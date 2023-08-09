Вера Васильева отмечает 8 марта и 75-летие службы в Московском академическом Театре сатиры. 2023 год. Фото: СОЦСЕТИ

Народная артистка СССР Вера Васильева умерла на 98-м году жизни. Пять месяцев назад она праздновала в большой компании коллег 75-летие службы в Московском академическом Театре сатиры. После чего Вера Кузьминична выходила на сцену родного театра, в том числе в капустнике «Кабачок», где исполняла романс с Александром Ширвиндтом. Была, как всегда, безупречна – бодра, подтянута, улыбчива и элегантна. Биография Веры Васильевой и подробности из жизни в нашей статье.

Причина смерти Веры Васильевой

Вера Васильева была молода душой и это считала секретом долголетия. Август 2023 года она проводила на отдыхе с семьей крестницы Дарьи Милославской на подмосковной даче – ничто не предвещало беды. Накануне гуляла, общалась с близкими.

Артистке стало неожиданно плохо сегодня ночью – крестница Веры Кузьминичны считает, что причиной плохого самочувствия и смерти Веры Васильевой стала жара, которая последние дни стоит в столице.

Вера Кузьминична рассказала нам несколько лет назад: «Важно не количество прожитых лет, а как ты их проживаешь. Как-то загадала, чтобы могла уйти, когда не смогу быть такой, какая сейчас, работать, выходить на сцену театра».

Актриса с внучкой Светой. Фото: СОЦСЕТИ

Биография Народной артистки СССР Веры Васильевой

Вера Васильева и в 97 лет прекрасно выглядела, работал и сохраняла цепкий ум. Секреты долголетия у народной артистки были простые, но действенные для нее.

1 – Актриса окружала себя только любимыми людьми. Случайных рядом не было. Родные Веры Васильевой умерли много лет назад – сестры, брат, муж. С актером Владимиром Ушаковым она прожила более 50 лет, но детей у супругов не было. Близкая подруга (дружили 70 лет) тоже ушла из жизни. Но больше 25 лет назад народная артистка познакомилась с Дашей Милославской, которая стала ей очень близким человеком. Тогда у Веры Кузьминичны болел супруг: она шла зимой по улице с тяжелыми сумками в больницу… Тут случайно встретилась Даша, которая вежливо предложила помочь донести сумку. После этого актриса стала общаться с молодой подругой, сблизилась – так Даша стала для Васильевой как родная: помогала актрисе ухаживать за больным мужем, потом сестрой. После их смерти актриса сблизились с Дашей еще больше. Дарья Милославская стала для актрисы крестницей (иногда называла ее приемной дочкой) и самым близким человеком, а ее дочь Света – любимой внучкой. Отношения между ними были как у очень любящих друг друга родственников.

Давно говорят, что и московскую квартиру на Старом Арбате, и подмосковную дачу Вера Васильева отписала крестнице Дарье. Актриса души не чаяла в Даше: «Поездки, семейные праздники, прекрасный уход за мной, постоянные подарки - это только она! Я снова обрела чувство семьи. Дашенька награда мне в жизни, но я не знаю за что. Это Бог меня наградил за что-то». У Дарьи жив папа, есть сестра, но она проводит много времени с любимой Верой.

2 – Последние 10 лет Вера Кузьминична стала много путешествовать – объездила весь мир, благодаря крестнице, которая организовала поездки. Путешествовали по три – четыре раза за год женской компанией: актриса, Даша и Света. Постоянные поездки и новые впечатления очень радовали артистку, врачи не запрещали путешествовать. А она говорила, что стала радоваться как ребенок этим мини-отпускам: музеи, экскурсии, изучение другой жизни.

Вера Васильева с крестницей и внучкой. Фото: СОЦСЕТИ

3 – Никаких вредных привычек: не пила, не курила, не посещала поздних мероприятий, не общалась с неприятными людьми. И в то же время народная артистка СССР никогда не сидела на диетах и не занималась физкультурой по расписанию – движения на спектаклях и репетициях в театре. Последнее время жаловалась иногда «на ноги», но играла. Держала легко стабильный вес – никогда не поправлялась. Старалась всегда высыпаться.

4 – Следовала рекомендациям докторов, своевременно проходила обследования. Чтобы играть в пандемию, Васильева делала прививку от коронавируса: «Все прошло благополучно, ничего не болело и температуры не было».

5 – Вера Васильевна старалась быть только в хорошем настроении: не злиться, не сплетничать, не обсуждать коллег, всем говорить комплименты. Актриса искренне радовалась удачам других людей и научилась получать удовольствие от любой мелочи. Народная артистка говорила, что надо любить людей и тогда жизнь будет любить тебя.

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