Поддержавшего СВО актера «Универа» Виталия Гогунского не пустили в Грузию по политическим причинам. Его вывел таможенный конвой

Виталий Гогунский Фото: Иван МАКЕЕВ

Прошло много лет, а Виталий Гогунский продолжает ассоциироваться у широкой публики с ролью туповатого качка Кузи из сериала «Универ». Вообще-то артист отучился у Алексея Баталова во ВГИКе, сыграл множество ролей, перезагрузил сольную карьеру под руководством донецкого продюсера Юрия Бардаша (создал группы Quest Pistols, «Нервы», «Грибы» и пр.), а еще открыто поддержал СВО, не раз выступая перед бойцами и ранеными в госпиталях.

Именно это и сыграло злую шутку с безобидным актером: когда он решил отправиться в столицу релокации Грузию, чтобы увидеться с любимой девушкой и сбежавшими товарищами, его попросту не пустили на пограничном контроле. И депортировали домой прямо из «гостеприимного» Тбилиси.

— Говорил с ним на взлетной полосе в тбилисском аэропорту, все в порядке, — подтвердил директор артиста Табриз Шахиди. — Граница не впустила.

После прилета в Москву ничуть не расстроенный объяснил, что в саму по себе Грузию не рвался, а просто хотел увидеть возлюбленную.

— Пограничники были нормально ко мне настроены, но приказ есть приказ, — пояснил «Кузя». — Тот, кто меня допрашивал, говорит: «Хороший ты человек». Никто не смог повлиять на это решение. Хотел провести время с друзьями и любимой девушкой. Но лучше отдыхать в России, видимо. Мы, русские люди, всех прощаем. Недавно встретил друга с украинским паспортом [на границе] и прекрасно понимаю, что его пропустили [к нам в страну].

В настоящее время Гогунский приступил к работе в продолжении сериала «Универ», в который вернулся после длительной паузы. Актер признался, что последние 10 лет его соцсети были завалены призывами публики снова поучаствовать в сериале.