), в очередной раз ужаснув фанатов.

Поклонники певицы уже давно перестали скрывать, что тревожатся за кумира. Мадонну же все вполне устраивает.

«Я снова столкнулась с эйджизмом и мизогинией, которые охватили мир, в котором мы живем. Мир, который отказывается признавать женщин в возрасте старше 45 лет, и стремится наказать их за любое проявление силы воли, трудолюбия и предприимчивости», — как-то заявила звезда.

Поклонники певицы уже давно перестали скрывать, что тревожатся за кумира. Мадонну же все вполне устраивает Фото: EAST NEWS

Однако, у нас создается впечатление, что сама певица отказывается принимать тот факт, что она, как и все, стареет.

Донателла Версаче

Так Донателла выглядела до пластических операций. На фото с братом Джанни Версаче Фото: EAST NEWS

Владелица знаменитого модного дома Донателла Версаче тоже стала жертвой пластической хирургии и сейчас напоминает мумию. Донателла начала делать операции еще в нулевых. Как и все, дизайнер хотела оставаться молодой максимально долго. Она сделала круговую подтяжку лица, увеличила губы, а также приподняла уголки рта. Плюс регулярные инъекции ботокса. В какой-то момент Донателлу перестали узнавать, а в СМИ до сих пор обсуждают ее пластические операции. Впрочем, все это не мешает 68-летней Версаче оставаться одной из ключевых фигур в мировой модной индустрии.

Владелица знаменитого модного дома Донателла Версаче тоже стала жертвой пластической хирургии Фото: EAST NEWS

Деми Мур

Это фото с показа Fendi в начале 2021 года стало причиной слухов, что Деми сделала неудачную пластику Фото: EAST NEWS

Даже обладательницу шикарной генетики Деми Мур пытались уличить в злоупотреблении пластикой. Всему виной стал снимок звезды, сделанный во время ее участия в показе весенне-летней коллекции Fendi в январе 2021 года. На фото невооруженным глазом видно, что с лицом Мур что-то не так. Одни предположили, что Деми пострадала от неудачной пластики, другие, что она стала жертвой горе-визажиста. Сама актриса воздержалась от каких-либо комментариев. Но в декабре того же года история повторилась: Мур появилась на ковровой дорожке на мероприятии в Лондоне, и вновь ее лицо «вызвало вопросы». Очевидно, что актриса сделала подтяжку лица и избавилась от брылей, которые появляются с возрастом.

А вот это фото было сделано уже в конце 2021 года Фото: EAST NEWS

Впрочем, сейчас, если верить инстаграму (запрещенная организация на территории РФ), Деми для своих 60 лет выглядит прекрасно. Возможно, два года назад ей просто сделали неудачную косметологическую процедуру, эффект от которой со временем «рассосался».

Это фото с показа Fendi в начале 2021 года стало причиной слухов, что Деми сделала неудачную пластику Фото: EAST NEWS

Ким Бейсингер

Ким Бейсингер явно прибегала к филлерам, которые исказили черты ее лица Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Весной этого года 69-летняя Ким пришла на праздник беременной дочери, и ее внешний вид поверг поклонников в шок. Лицо некогда красивой женщины чем-то напомнило печально известную «женщину-кошку» Джоселин Вильденштейн, изуродовавшую себя бесчисленными операциями. А кто-то из поклонников предположил, что Бейсингер обратилась к хирургу Микки Рурка, который также испортил свою внешность пластикой. Впрочем, до конца непонятно, была ли пластика. Возможно, Ким обошлась просто «уколами красоты», а именно, филлерами, которые и придали лицу странную одутловатость. Как ни крути, получилось неудачно.