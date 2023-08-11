Цитаты из нового учебника истории: О перестройке, возрождении нацизма и террористических методах США

Опубликованы цитаты из нового российского учебника истории. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

1 сентября 2023 года в школах появится новый учебник по Всеобщей истории и Истории России. В едином учебнике для 11 класса, который появился в стране впервые, были изменены подходы и к последним годам СССР, и к первым — новой России. Об этом подробно в эксклюзивном интервью нам рассказал один из его соавторов, помощник президента России, профессор, доктор исторических наук Владимир Мединский.

Сайт KP.RU приводит некоторые цитаты из нового учебника истории.

О ГОРБАЧЕВЕ

- Михаил Горбачев не располагал никаким четким планом действий. Его реформы отличались непродуманностью и непоследовательностью. Михаил Сергеевич не слишком хорошо ориентировался в проблемах промышленности, армии и ВПК. Не достаточно разбирался в вопросах внешней политики. Горбачев сам никогда не работал на производстве. Он не руководил стройкой, не был директором крупного завода. Не было у него и конкретного опыта министерской работы.

О ПЕРЕСТРОЙКЕ

- Одним из важнейших направлений начатой Горбачевым демократизации политической системы стало создание «народных фронтов». Как правило, руководящая роль оказывалась у представителей националистических и сепаратистских организаций. В республиках СССР спонсировалась откровенная русофобия. Итогом этого стал развал Советского Союза - что стало крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века.

О ВОЗРОЖДЕНИИ НАЦИЗМА

- После распада СССР в Прибалтике власти фактически возродили практику сегрегации. Население разделили по национальному и языковому признакам. Русскоязычные получили статус «неграждан».

О ТЕРРОРИЗМЕ США

- Энергетическая независимость Европы не устраивала США. Во имя прибылей своих корпораций США постоянно прибегали к военно-террористическим методам — в Ираке, Ливии, Сирии и других точках планеты. Чтобы не допустить российский газ в Европу, в сентябре 2022-го были взорваны нитки газопровода «Северный поток» в Балтийском море.

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