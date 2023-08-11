Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский на презентации нового единого учебника истории. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

1 сентября 2023 года в школах страны откроют новый единый учебник по Всеобщей истории и Истории России для 10-х и 11-х классов. Причем, последняя глава в нем будет рассказывать об СВО. Как Спецоперация в буквальном смысле вошла в историю, «Комсомольской правде» рассказал помощник президента России, профессор, доктор исторических наук Владимир Мединский.

Он — соавтор нового учебника вместе с академиками Анатолием Торкуновым и Александром Чубарьяном.

ОБЛОЖКИ-СИМВОЛЫ

- На обложке нового учебника Истории России для 10 класса — парад на Красной площади, а в учебнике для 11 класса — Крымский мост, объясните выбор?

- Тут очевидная история. Мост - символ новейшей истории страны. Символ строительства, мирного созидания. То, что мы делали в Крыму все эти годы, начиная с 2014-го. И то, что стараемся сейчас делать на новых территориях. Крымский мост — соединяет русские земли, это символ нашего общего будущего.

- Выбирали эту обложку не вы?

- Нет, но мы дали идею. А вот обложку для учебника Истории России 10 класса придумал сам. Это известная картина Константина Юона «Парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года». Там много было разных предложений. В том числе, достаточно… бравурных. Мне казалось, что сейчас важно показать непоколебимую стойкость страны в тех сверхтяжелых условиях. Ноябрьский парад 41-го — очень яркий символ именно крепости духа. Стойкость и консолидация нашей стране особенно нужны и сегодня.

На учебнике истории России для 10 класса изображен парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

ЦИТИРУЕМ ЛЖЕЦОВ

- В учебнике есть параграф «Минские соглашения — что это было». Так что же это было?

- Параграф написан после откровений Меркель, Олланда, Порошенко - непосредственных участников этого процесса. Там нет предположений, там факты. Их прямая речь. Не можем отказать себе в удовольствии процитировать высокопоставленных лжецов.

- Подчеркиваете мысль, что западные лидеры зачастую лгут?

- Показываем, как это было в истории. С нашей стороны Минские соглашения были попыткой добиться мира на Донбассе в рамках существовавшей тогда международной государственно-правовой системы. С их стороны это было сознательным, запланированным обманом. Ведя «мирные переговоры», они изначально не собирались ничего делать для прекращения конфликта.

- Прочитав этот параграф, ученик узнает оценки президента России?

- Прочитав этот параграф, ученик узнает правду.

В новом учебники истории России для старшеклассников появилась глава о СВО. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

МЕЖДУ КРЫМОМ И ДОНБАССОМ

- Из параграфа «Возвращение Крыма» - школьники поймут, почему полуостров вернулся быстро и без крови, в отличие от Донбасса?

- Школьник поймет, как было на самом деле. Ничего не надо выдумывать. Почему Крым вернулся в Россию без крови? Был фактор единодушия населения полуострова по этому поводу. Сказалось и то, что украинская «новая власть», точнее, хунта не успела взять все рычаги власти под контроль. И массированной иностранной поддержки Киевского режима ещё не было.

- А про «вежливых людей» в учебнике есть?

- В Крыму были наши военные базы — что не позволило противникам воссоединения из числа оголтелых националистов начать резню мирного населения.

На Донбассе общественный консенсус неприятия киевского переворота и ориентации на Россию также был. Вот только военных наших там не было. И потому ВСУ а, поначалу, главным образом, их нацбаты, развернули уничтожение активистов и военное подавление гражданских властей, которые хотели присоединиться к России.

- В учебнике подчеркивается, что в том же Крыму украинские силовики сдавались без боя?

- «Сдаются» противнику, а не своему народу и его избранным властям. Сдаваться никому было не нужно. В учебнике говорится, что процесс прошел бескровно. В условиях вооруженного переворота в Киеве и бегства президента Украины из страны, военные не понимали, чьи приказы выполнять. При этом они видели 100-процентную поддержку местными жителями идеи воссоединения с Россией. Поэтому украинские военные в Крыму выбрали единственно верное решение – не поднимать оружие против народа. При этом, конечно же, фактор присутствия на полуострове российских моряков – как сдерживающей силы – сыграл свою роль.

"Вежливые люди" в Крыму, Русская весна 2014 года. Фото: Александр РЮМИН/ТАСС

На Донбассе сложилась обратная ситуация — оружием и оргструктурой располагали только украинские силовики. И они запустили чудовищный маховик насилия. Я убежден, будь тогда у нас хоть небольшие, символические военно-полицейские базы в Одессе, или в Харькове, или в Донецке — события пошли бы по такому же пути, как в Крыму. Все эти нацисты из «азовов» (запрещенная в РФ националистическая организация. - Ред.) не посмели бы и пикнуть.

Увы, как говорил Мао, «винтовка рождает власть».

Фрагмент раздела об СВО в новом учебнике. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

ИСТОКИ УЛЬТРАНАЦИОНАЛИЗМА

- Параграфы «Возрождение нацизма» и «Украинский неонацизм» в завершающей главе — они основные для понимания, почему случилось 24 февраля 2022 года?

- Это названия из черновика. В окончательном варианте учебника этот раздел называется «Украина — ультранационалистическое государство». Все-таки у ученых, историков понятие «нацизм» в большей степени ассоциируется с Третьим рейхом. СМИ часто использует словосочетание «украинский нацизм», но это скорее эмоционально-политическое определение. Поэтому мы решили уточнить и записали: Украина — это ультранационалистическое государство.

Всё-таки надо отличать украинский ультранационализм от германского нацизма и фашизма 30-х и 40-х годов ХХ века. Это разные практики.

- А что такое ультранационализм на Украине?

- Речь о языковом, культурном, гуманитарном и властном доминировании агрессивного националистического меньшинства над большинством. Вот в чем проблема Украины. Большинство на Украине в семьях, дома, на улице до 2014 года говорили на русском языке. Могли и на украинском (точнее, на его сильно полонизированной «западенской» версии бумагу чиновнику подать), но, как говорится, сны видели на русском.

Так жило более 80% населения. Это их собственная социология. Посмотрите.

Но захватившее власть агрессивное меньшинство начало запрещать книги, фильмы, телепрограммы на русском языке, обращение в госорганы на русском языке. Преподавание русского языка и литературы в школе. Начался снос памятников, воинских захоронений.

Факельное шествие националистов в Киеве, 2016 год. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На должности в госорганах по всей вертикали стали назначать «только западенцев». Даже директоров и завучей школ в русские районы специально подбирали из западных областей. Ни для кого не секрет, что формирование руководства СБУ, милиции, прокуратуры, судов, старшего офицерского корпуса ВСУ в Крыму, на Донбассе и в Новороссии также шло по принципу «командирования» идеологически подкованных кадров с Западной Украины, либо прошедших «идейную» подготовку.

Давление «заряженного» националистического меньшинства на русскоязычное большинство, а потом их вооруженное подавление, унижение,— это и есть проявление так называемого украинского ультранационализма.

Так что речь конечно не только и не столько о языке. Язык - это просто символ, «лакмусовая бумажка». Речь о целенаправленном подавлении тех, кто до 2014 года спокойно считал себя гражданином государства Украина, но частью русского мира, русского культурного пространства.

- Насколько важно, говоря о событиях новейшей истории, делать отсылы к рубежу XIX и XX веков, к антироссийскому проекту Австро-Венгерской империи?

- Мы не могли не упомянуть в учебнике факты, известные историкам: о том, как появился и «жовто-блакитный» флаг, и «отдельный» украинский язык, и украинский национализм. Все это имеет искусственное происхождение, формировалось извне. Организационно и финансово украинских националистов направляла Австро-Венгрия, исходя из собственных внутренних имперских интересов.

- Но в данном учебнике тема не подробно расписана?

- Нет, но могу вам рассказать. В 1848 году император Николай I оказал, как мы сегодня понимаем, избыточную и ненужную услугу Вене. По сути, Россия спасла Габсбургскую монархию в тот момент, когда венгерские повстанцы фактически одерживали победу. Россия была верна своим союзническим обязательствам. И Николай I ввел в Венгрию «ограниченный контингент российских войск», который быстро навел там порядок. Еще раз подчеркну – это было ошибкой. Не надо было лезть в австро-венгерские разборки. После этого Николай и получил прозвище «жандарма Европы».

- Наши войска возвращались домой с чувством выполненного долга?

- Возвращались они через Львов и окрестности, входившие тогда в Австро-Венгрию. И там наши офицеры на местных кладбищах с удивлением обнаружили, что на надгробиях сплошь русские имена и надписи. Да и жители практически поголовно говорят на русском, и девушки-русины на шею нашим офицерам с цветами бросаются. Местные православные в империи Габсбургов чувствовали себя людьми второго сорта: ведь Вена была форпостом католицизма (а Львов – униатства). Галиция, Закарпатье и Буковина были самыми забитыми и бедными окраинами Австро-Венгрии. Русины (православные) хотели быть не людьми второго сорта, а подданными России. Австрийские политики мгновенно осознали, какую угрозу представляют «их внутренние русские», которые сильно удивились бы, если бы их тогда вдруг назвали «западными украинцами».

- Тогда и возникла «украинская идея»?

- Идея была придумана и начала активно внедряться. И уж точно эта история началась не с Тараса Шевченко, который сам и думал по-русски, и писал по-русски, и лишь на публике иногда высказывался на малороссийской мове. Точнее, на малороссийском диалекте русского языка. Ну, и стихи на этом народном диалекте прекрасные писал, талантливый же парень был, надо же было ему как-то выделяться, подчеркивать модную тогда в кругах интеллигенции «народность».

А «украинский проект» разрабатывал никакой не Шевченко, а имперская Вена. Его главная задача - объяснить львовским русинам, другим живущим на стыке двух империй русским, что они —не русские, а какой-то отдельный народ, ранее никогда не существовавшие «украинцы». Со стороны Австрии это была кампания, направленная и на «своих» русинов, и одновременно на жителей западных областей Российской империи.

- То есть, создавая украинство, Вена убивала двух зайцев?

- Именно! Чуть позже появился Грушевский, создатель отдельной «украинской истории», который потом, уже при советской власти валялся в ногах у Сталина, прощения просил. А отдельным языком малоросская мова была признана в 1905 году. Представьте – Петербург, революция, стачки, кровавое воскресенье, всеобщее презрение интеллигенции к проклятому царизму. И вот прогрессивное профессорство Санкт-Петербурга в среде которого были распространены либеральные идеи, хотело показать фигу «царскому режиму». В глазах академиков это выглядело как бы прогрессивно - «а давайте мы мову признаем отдельным языком».

И признали — на каком-то совете Академии наук, большинством, кажется, в 1 голос. До этого ни одному ученому-филологу и в голову не приходило, что народный говор жителей Малороссии и Поднепровья это какой-то отдельный язык. Строго говоря, это просто южный диалект русского языка. Как баварский - диалект немецкого языка. Только разница между диалектами немцев Мюнхена, Берлина и Гамбурга была стократ больше, чем разница между языком жителей Москвы, Киева и Одессы.

Это мягко говоря.

САНКЦИИ И ГЕРОИ

- Говоря об антироссийских санкциях, вы в учебнике приводите две цифры, 300 млрд и 1 триллион долларов. Первая — это арестованные Западом валютные резервы России. А вторая цифра как сложилась?

- Она из материалов международного комитета Совета Федерации. Их эксперты проводили оценки. Это общий и лишь приблизительный ущерб от санкций и заморозки активов, начиная с 2014 года. Важно понимать, что этими суммами дело не ограничивается. Ущерб нашей стране от действий коллективного Запада гораздо больше. И прямое хищение средств наших граждан в виде блокировки счетов и активов частных лиц, и хищение средств российский компаний, и хищение государственных активов. Так что итоговые цифры будут гораздо больше.

- Как выбирали героев СВО?

- Тяжело было выбирать. Достойных людей, не выдуманных – настоящих героев очень много. Но мы были ограничены объемами учебника. При этом мы хотели, чтобы каждая из этих историй отличалась чем-то от других. Среди тех, кто попал на страницы учебника, военные и гражданские, мужчины и женщины, добровольцы и контрактники. Приходилось связываться с родственниками каждого из них. Получать разрешения, фото. Имена героев останутся в учебнике на годы. А в широком смысле - в вечности.

- Правда, что последнюю главу учебника вы переписывали много раз?

- Не переписывал ни разу! Но дописывал все время. И сокращал. Первоначально это глава была существенно больше. Сейчас в ней 27 страниц и 17 параграфов — подразделов. Было предложение рассказывать лишь о тех, кто погиб, как дань памяти - но тогда очень трагически получалось. Или другой подход - включать только Героев России. Но мы взяли самых разных, в том числе и награжденных орденами, и медалями, и гражданских. Как было не включить рассказ о враче, который спасал жителей Запорожья в районной больнице и не ушел из-под обстрела ВСУ? Он погиб, спасая людей, местных, которых он видел в первый раз. Самое поразительное, что таких случаев – множество. Героизм в зоне СВО – массовый.

- Есть ли в учебнике описания военных операций СВО — таких, как форсирование Днепра или взятия аэродрома Гостомель?

- Мы не останавливались на чисто военных аспектах войсковых операциях. Об этом надо будет писать потом. Это удел военных историков - анализировать и разбираться. Кстати, скажу, что у нас готовится книга-учебник по военной истории — в том числе, по военным операциям. Это будет дополнительное пособие для учителей по всей линейке от 5 до 11 класса.

Актуальная карта Российской Федерации в новом учебнике. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

ИСТОРИЮ НЕ ПЕРЕПИСЫВАЮТ

- Завершающая глава учебника для 11 класса называется «Россия сегодня — специальная военная операция» - но ведь СВО еще идет.

- Мы не пишем «заказных» и конъюнктурных текстов. Всё, что попало в учебник, основано на фактах. В заключении учебника я написал, что оценки могут меняться, и что-то впоследствии может быть признано ошибкой - это нормально для науки история. Мы по сей день анализируем опыт Великой Отечественной. Ученые до сих пор спорят: а правильно ли поступали Сталин или Жуков? Какие действия (или бездействие) были ошибочными, а какие – правильными? Но при этом герои навсегда останутся героями. Навсегда.

- Глава «Специальная военная операция» может быть дописана или переписана через год?

- Не думаю. Россия – страна героев, так было в годы Великой Отечественной, во время советско-финской войны, в годы Гражданской и Первой мировой. От того, что последнюю много лет у нас называли империалистической, героизм ее участников не стал меньшим. Вот, например, сегодня (день интервью) памятная дата — штурм Осовца. Знаменитая «атака мертвецов».

- Но это в другом учебнике.

- Почему? В нашем же – для 10 класса История России.

Тогда после немецкой газовой атаки с русских солдат заживо слезала кожа, а они – поднялись и - пошли контратаку. «Мертвые» атаковали живых, пошли против немцев штыковую. Те, увидев русских «живых ходячих мертвецов» (это вам не американский ужастик – это реальная история!), разбежались от ужаса, побросав оружие.

Да, в тиши кабинетов можно спорить, выполняли ли тогда русские роты «ошибочный приказ». Можно спорить, насколько целесообразно было военное решение ситуации, почему кто-то из генералов дал недостаточно подкреплений или плохо подержал артиллерией. Или не обеспечил средствами защиты. Не проинструктировал как вести себя при газовой атаке.

Но наши солдаты всё равно остаются героями.

Они обретают подлинное бессмертие.

Так было всегда, и так будет всегда, зови это хоть «второй Отечественной», хоть империалистической, хоть военной операцией.

Благодаря им Россия и существует по сей день, уже больше 1000 лет.

ДОСЛОВНО

Цитаты из нового учебника истории: О перестройке, возрождении нацизма и террористических методах США

О ГОРБАЧЕВЕ

- Михаил Горбачев не располагал никаким четким планом действий. Его реформы отличались непродуманностью и непоследовательностью. Михаил Сергеевич не слишком хорошо ориентировался в проблемах промышленности, армии и ВПК. Не достаточно разбирался в вопросах внешней политики. Горбачев сам никогда не работал на производстве. Он не руководил стройкой, не был директором крупного завода. Не было у него и конкретного опыта министерской работы (подробности)