Они жгут с неба «Бредли», а девочка с земли им машет сердечком: как выполняют боевые задачи российские летчики

Когда заступаешь на дежурство, не знаешь наперед, какую задачу получишь Фото: Александр КОЦ

НАСТОЯЩИЕ АСЫ

- Русский вертолет — лучший машина в мире, - пустил дым из кальяна иракский летчик, с которым в далеком 2016 году я беседовал на авиабазе Кайара к югу от Мосула.

Правительственные силы тогда вели операцию по освобождению оплота ИГИЛ*, и ударные вертолеты Ми-35 в этой битве играли не последнюю скрипку. Победные лавры тогда сорвали американцы, но мало кто знает, что летчиков к этой операции готовили в том числе и в России. За рекордные 4-6 месяцев иракцы научились не только управлять винтокрылыми машинами, но и сносно изъясняться на языке Пушкина.

- Русский инструктор — лучший в мире, - уважительно констатировал иракский летчик.

А теперь представьте, какого специалиста можно подготовить за 5 лет летного училища. Плюс боевая практика — вырастают настоящие асы. С ними я и познакомился накануне Дня ВКС на одном из аэродромов в СВО.

Русский вертолет — лучший машина в мире Фото: Александр КОЦ

ЛУЧШИЙ ВЕРТОЛЕТ В МИРЕ

Раннее утро. Техники готовят к вылету разведывательно-ударный вертолет Ка-52, подвешивают противотанковые ракеты «Вихрь», ставшие «хитом сезона». Эта машина стала особенно заметна с началом украинского «контрнаступления», когда Киев бросил на наши оборонительные порядки западную технику. И тут в Сеть потекли гигабайты видео, на которых российские летчики жгут «Бредли» и «Леопарды». «Прямое (попадание), отход!», - слышны голоса по радиосвязи. Всегда было интересно, что в эти мгновения происходит внутри кабины.

- Честно сказать, в основном происходит примерно один и тот же процесс, но он все время какой-то новый, какой-то разный, - усаживается в кресло командир экипажа с позывным «Маяк». - Идем в заданный район, получаем координаты предполагаемой цели, выходим на начало боевого пути, и штурман-оператор начинает поиск цели. Находим, опознаем ее, получаем добро на работу и работаем. В этот момент штурман выполняет свои обязанности, я выполняю свои.

Фото: Александр КОЦ

- То есть, стреляет штурман?

- Я могу помогать ему, он — мне. Кабина у нас устроена так, что мы сидим рядом, плечом к плечу, чтобы обмениваться информацией, нам достаточно просто посмотреть друг на друга, махнуть рукой, показать пальцем. Иногда даже без полуслова, просто глазом моргнул, кивнул головой - и поехали.

«Маяк» говорит, что с осознанием того, что хочет стать летчиком, он родился. Любимый фильм «В бой идут одни старики». Главный профессиональный ориентир - Иван Никитович Кожедуб. Потому что самый результативный летчик-ас Великой Отечественной. Собственно, и путь в небо у «Маяка» был витиеватый. Начинал учиться на пилота самолетов, но кривая судьбы вывела на вертолеты.

- Сейчас летаю на самом лучшем вертолете в мире – К-52, - похлопывает он машину по приборной панели. - Контакты не потеряны и с первым летчиком-инструктором, который на самолетах у меня был, и с тем, что переучивал меня на вертолет. Естественно, им обоим я благодарен. Да там там целый коллектив – инструкторы, командиры звеньев, замы, комэски. Мне сильно повезло, начиная от командира роты в училище и заканчивая командирами эскадрилий - у меня были на пути только порядочные и хорошие люди, которые, мало того, что прививали нам правильные летные качества, они еще и старались привить нам правильные морально-психологические установки.

- Например?

- Честность и ответственность – это самое главное. Трудолюбие, умение оценивать себя, контролировать себя, признавать свои ошибки и грамотно их исправлять. То есть не искать причину где-то – вертолет виноват, техник неправильно сделал, погода подвела, птица не так пролетела. Надо сначала проанализировать весь полет, увидеть ошибки и сделать так, чтобы в будущем они не повторялись.

Фото: Александр КОЦ

«СПАСИБО, БРАТЦЫ» ОТ ПЕХОТЫ

Когда заступаешь на дежурство, не знаешь наперед, какую задачу получишь. От разведывательных действий и до ударных. Сопровождение поисково-спасательных вертолетов, литерных бортов. Ударные задачи, признается летчик, требуют бОльших энергозатрат, собранности, ответственности. Зато всегда приятно, когда пехота благодарит: «Бывает, прямо в эфир говорят: «Спасибо большое, братцы». Ну, мы все прекрасно понимаем, что одним вертолетом бой не выигрывается, и мы работаем все, во-первых, на общее благо, а во-вторых, моя основная задача – поддержать наших братьев на земле, нашу пехоту.

- Ведете счет уничтоженных целей?

- Конечно.

- Какой порядок?

- Нормальный.

- Это десятки?

- Это уже за десятки.

- Были ситуации, когда борту угрожала опасность, когда вас обстреливали?

- Конечно, были. Пуски ПЗРК, атаки, которые замечали с вертолета ПСС (поисково-спасательной службы. - Ред.). Мы уходили, отворачивали в безопасную сторону. Были истребители противника. Были случаи, которые мы сами видели, по нам и ПЗРК работали, и зенитные установки. Вот предкрайний интересный случай. Отработали мы по вражеской бронетехнике, которая шла в колонне. После того как дым рассеялся, хотели ударить по второй цели. А в этот момент штурман увидел, что со стороны той цели по нам пустили ПТУР. Слава богу, он это успел определить. Ушли, отвернули в безопасную сторону. Доложили передовому наводчику, передали координаты, а дальше по ним уже артиллерия отработала. То есть штурман тоже, ведя наблюдение в обзорную прицельную систему, он не просто цели ищет, он мониторит воздушное пространство, анализирует все, что происходит вокруг.

Фото: Александр КОЦ

Штурман молча сидит рядом.

- Какой у него позывной, - спрашиваю «Маяка».

- Да называй его просто - «Гепатит», - смеется офицер.

- ?

- Тихий, неразговорчивый он у меня, - улыбается командир экипажа.

Штурман решил стать военным в школе и поступил в Челябинское летное училище. Молодой скромный парень. И действительно не большой любитель поговорить. Зато он — один из самых результативных в полку.

- Что-то особенное запомнилось за месяцы СВО?

- Да вот, вчера отработали. Четыре цели, и все двигались. Комплекс отработал, как надо, ракеты сходили, как надо, летели, куда надо, и все попало в цель.

- А что за цели?

- С земли подтвердили – 3 БМП и 1 танк. БМП, я думаю, иностранного производства.

- Как свою машину оцениваешь? Тебе приходилось на других типах летать?

- Нет, слава богу, не приходилось. Лучше машины, наверное, нет.

ПОДСОЛНУХИ ПОД ЛОПАСТЯМИ

Ударные вертолеты на задачу всегда сопровождает Ми-8 с поисково-спасательной службой и группой огневой поддержки. На всякий пожарный. С этими крепкими парнями я сижу уже несколько часов на аэродроме в ожидании вылета на очередную задачу. И наперед никогда не знаешь, придется ли просто дежурить в небе в зоне ожидания или лететь в боевых порядках. В группу входят офицер, один спасатель (как правило, укладчик парашютов) и медик, фельдшер-спасатель. Плюс спецназ — пулеметчики и стрелки.

Ударные вертолеты на задачу всегда сопровождает Ми-8 с поисково-спасательной службой и группой огневой поддержки Фото: Александр КОЦ

Наконец приходит команда на вылет. Взвалив на себя пулеметы, носилки и рюкзаки с медициной бойцы цепочкой идут к уже заведенному вертолету, рассаживаются по местам. Занимаю свободное кресло между пулеметчиком и командиром ПСС. Задача — вылететь в район работы наших штурмовиков Су-25. Две пары будут заходить с разных направлений, и нам надо быть где-то посередине, чтобы в нештатной ситуации успеть и к тем, и к другим.

- Если вдруг что-то случается - летчик катапультируется, либо вынужденная посадка, либо, не дай бог, противник сбивает наши экипажи, - мы должны первыми подлететь, забрать, оказать первую помощь и доставить к медикам.

Военкор «Комсомолки» вылетел на боевую задачу с группой поисково-спасательной службы ВКС Фото: Александр КОЦ

Борт летит так низко, что кажется можно рассмотреть отдельные семечки в подсолнухах. Специфика полетов такова — чем ниже, тем сложнее тебя сбить. Через некоторое время вертолет занимает зону ожидания, наворачивая круги и «восьмерки». Пока ждем штурмовиков, коротаем время за разговором с командиром спасателей, перекрикивая гул винта.

- Полетела как-то наша армейская авиация на удар. После отработки и ухода наш вертолет Ми-28 получил повреждения лопасти и совершил вынужденную посадку в поле. Группа ПСС приземлилась рядом, быстро забрали летчиков, взлетели. Нас подняли (здесь у нас две группы) по тревоге, и мы полетели в ту зону - для охраны и обороны, - прихватив с собой техсостав, чтобы они оценили ремонтопригодность вертолета прямо в поле. Они посмотрели и вынесли вердикт: сейчас все привезем, - и улетели. И вот мы в поле, вокруг - «Грады», прилеты, артиллерия, не очень комфортно. Готовились даже там ночевать. Но вертолет вернулся с новой лопастью. С момента посадки до момента взлета прошло 30 минут. Мы всей бандой меняли эту лопасть. Не такая уж и тяжелая, как кажется.

Задача — вылететь в район работы наших штурмовиков Фото: Александр КОЦ

- Вертолет взлетел с новой лопастью?

- Да, сейчас уже в строю. Гляди вниз, там сейчас девочка с флагом будет.

Высовываю голову, объектив успевает выхватить маленькую девчушку с плакатом, на котором изображено красное сердечко. Старая знакомая местных летчиков, они специально всякий раз пролетают мимо нее.

- Обязательно машем ей, приветствуем, - улыбается командир вертолета «Седой». - И на задачу уходим тоже через нее.

- И она каждый раз выбегает?

- Да, каждый раз. Или с сердечком, или с флагом ВКС. Ребята даже ездили на 8 марта ее поздравляли.

Тем временем штурмовики Су-25 штатно отработали в направлении Клещеевки и ушли на свои аэродромы. Ложимся на обратный курс и мы, «перепрыгивая» линии электропередач и лесопосадки. По дороге «пытаю» медика группы.

- Самый запоминающийся вылет? Наверно, когда мы работали по координатам, забирали группу спецназа, оказывали помощь. Всех довезли до госпиталя. Мы работаем с небольшим количеством людей, в самолетах, вертолетах – до 3 человек, а тогда было 9. Наверное, это самый неординарный случай.

- Забирали прямо на линии фронта?

- Вертолет – большая цель. Командир борта выбирает место, где можно подсесть, плюс само подразделение вытягивало на броне парней, а потом мы уже подсаживались в посадке.

Фото: Александр КОЦ

- Что в рюкзачке самое важное? - киваю на медицинскую укладку.

- Уметь его применять, - отвечает совершенно серьезно. - Тут штатный комплекс. Из специфики - больше всего уделяем внимание тому, что у нас техника, происходит возгорание. Естественно, попадаются обгоревшие раненые, и нужно это учитывать, брать побольше противоожоговых салфеток. А так все штатно – растворы, обезбол, жгуты, тампонада. Все в современных реалиях.

Вертолет касается шасси взлетно-посадочной полосы. Все ждут, пока лопасти остановятся и по очереди покидают борт. Следующий вылет может быть через час, а может и через полдня. Вторая группа уходит на сопровождение двух Ка-52 на другом Ми-8. Боевая работа не прекращается ни на минуту.

*Запрещенная в России организация

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как идет продвижение под Кременной: Здесь против ВСУ сражаются депутаты, летчики и каратисты

Военкор Коц рассказал о продвижении российских бойцов под Кременной (подробнее)

«Упыри» на Белгородщине, русская «ответка» и удар по совещанию полевых командиров ВСУ

Военкор KP.RU провел сутки со спецподразделением, которое «кошмарит» противника FPV-дронами (подробнее)