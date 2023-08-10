«События восстановлены до мелочей»: названы версии взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

Правоохранители сейчас выясняют, как взрывчатые вещества такого класса опасности оказались на территории промзоны без соответствующего допуска. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, где 9 августа произошел мощный взрыв, продолжают искать 12 человек. 14 пострадавших продолжают оставаться в больницах (трое из них в тяжелом состоянии). Официально на данный момент подтверждена смерть одной женщины, которую доставили в больницу со 100% ожогами тела…

В эфире Радио «Комсомольская Правда» о том, что произошло на заводе, рассказал депутат Госдумы и бывший глава Сергиево-Посадского района Сергей Пахомов.

- Сам оптико-механический завод еще в советское время считался оборонным - там работало тысяч 15 человек. Но он не имеет никакого отношения к взрывчатым веществам. Сейчас часть площадей сдается в аренду, но основную территорию все-таки занимает сам оптико-механический завод, - объяснил Сергей Пахомов. - До последнего времени никаких ЧП там не было. Достаточно аккуратное, современное производство одной из известных компаний в стране. Сам бывал там не раз. Одно из образцовых предприятий.

По словам Пахомова, ранее считалось, что склад пиротехнической компании «Пиро-Росс» находится на другом конце города.

- Поэтому правоохранители сейчас выясняют, как взрывчатые вещества такого класса опасности оказались на территории промзоны без соответствующего допуска. Сама компания, которой принадлежал склад, находится в другом месте. Но это тоже серьезная компания мирового, я бы сказал, уровня. Она работает десятки лет и производит фейерверки уникального качества. Это должна быть соответствующая лицензия. Была ли она, как была устроена работа на складе, разбираются правоохранители.

Работа сотрудников МЧС на месте взрыва в Сергиевом Посаде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Госдумы высказался об основных версиях случившегося.

- Сейчас можно сказать одно: это не диверсия, не теракт, ничего туда не прилетало. На сегодняшний день события восстановлены до мелочей. В этот момент на территории было довольно много людей, в том числе на крышах работали. Никакого внешнего воздействия на этот склад не было. Вопрос: что послужило триггером взрыва именно внутри с клада? Безалаберность при разгрузке, ошибки хранения? В этом сейчас правоохранительные органы и разбираются.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, сотрудники Следственного комитета изъяли из офиса фирмы всю документацию. Директор Сергей Чанкаев задержан. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека» (наказание по ней - лишение свободы на срок до 5 лет).