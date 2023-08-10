Как на самом деле умерла актриса Вера Васильева

Актриса Вера Васильева Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Актриса Вера Васильева умерла в 97 лет вслед за своей подругой Юлией Борисовой. Последние годы Вера Кузьминична жила у поклонницы Дарьи Милославской, которую называла приемной дочерью.

В последние дни жизни Вера Васильева жила на подмосковной даче. За несколько часов до смерти актрисе резко стало плохо, сообщает сайт mk.ru. "Верочка выходила в сад, качалась на качелях... Вдруг резко ночью стало плохо", - почти рыдая, поведала названная дочь звезды Дарья Милославская.

А ведь до этого Вера Кузьминична не жаловалась на здоровье. До конца дней она следила за своей физической формой. Два раза в неделю ходила в бассейн. Всегда была с аккуратной прической.

Васильева, у которой не было своих детей, считала поклонницу Дашу своей приемной дочерью. Они сблизились после смерти мужа артистки. С актером Владимиром Ушаковым она прожила более 50 лет. Он скончался в 2011 году после продолжительной болезни.

Другие родные знаменитости тоже умерли много лет назад - сестры, брат. Давно говорят, что Вера Кузьминична боялась дальних родственников, поэтому завещала всю недвижимость названой дочери. Речь идет о московской квартире на Старом Арбате и подмосковной даче, сообщает Woman.ru. "Родственники, как правило, появляются, как вороны, когда человек уже умер. И начинают делить! Я такой ситуации не хочу, поэтому заранее сообщу о своей воле", - объясняла свое решение актриса.

Прощание с Верой Васильевой пройдет в Театре Сатиры 12 августа. Похоронят ее на Новодевичьем кладбище.

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