«Стал покрываться наростами и не может есть»: Сын рассказал о плачевном состоянии Бари Алибасова

На здоровье сильно сказалось отравление четырехлетней давности Фото: Иван МАКЕЕВ

Летом 2019 года продюсер группы «НаНа» Бари Алибасов попал в больницу после того, как выпил жидкость для прочистки труб. Отравление химикатами сильно сказалось на здоровье музыканта – в больше части на памяти. Не обошлось и без проблем с пищеводом. Сын Бари Каримовича рассказал KP.RU, что его состояние в последнее время ухудшилось.

- Сейчас самая ключевая проблема – это то, что отцу в горло не влезает ничего толще 4 миллиметров. Поняли мы это после его дня рождения, чуть больше месяца назад. Я тогда привез ему кучу дорогущей японской говядины, не буду рассказывать, как я ее тащил в Россию. Килограмм стоит 15 тысяч рублей. Я хотел, чтобы папа съел вкусных стейков, которых никогда не пробовал. Из-за проблем с памятью дарить ему "памятные" подарки - это издевка. Поэтому привожу гостинцы, чтобы доставить удовольствие здесь и сейчас. Насладиться радостным папой не удалось. Реабилитолог пожарила эти стейки, он не смог съесть ни кусочка, - поделился с KP.RU сын известного продюсера.

По его словам, в горло не лезут даже маленькие кусочки. Еда просто застревает в пищеводе. Как выяснили врачи, причина всему – ожоги, оставшиеся после отравления.

- Они теперь постоянно обрастают небольшими наростами. Страшная эта история. Он пытается проглотить, но задыхается и выплевывает. Мы повезли его в больницу, чтобы узнать причину. Оказалось, что у него пищевод уменьшился из-за ожоговой части. Она уже выздоровела, то есть ему ничего лечить не нужно, ничего не угрожает, просто из-за наростов пищевод очень узкий, - вздыхает Алибасов-младший.

Дорогое мясо пришлось перекрутить в фарш. Именинник наслаждался не стейками, а котлетами. По словам сына, лечиться Бари Алибасов не намерен. Проблемы с собственным здоровьем его сейчас мало интересуют.

- Самое печальное в этой истории то, что папа забил уже на здоровье, не хочет ходить по врачам, хочет жить в свое удовольствие. Мы все за него очень сильно переживаем. Но не могу я папу заставлять лучше следить за здоровьем, потому что надо соблюдать субординацию и давать родителям жить так, как они хотят, - уверяет сын именитого продюсера.

Алибасов-младший также рассказал, что теперь отец увлекается не только музыкой, но и созданием одежды – сам придумывает идеи, а воплощать помогает реабилитолог.

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