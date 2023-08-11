Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с автоматической космической станцией "Луна-25" с космодрома Восточный. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Экспедиция "Луна-25": Запуск ракеты-носителя Союз 2.1б

Сегодня ночью 11 августа по маршруту “Космодром “Восточный” - Южный полюс Луны” успешно стартовала первая российская экспедиция “Луна-25”. Ракета-носитель “Союз-2.1б” отработала штатно и вывела аппарат на земную орбиту, а затем за дело взялся разгонный блок “Фрегат” и вывел станцию на траекторию полета к Луне. Расстояние до естественного спутника в 380 тысяч километров космический аппарат преодолеет за пять дней. Выход автоматической станции на окололунную орбиту высотой 100 километров намечен на 16 августа. Как будет проходить экспедиция "Луна-25" и какие у нее цели - подробнее в нашей статье.

“Луна-25” это только начало масштабной программы колонизации нашего естественного спутника. Фото: НПО имени Лавочкина

Как будет проходить экспедиция "Луна-25"

Еще несколько дней уйдет на разведку местности и уточнение места посадки. Сейчас приоритетной является площадка к северу от кратера Богуславский (он назван не в честь нашего поэта-песенника, а по имени немецкого астронома жившего в XIX веке). Самая трудная и опасная часть проекта - мягкая посадка на поверхность, состоится 21 августа. В этом случае, “Луна-25” на два дня опередит индийскую миссию “Чандраяна-3” - она стартовала еще 14 июля, но планирует прилунить спускаемый аппарат 23 августа. Напомним, что еще ни одна страна не сажала свой аппарат в полярных областях Луны, все посадки состоялись в экваториальной части, а это гораздо проще.

Главная цель экспедиции "Луна-25"

Почему же российская и индийская экспедиция не ищут легких путей? Дело в том, что главная цель экспедиций - исследование запасов лунного льда. Его основные ресурсы по сегодняшним представлениям сосредоточены в полярных областях, именно туда и стремятся доставить свои аппараты ученые. Напомним, что после открытия запасов воды на Луне уже 9 стран объявили о своих национальных программах колонизации естественного спутника Земли.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Китай и Россия вынашивают совместные планы создания обитаемой лунной базы в районе 2031-35 годов. Американцы при поддержке Японии и Европейского космического агентства намерены в 2024 году начать строительство орбитальной станции. А в плане на 2025 год у них стоит высадка астронавтов на Луну.

Япония в 2024 году отправит путешествовать по поверхности свой луноход. Собственные амбициозные проекты есть у Южной Кореи, Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов.

И тем приятнее, что Россия в этой второй лунной гонке оказалась в числе лидеров.

Как будут осваивать ночную красавицу дальше?

- 2027 год. Следующим шагом станет запуск миссии «Луна-26». Это будет орбитальный аппарат для дистанционного исследования поверхности, ее рельефа и структуры. По итогам работы будет составлена универсальная карта с разрешением 2-3 метра. Она будет использоваться для навигации будущих лунных программ. Кроме того, орбитальный комплекс “Луна-26” сможет работать в качестве ретранслятора сигнала для следующей лунной экспедиции.

- 2028 год. «Луна-27» доставит мощную буровую установку, которая сможет взять образцы грунта с глубины до 1,5 метров. Научная станция изучит внутреннее строение недр Луны.

- 2029 год. “Луна-28” представляет собой прообраз взлетно-посадочного комплекса. Включает в себя возвратную ракету, которая доставит образцы грунта обратно на Землю.

- 2031—2035 годы. Строительство совместно с Китаем обитаемой лунной базы.

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